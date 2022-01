Ab wann ist Anti Aging Creme sinnvoll?

Was bedeutet Anti Aging eigentlich?

In der heutigen Gesellschaft wird großen Wert auf das äußere Erscheinungsbild gelegt. Ein gepflegtes Äußeres strahlt Jugendlichkeit und Vitalität aus und wird als positiv wahrgenommen. Mit zunehmendem Alter jedoch wird es jedoch immer schwieriger, die jugendliche und frische Ausstrahlung beizubehalten, denn der Körper und speziell die Haut beginnt zu altern. Die Hautalterung mag zwar ein vollkommen natürlicher Prozess sein, doch wenn plötzlich Falten, Altersflecken und schlaffe Haut entstehen, gibt sich damit niemand gern zufrieden.

Für Anti Aging gibt es keine genaue Definition. Übersetzt bedeutet es so viel wie “gegen das Altern” und umfasst somit alle Mittel, Maßnahmen und Methoden, um dem natürlichen Alterungsprozess entgegenzuwirken und ihn unter Umständen sogar rückgängig zu machen. Im Fokus steht hierbei besonders die Hautalterung.

Die Zeichen der Hautalterung können auf unterschiedliche Art und Weise in Angriff genommen werden, so z.B. durch:

• Anti Aging Produkte wie Cremes, Peelings, Seren etc.

• einen gesunden Lebensstil

• Nahrungsergänzungsmittel (Antioxidantien)

• Massagen und Gesichtsübungen

• Unterspritzungen und Operationen

Was passiert mit der Haut im Alter?

Jeder Mensch altert. Das ist ein unvermeidbarer Teil des Lebens und kann nicht rückgängig gemacht werden. Der natürliche Alterungs- bzw. Hautalterungsprozess beginnt Wissenschaftlern zufolge zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr. Der genaue Zeitpunkt ist genetisch festgelegt und bei jedem Menschen anders.



Den Verlauf der Hautalterung kann man sich mit einem Glockendiagramm verdeutlichen. Bis ca. zum 25. Lebensjahr findet ein Zellwachstum statt. Sämtliche Zellen des Körpers teilen und vermehren sich und alte, abgestorbene Zellen werden sofort durch neue, gesunde Zellen ersetzt. Die Regenerationsfähigkeit des Körpers liegt über der Degeneration. Dieser Zeitraum wird durch eine aufstrebende Kurve gekennzeichnet. Den Wendepunkt bildet der höchste Punkt der Kurve; das ist der Beginn des natürlichen Hautalterungsprozesses.

Die nun absinkende Kurve steht dafür, dass die Degeneration die Regeneration der Hautzellen übersteigt. Das bedeutet, dass immer weniger gesunde, neue Zellen gebildet werden und die alten, beschädigten Zellen ersetzen. Stoffwechsel- und Wachstumsprozesse sind verlangsamt und die Haut ist nicht mehr imstande, Zellschäden zu reparieren. Das verändert die Zusammensetzung der Haut und die junge Haut wird zur alten Haut.

Freie Radikale

Die Hautalterung wird insbesondere durch freie Radikale beschleunigt. Dabei handelt es sich um reaktionsfreudige Sauerstoffmoleküle, die oxidativen Stress verursachen und die Zellen des Körpers nachhaltig schädigen. Oxidativer Stress kann durch unterschiedliche Dinge ausgelöst werden:

• UV-Strahlung

• Rauchen und Alkoholkonsum

• Stress

• ungesunde Ernährung

• Luftverschmutzung

• Schlafmangel usw.

Kollagenabbau

Ein typisches Merkmal alternder Haut ist der Abbau von Faserproteinen. Die Proteine Elastin und Kollagen bilden das stützende Gerüst im Bindegewebe und verleihen der Haut ihre Festigkeit, Spannkraft und Elastizität. Zugleich ist Kollagen für die Bindung von Wasser verantwortlich und reguliert somit den Feuchtigkeitsgehalt der Haut.

Im Laufe der Hautalterung verschlechtert sich der Hautzustand, denn der Anteil an Kollagen und Elastin in der Haut sinkt. Je nach Hauttyp kann sich das recht schnell bemerkbar machen. Die Haut erschlafft und Mimikfältchen graben sich zusehends tiefer in die Haut ein. Insgesamt verliert die Haut an Volumen, wird immer dünner und dadurch auch trockener.

Feuchtigkeitsverlust

Ein weiteres typisches Merkmal reifer Haut ist der Verlust von Feuchtigkeit. Neben Kollagen spielt auch Hyaluronsäure eine bedeutende Rolle im körpereigenen Anti Aging System. Hyaluronsäure ist ein natürlich vorkommender Stoff in der Haut, der sich zwischen den einzelnen Hautzellen im Bindegewebe befindet. Hier erfüllt sie zwei wichtige Aufgaben: Hyaluronsäure bindet Wasser und polstert die Haut auf diese Weise von innen heraus auf. Dadurch bleibt die Haut straff und elastisch. Zudem wird durch die Bindung von Wasser die Hautfeuchtigkeit reguliert, was Trockenheit vorbeugt.

Mit zunehmendem Alter nimmt der Hyaluronsäurevorrat in der Haut ab. Damit verringert sich auch der Feuchtigkeitsgehalt in der Haut und sie sinkt ein. Es entstehen Falten und Vertiefungen.

Pigmentstörungen

Auch Pigmentstörungen, insbesondere Altersflecken, sind ein typisches Zeichen der Hautalterung. Sie entstehen durch die Anhäufung von Melanin (Hautfarbstoff) und Lipofuszin (Alterspigment). Reife Haut verliert die Fähigkeit, die Pigmente vollständig abzubauen. Da sie sich in der Hautoberfläche ansammeln, entstehen so braune Flecken.

Altersflecken entstehen nicht nur altersbedingt, sondern vor allem auch durch den schädlichen Einfluss der Sonneneinstrahlung. Diese setzt freie Radikale in Gang, die durch oxidativen Stress Zellschäden verursachen und so zur Hautalterung beitragen.

Ab wann Anti Aging sinnvoll ist

Betrachtet man sämtliche Anti Aging Pflegeprodukte auf dem Markt und die dazugehörigen Werbungen so stellt man schnell fest, dass sie auf eine bestimmte Zielgruppe ausgerichtet sind. Diese Zielgruppe sind vorrangig Frauen ab dem 40. Lebensjahr, die sich im Übergang zur reifen Haut befinden und Fältchen, Linien und Furchen z.T. schon deutlich hervortreten.

Es wird suggeriert, dass Anti Aging Pflege und entsprechende Maßnahmen nur für Menschen im fortgeschrittenen Alters notwendig sind. Doch ab welchem Alter ist die Verwendung von Cremes, Gesichtsmassagen oder verjüngenden Eingriffen tatsächlich sinnvoll und wann sollte man mit Anti Aging beginnen?

Die Antwort darauf lautet: Mit dem Beginn der genetischen bzw. natürlichen Hautalterung, spätestens ab 30. Denn Anti Aging bedeutet nicht nur erste Fältchen und Flecken zu minimieren, sondern ihrer Entstehung vorzubeugen. Das heißt, dass spätestens mit dem Beginn der natürlichen Hautalterung zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr auch die Anwendung von Anti Aging Maßnahmen Sinn ergibt. Vor dem 25. Lebensjahr ist die Verwendung einer Anti Aging Pflege nicht notwendig.



Zur Faltenprävention eignen einerseits Cremes, Seren und Peelings mit effektiven Wirkstoffen und Antioxidantien. Diese können ganz einfach in die Hautpflegeroutine integriert werden. Das gilt auch für Gesichtsmassagen und Gesichtsyoga.



Eine besonders effektive Art Falten vorzubeugen ist die Unterspritzung mit Botox.

Das stark verdünnte Nervengift wird gezielt in bestimmte Gesichtsmuskeln injiziert, um sie zu hemmen. Auf diese Weise wird vor allem Mimikfalten vorgebeugt, die von dynamischen Falten im Laufe der Zeit zu statischen Falten werden wie z.B. die Zornesfalte oder Stirnfalten.

Schadet Anti Aging Pflege der jungen Haut?

Anti Aging ist nur etwas für die reife Haut - diese Annahme hält sich hartnäckig. Schließlich könnte junge Haut von den Anti Aging Cremes bzw. Wirkstoffen abhängig werden und nach Absetzen der Hautpflege noch schneller altern. Das stimmt jedoch nicht und ist in erster Linie ein Verkaufsargument von Kosmetikherstellern, um ihre Produkte für junge Haut oder reife Haut zu vermarkten.



Auch eine Creme für junge Haut kann bei junger Haut selbst Schaden anrichten, wenn sie nicht auf den Hauttypen abgestimmt ist. So können auch Anwendungsfehler z.B. bei chemischen Peelings unter Umständen dazu beitragen, dass die Hautbarriere geschädigt wird. Es gilt also bei der Wahl von Anti Aging Wirkstoffen darauf zu achten, welcher Inhaltsstoff in welcher Konzentration enthalten ist und wie dieser richtig auf die Haut aufgetragen wird. Dann schadet Anti Aging der jungen Haut nicht, sondern verlangsamt den Alterungsprozess.

Die besten Anti Aging Wirkstoffe für junge und reife Haut

Auf der Suche nach der besten und effektivsten Anti Aging Pflege stößt man auf zahlreiche Wirkstoffe, die den Zeichen der Alterung entgegenwirken können. Bei der Auswahl der richtigen Inhaltsstoffe sollten folgende Faktoren in Betracht gezogen werden:

1. Was für ein Hauttyp bin ich?

2. Welches Ziel verfolge ich? (Vorbeugung oder Minimierung von Falten/ Altersflecken/großen Poren)

Je nachdem ob Fältchen, vergrößerte Poren oder Pigmentflecken das Problem, sind unterschiedliche Wirkstoffe bzw. eine Kombination aus verschiedenen Wirkstoffen der Weg zum Erfolg.

Hyaluronsäure

Hyaluronsäure ist ein Mehrfachzucker, der natürlicherweise im menschlichen Organismus vorkommt. Hyaluronsäure bindet Wasser und ist somit für die Hautfeuchtigkeit und Straffheit verantwortlich.

In der Anti Aging Pflege ist Hyaluronsäure nicht mehr wegzudenken. Sie unterstützt die reife Haut dabei, Feuchtigkeit im Hautinneren zu halten und verleiht ihr so mehr Elastizität. Zugleich glättet sie auf diese Weise Trockenheitsfältchen. Im besten Fall greift man auf eine Anti Falten Creme oder ein Serum mit hoch- und niedermolekularer Hyaluronsäure zurück.

AHA und BHA

Alphahydroxy- und Betahydroxysäuren sind chemische Peelings, die mechanische Gesichtspeelings mittlerweile verdrängt haben - und das aus gutem Grund. Im Gegensatz zu Peelings mit winzigen Schleifkörnern funktionieren AHA und BHA auf chemischer bzw. biologischer Basis und fügen der Haut keine Mikroverletzungen zu. Sie dringen in die obere Hautschicht ein und lösen die Eiweißverbindungen zwischen den abgestorbenen Hautzellen auf der Hautoberfläche. Auf diese Weise werden die alten Zellen abgetragen. Außerdem regen die chemischen Peelings die Kollagenproduktion an und unterstützen die Bildung neuer, gesunder Zellen.

Chemische Peelings sind, richtig angewendet, schonend zur Haut und wirken sowohl bei großen Poren als auch bei Altersflecken und Falten.

Kresse-Extrakt

Kresse-Extrakt aus der Gartenkresse ist ein effektives Mittel im Kampf gegen Pigmentflecken, speziell Altersflecken. Der Wirkstoff enthält hochwirksame Antioxidantien wie Sulforaphan, dass die Zellen vor freien Radikalen und somit vor einer vorzeitigen Hautalterung schützt. Kresse-Extrakt hat eine hemmende Wirkung auf das Enzym Tyrosinase, das für die Melaninproduktion verantwortlich ist. Die Besonderheit hierbei: Die Aktivkresse wirkt selektiv und verursachte keine Aufhellung der gesunden Haut. Auf diese Weise können Pigmentstörungen wie Altersflecken reduziert und vorgebeugt werden.



In Form der Aktiv Kressesalbe lässt sich die Wirkung des Extrakts als Tages- und Nachtpflege auf die Haut übertragen und die Haut wird zusätzlich mit Feuchtigkeit versorgt.

Retinol

Retinol gehört zu den Vitamin A-Abkömmlingen und ist eines der am besten erforschten Anti Falten Produkte. Aus diesem Grund wird Retinol auch als Anti Aging Wunderwaffe bezeichnet.

Retinol hat viele positive Effekte auf die Haut: Es unterstützt die Zellerneuerung, wirkt antioxidativ und stimuliert die Kollagenproduktion. Auf diese Weise werden vor allem Fältchen und Linien verringert. Aber auch großporige und schlaffe Haut kann durch die regelmäßige Anwendung von Retinol verbessert werden. Auch bei Pigmentflecken schafft Retinol Abhilfe. Das macht den Wirkstoff zu einem Hautpflege-Multitalent.

Vitamin C

Vitamin C ist nicht nur für ein gesundes Immunsystem wichtig. Auch das Gesicht profitiert von diesem Wirkstoff.

Vitamin C ist ein effektives Antioxidans, das oxidativen Stress in den Zellen verhindert und somit die Hautalterung verlangsamt. Zudem hat es einen peelenden Effekt und kann so die Sichtbarkeit von Altersflecken reduzieren. Ebenso wie Retinol regt Vitamin C die Kollagenbildung in der Haut an, wodurch Fältchen gemildert werden und die Spannkraft der Haut erhalten bleibt. Die beste Wirkung entfalten Seren mit Vitamin C.

Fazit

Mit Anti Aging Cremes kann man nicht früh genug anfangen. Die Anwendung von verjüngenden bzw. antioxidativen Wirkstoffen ist mit dem Beginn der natürlichen Hautalterung ab ca. 25 Jahren sinnvoll. Davor ist eine Anti Falten Creme tatsächlich nicht notwendig, bei korrekter Anwendung aber auch nicht schädlich.

Welcher Wirkstoff im Kampf gegen die Hautalterung am besten ist, hängt ganz von dem eigenen Hautzustand ab und davon, welche Alterungserscheinung beseitigt werden sollen. Wie auch in anderen Bereichen des Lebens gilt: Vorsorge ist besser als Nachsorge.