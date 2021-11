Fünf Tipps, um Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen

Wechseln Sie zu Ökostrom

Ein wichtiger Aspekt eines umweltschonenden Energieverbrauches ist es, wo die Energie grundsätzlich herkommt, die Sie benutzen. Konventioneller Strom wird nämlich zu einem großen Teil aus fossilen Brennstoffen gewonnen, also aus Kohle, Öl und Erdgas. Dabei entstehen Unmengen an CO2, die in die Atmosphäre gelangen. Ökostrom hingegen besteht aus erneuerbaren Ressourcen und trägt einen wichtigen Beitrag zum Verringern der CO2-Emissionen bei. Er wird aus Solarenergie gewonnen, sowie aus Wasser- und Windkraftwerken. Solarzellen können Eigenheimbesitzer sogar auf ihrem eigenen Dach installieren. Besteht diese Möglichkeit nicht, ist es eine gute Alternative, zumindest den Strombetreiber zu wechseln und einen Ökostromanbieter zu wählen.

Öko-Programme bei Wasch- und Spülmaschinen

Große elektronische Geräte machen einen hohen prozentualen Anteil des alltäglichen Energieverbrauches aus. Vor allem bei Wasch- und Spülmaschinen liegt das daran, dass das Wasser auf eine bestimmte Temperatur erhitzt wird. Wer mehr Nachhaltigkeit im Alltag haben möchte, wählt hingegen öfter einmal das Ökoprogramm. Das läuft zwar meist etwas länger, jedoch dafür bei niedrigeren Temperaturen. Dennoch ist es wichtig, vor allem Waschmaschinen ab und zu trotzdem bei hohen Temperaturen ab 60 Grad laufen zu lassen. Andernfalls sorgen Mikroorganismen und Bakterien irgendwann für unangenehme Gerüche. Versuchen Sie außerdem, Ihre Wasch- und Spülmaschine stets vollzuladen, bevor Sie sie einschalten. Ist kein Öko-Programm vorhanden, gibt es häufig auch Schonwaschprogramme, die einen ähnlichen Effekt haben.

Clever Heizen und Lüften

Auch das Heizen im Winter spielt eine große Rolle beim alltäglichen Energiebedarf. Daher sollte bereits beim Hausbau Wert auf die richtige Dämmung und Isolierung gelegt werden. Dies betrifft vor allem Dach und Fenster, da in diesen Bereichen besonders viel Energie verloren geht. Nachts hilft es, die Rollläden herunterzulassen und so zu die Fenster zusätzlich zu isolieren. Achten Sie außerdem darauf, richtig zu lüften. Wer das Fenster stundenlang „auf Kipp“ hat, kann genauso gut bares Geld zum Fenster hinauswerfen. Dadurch, dass das Fenster nur einen kleinen Spalt offen ist, wird nämlich kaum Luftaustausch ermöglicht. Noch dazu kühlen mit der Zeit Wände und Möbel aus, was Schimmelbildung und damit einhergehende gesundheitliche Probleme begünstigt. Sinnvoller ist es daher, alle paar Stunden die Fenster weit zu öffnen, um Durchzug zu schaffen. Dabei sollten dann die Heizungen ausgeschaltet werden, damit nicht unnötig viel Energie verlorengeht.

Mehr Fahrradfahren

Was viele Menschen vergessen: Auch das Autofahren verbraucht viel Energie. Deutlich umweltschonender ist es, stattdessen öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. So ist es in den meisten deutschen Städten sogar möglich, ganz ohne Auto auszukommen. Noch dazu ist es häufig entspannter, da Sie Staus während der Rush Hour vermeiden. Brauchen Sie doch einmal dringend ein Auto, gibt es verschiedene Car-Sharing-Plattformen zur Auswahl. Wer nur gelegentlich fährt, spart auf diese Weise Geld, da keine Anschaffungs- und Haltungskosten fällig werden. Kürzere Strecken hingegen lassen sich gut mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurücklegen. Hierbei wird jegliche Energie, die Sie zur Fortbewegung benötigen, durch die eigene Muskelkraft erzeugt. Sie leben also nicht nur umweltfreundlicher, Sie tun auch etwas für Ihre Gesundheit. Eine letzte Alternative in Städten ist der Gebrauch von E-Scootern. Diese lassen sich meist unkompliziert über eine App des jeweiligen Anbieters finden und ausleihen. Nach dem Gebrauch werden sie einfach am Straßenrand abgestellt, sodass der Nächste sie wieder aufnehmen kann.

Energiesparlampen nutzen

Der Umstieg von herkömmlichen Glühbirnen auf LED- oder Energiesparlampen ist eine besonders einfache Möglichkeit, um im Alltag Strom zu sparen. Tatsächlich ist es so, dass Glühbirnen nur fünf Prozent ihres Energieverbrauches nutzen, um Licht zu erzeugen. Die restlichen 95 Prozent verpuffen einfach als Wärme. Energiesparlampen hingegen sind deutlich effizienter. Sie verbrauchen etwa 80 Prozent weniger Energie. Unter Umständen ist es jedoch nicht sinnvoll, sofort alle Glühbirnen auszutauschen, wenn sie noch funktionieren. Die Herstellung von LED-Lampen und Glühlampen verbraucht natürlich auch Ressourcen, weswegen es besser ist, eine Lampe so lange zu benutzen, bis sie kaputt ist. Danach können Sie sie durch eine energiesparendere Variante austauschen. Eine Glühlampe hält in der Regel etwa 1.000 Betriebsstunden lang, also ungefähr ein Jahr. Energiesparlampen, die etwas teurer in der Anschaffung sind, halten sogar 8.000 Betriebsstunden, sodass sich der Austausch auch finanziell rentiert.