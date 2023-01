Algensalbe Erfahrungen: Verschwinden die Besenreiser?

Algen sind meist ungern gesehen- ob im Strandurlaub, im Teich des Vorgartens oder im Aquarium. Allerdings bergen Algen ein verborgenes Potenzial, das die Beauty-Industrie schon für sich erkannt hat. Ob Algen in der Kosmetik oder als Nahrungsergänzungsmittel - grün gewinnt. In der Aktiv Algensalbe kommen Algen als Mittel gegen Besenreiser zum Einsatz. Ein Wirkstoff auf Basis einer Grünalge soll dabei helfen, das Bindegewebe zu stärken und den Hautzustand der Beine zu verbessern. Erfahrungen und Testberichte zeigen, wie gut das wirklich funktioniert.

Algensalbe Erfahrungen: Karola testet die Körpersalbe bei Besenreisern

Als wären Cellulite und Erdbeerbeine nach der Rasur nicht schon störend genug, gesellt sich im Laufe der Zeit auch noch ein anderes Problem dazu: Besenreiser. Obwohl es so weit verbreitet ist, findet man nur wenige alternative Behandlungen zu medizinischen Eingriffen. Die Erfahrung zeigt: Bereits Maßnahmen wie Sport und ein gesunder Lebensstil in Verbindung mit einer wirkstoffreichen Creme können die Besenreiser auch ohne Nadel vorbeugen. Hier setzt die Aktiv Algensalbe auf ein Extrakt aus Algen. Die Testerin Karola hat die neue Biovolen Salbe mehrere Wochen lang auf Herz und Nieren getestet und ihre Erfahrungen festgehalten.

Karola (41) leidet wie so viele andere Frauen seit ihrer letzten Schwangerschaft unter den sichtbaren Adern an den Beinen. Auch ihre Schwester ist davon betroffen. Im Laufe der letzten Jahre haben sich die Besenreiser immer weiter netzartig ausgebreitet. Kurze Hosen oder Kleider kommen für Karola im Sommer ohne Strumpfhose nicht mehr in Frage und das möchte sie ändern. Dafür hat sie die Aktivsalbe mit Algen-Extrakt 6 Wochen lang jeden Tag angewendet.

Mein erster Eindruck

Ich habe die Algensalbe angefangen zu verwenden, um meine Besenreiser zu reduzieren. Ich hatte schon länger damit zu kämpfen und war auf der Suche nach einer natürlichen Lösung, ohne zum Arzt zu müssen. Die Biovolen Algensalbe macht einen sehr hochwertigen und medizinischen Eindruck. Sie hat einen angenehmen Duft und lässt sich sehr gut auf den Beinen verteilen.

In der ersten Woche habe ich die Salbe täglich morgens und abends auf die betroffenen Stellen aufgetragen und intensiv einmassiert. Direkt nach dem Eincremen waren die Besenreiser nicht mehr so stark sichtbar, aber nur für kurze Zeit. Die Haut fühlte sich aber glatter und gepflegter an.

Woche 2

In der zweiten Woche habe ich weiterhin täglich morgens und abends die Salbe verwendet. So langsam habe ich erste Unterschiede gesehen. Die äußersten, feinen Verästelungen der Besenreiser waren zum Teil schon verschwunden. Natürlich konnte man die Besenreiser trotzdem noch erkennen, aber das hat mich wirklich überrascht. Meine Haut fühlte sich nach wie vor sehr geschmeidig an.

Woche 4

In der vierten Woche habe ich noch immer fleißig jeden Tag eingecremt. Manchmal auch nur einmal täglich, denn ich habe endlich mehr Veränderungen bemerkt. Die Besenreiser wirkten insgesamt blasser, so als würden sie allmählich in die Haut einsinken. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass meine Beine sich nicht mehr so müde und schwer anfühlten. Das liegt sicher auch an den Massageeinheiten beim Eincremen mit der Algensalbe.

Woche 6

In der sechsten Woche habe ich die Anwendung der Salbe auf 2-3 Mal pro Woche reduziert, um die Ergebnisse zu erhalten. Ich sehe deutlich, dass ein paar der Besenreiner kleiner oder heller geworden sind. Es sind auch keine neuen Äderchen hinzugekommen. Mir ist klar, dass ich sie mit der Salbe allein nicht vollständig loswerden kann. Aber allein diese Verbesserungen zu sehen, hat mir wieder Selbstbewusstsein zurückgegeben. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und werde die Salbe weiterhin verwenden, um meine Besenreiser unter Kontrolle zu halten.

Von mir gibt es eine klare Empfehlung für die Aktiv Algensalbe. Kauft man die Salbe direkt beim Hersteller, kann man sie sogar bis zu 30 Tage ohne Risiko testen, dank der Geld-zurück-Garantie. Das ist perfekt für diejenigen, die nicht nur auf die Meinungen im Netz vertrauen wollen und lieber ihre eigenen Erfahrungen sammeln möchten.

Besenreiser betrifft vor allem Frauen

Besenreiser sind sichtbare Blutgefäße an der Hautoberfläche, die in der Regel an den Beinen auftreten. Es handelt sich dabei um erweiterte Venen. Sie sind ein häufiges Problem, das vor allem Frauen betrifft.

Einige Studien berichten, dass etwa 30-60% der Frauen im Alter von 30-40 Jahren Besenreiser haben. Diese Zahl steigt mit dem Alter und es wird geschätzt, dass bis zu 80% der Frauen im Alter von 70 Jahren oder älter von Besenreisern betroffen sind. Die Erfahrung hat gezeigt: Bei vielen sind Besenreiser ein Vorbote für Krampfadern oder andere krankhafte Veränderungen der Venen, die meist im fortgeschrittenen Alter hinzukommen. Das kann im Gegensatz zu Besenreisern auch ein gesundheitliches Risiko darstellen.

Welche Faktoren begünstigen Besenreiser?

Natürlich sind Besenreiser nicht ausschließlich ein Frauenproblem. Es gibt auch zahlreiche Männer, die unter den sichtbaren Adern leiden. Verschiedene Faktoren können dazu beitragen, dass Besenreiser entstehen und sich ausbreiten.

• Einer der Gründe sind hormonelle und körperliche Veränderungen, wie zum Beispiel in der Schwangerschaft oder während der Menopause. In der Schwangerschaft steigt das Blutvolumen und somit der Druck in den Venen. Der Östrogenmangel in den Wechseljahren hingegen schwächt das Bindegewebe und damit auch die Venenwände. Aus diesem Grund sind Besenreiser vor allem unter Frauen weit verbreitet.

• Ein weiterer Risikofaktor für die Entstehung von Besenreisern ist das Tragen von High Heels. Die hohen Absätze können dazu führen, dass sich die Venen in den Beinen erweitern und die Durchblutung beeinträchtigen.

• Tätigkeiten, die langes Stehen oder Sitzen erfordern, erhöhen die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Besenreisern. Darum sind z.B. Menschen, die im Verkauf oder im Büro arbeiten, besonders gefährdet.

• Auch genetische Faktoren spielen bei Besenreisern eine Rolle. Wer von Natur aus ein schwaches Bindegewebe hat, neigt eher zu Besenreisern.

• Ein weiterer Grund für Besenreiser ist Übergewicht. Überschüssiges Fett erhöht den Druck auf die Blutgefäße und schwächt die Gefäßwände. Das verursacht Erweiterungen in den Beinvenen.

Was ist Algensalbe?

Besenreiser mögen zwar ungefährlich sein, doch sie sind für die meisten Betroffenen ein schwerwiegendes ästhetisches Problem. Viele schämen sich für die sichtbaren Venen.

Algensalbe ist eine Art von Salbe, die Algen-Extrakte enthält und die zur Behandlung von Besenreisern verwendet wird. Dafür wird ein spezielles Extrakt aus einer Grünalge gewonnen, welches in der Biovolen Aktiv Algensalbe zum Einsatz kommt. Dieser Wirkstoff hat einen stärkenden und regenerierenden Effekt.

Wird die Algensalbe regelmäßig auf die betroffenen Stellen aufgetragen, kann das helfen, die Durchblutung zu verbessern und die Venenwände zu stärken. Achtet man dabei zusätzlich auf ein gesundes Gewicht, regelmäßige Bewegung und eine ausgewogene Ernährung kann das Risiko für auffällige Besenreiser auf den Beinen reduziert werden.

Was bewirkt Algensalbe bei Besenreisern?

Algen sind reich an Nährstoffen und schon lange ein großer Trend in der Schönheitsindustrie. Vor allem im Bereich Anti-Aging sind die Meerespflanzen ein beliebter Inhaltsstoff.

In der Biovolen Aktiv Algensalbe ist ein Extrakt aus einer speziellen Grünalge enthalten. Zusammen mit feuchtigkeitsspendenden und pflegenden Wirkstoffen ergibt sie eine wirkungsvolle Hautpflege für den Körper. Was das Algen-Extrakt bei Besenreisern so interessant macht, sind folgende Eigenschaften und Effekte:

• Algen enthalten Stoffe, die dem körpereigenen Kollagen ähnlich sind. Diese Bestandteile können dem altersbedingten oder hormonell bedingten Abbau von Kollagen in der Haut vorbeugen. Das kann das Bindegewebe stärken und schützt die Gefäßwände.

• Algen enthalten große Mengen an verschiedenen Nährstoffen und Proteinen, die für den Aufbau einer gesunden Haut und intakter Gefäße wichtig sind. Sie unterstützen die Hautfestigkeit und verringern das Risiko für erworbene Venenschwächen wie Besenreiser.

• Untersuchungen haben gezeigt, dass Algen-Extrakt die Mikrozirkulation in den Blutgefäßen verbessern und die Kollagenbildung stimulieren kann. Das ist wichtig für stabile Venenwände, die Besenreiser verhindern.

Wer kann die Algensalbe anwenden?

Ähnlich wie bei Altersflecken und Falten kommt kaum eine Frau ab einem gewissen Alter ohne Besenreiser auf den Beinen aus. Das Alter spielt dabei keine Rolle, denn aufgrund von Schwangerschaften, Übergewicht oder erblichen Faktoren können auch junge Menschen und Männer von Besenreisern betroffen sein. Die Aktiv Algensalbe ist eine feuchtigkeitsspendende Körperpflege, die unabhängig vom Geschlecht, Alter oder Hautzustand von jedem Menschen angewendet werden kann. Aufgrund der enthaltenen Inhaltsstoffe eignet sich die Salbe als vorbeugendes Mittel gegen Besenreiser z.B. während der Wechseljahre. Die möglichen straffenden Effekte von Algen-Extrakt sind in jedem Alter von Vorteil. Die Alterung und Schwächung der Haut beginnt nämlich schon zwischen 20 und 30 Jahren. Mit jedem Tag wird körpereigenes Kollagen abgebaut, was gleichzeitig das Risiko für Besenreiser erhöht.

Die Algensalbe kann aber auch dann angewendet werden, wenn die Besenreiser schon deutlich erkennbar sind und sich nicht ausbreiten sollen. Täglich angewendet hat sie nicht nur einen pflegenden Effekt bei trockener Haut, sondern kann nach wenigen Wochen auch das Aussehen der Beine verbessern.

Welche Inhaltsstoffe sind in der Aktiv Algensalbe enthalten?

Immer mehr Menschen wünschen sich Pflegeprodukte, bei denen Wert auf natürliche Inhaltsstoffe gelegt wird. Und auch das Umweltbewusstsein bei Kosmetik wird immer größer.

Für die Herstellung der Biovolen Algensalbe setzt der Hersteller überwiegend auf Inhaltsstoffe aus pflanzlichen Quellen. Hauptbestandteil sind somit natürliche Öle aus kontrolliert biologischem Anbau. Die Inhaltsstoffe werden in Deutschland zu einer gut verträglichen Hautsalbe verarbeitet und regelmäßig kontrolliert. Das stellt eine gleichbleibend hohe Qualität sicher.

Zu den Inhaltsstoffen der originalen Aktiv Algensalbe gehören:

- Persea Gratissima Oil (Avocadoöl), Argania Spinosa Kernel Oil (Arganöl) und Butyrospermum Parkii Butter (Sheabutter) mit nährenden Vitaminen und Fettsäuren. Sie spenden der Haut reichhaltige Feuchtigkeit und verleihen ihr ein geschmeidiges Hautgefühl.

- Aloe Vera Extrakt für Feuchtigkeit und eine hautberuhigende Wirkung. Aloe Vera hat einen feuchtigkeitsspendenden und reizlindernden Effekt. Die Feuchtigkeit wird von den Ölen eingeschlossen. Zudem lockert es die Formulierung der Salbe auf.

- Algen-Extrakt als aktiver Wirkstoff zur Vorbeugung von Besenreisern. Der Wirkstoff kann die Kollagenproduktion in der Haut unterstützen und so die Gefäße und das Bindegewebe stärken.

- Vitamin E mit antioxidativer und zellschützender Wirkung. Es fängt freie Radikale ein, die die Haut und damit die Venen schwächen. Zusätzlich unterstützt es die Haut bei der Aufnahme von Feuchtigkeit.



- usw.

Die Aktiv Algensalbe ist vegan. Im Sinne des Umweltschutzes werden keine Silikone und Mineraöl und auch kein Mikroplastik verarbeitet. Es sind keine bedenklichen Inhaltsstoffe enthalten, die der Haut oder dem Körper schaden könnten.

Was muss bei der Anwendung der Algensalbe beachtet werden?

Bei der Pflege der Haut kümmern sich die meisten sehr intensiv um die Gesichtshaut, nicht aber um den restlichen Körper. Doch hier altert die Haut genau so - und ohne die richtigen Pflegeprodukte noch schneller. Nicht umsonst heißt es, dass man den Menschen das wahre Alter an den Händen ansieht. Darum sollten auch Körpercremes schon früh zur täglichen Routine gehören.

Die Biovolen Aktiv Algensalbe ist für die tägliche Anwendung entwickelt worden. Der wichtigste Anwendungsbereich sind die Beine, aber auch die Arme und das Dekolleté gehören dazu. Für die besten Resultate sind laut Hersteller wenige Wochen Anwendung am Morgen und Abend notwendig. Eine kurze, intensive Massage beim Eincremen regt die Durchblutung zusätzlich an und verbessert die Aufnahme der Wirkstoffe in die Haut.

Vor der großflächigen Anwendung empfiehlt sich ein Patch-Test, um Unverträglichkeiten auszuschließen. Wer zu Allergien auf der Haut neigt, sollte vorher die Liste der Inhaltsstoffe genau durchlesen.

Wann sind die ersten Ergebnisse sichtbar?

Wenn die Anwendung einer Salbe gegen Besenreiser einer Operation vorgezogen wird, hat das Vorteile und Nachteile. Dazu gehört auch, dass man Geduld mitbringen muss. Denn anders als bei einem operativen Eingriff kann auch die Algensalbe keinen Sofort-Effekt bei Besenreisern erzielen.

Wie schnell die ersten Veränderungen auf der Haut sichtbar werden, hängt vom Zustand der Haut, der Ausprägung der Besenreiser und von der Häufigkeit der Anwendung ab. So kommen unterschiedliche Ergebnisse und Erfahrungen zustande. Laut Hersteller sollten die ersten Veränderungen nach wenigen Wochen Anwendung bemerkbar sein. Das kann man mit einem gesunden Lebensstil und regelmäßigem Sport unterstützen.

Hat die Algensalbe gefährliche Nebenwirkungen?

Bei der Herstellung der Aktiv Algensalbe von Biovolen wird Wert auf gut verträgliche und qualitative Inhaltsstoffe gelegt. Nebenwirkungen oder Risiken sind mit der Anwendung der Salbe nicht verbunden. Auch Erfahrungsberichte von Anwendern bestätigen, dass die Salbe bedenkenlos angewendet werden kann.

Ein dermatologischer Test, durchgeführt von einem unabhängigen Testinstitut, hat die Hautverträglichkeit bestätigt. Es konnten keine allergischen Reaktionen oder Hautreizungen bei den Testpersonen beobachtet werden.

Hat die Stiftung Warentest die Salbe getestet?

Offizielle Testurteile sind für viele Menschen eine wichtige Voraussetzung für den Kauf, vor allem wenn die Auswahl an ähnlichen Produkten sehr groß ist.

Im Bereich Körper- und Hautpflege hat die Stiftung Warentest schon sehr viele verschiedene Mittel getestet und beurteilt. Es wurde vor einiger Zeit ein Test mit Medikamenten bei Venenerkrankungen durchgeführt, unter denen auch pflanzenbasierte Mittel waren. Die Aktiv Algensalbe wurde von der Stiftung Warentest aber noch nicht getestet, auch wenn das Produkt in der Apotheke erhältlich ist.

Algensalbe günstig kaufen: Online, Apotheke oder Drogerie?

Verwöhnt von den günstigen Preisen von Drogerieprodukten erscheint die Aktiv Algensalbe auf den ersten Blick teuer. Die hochwertigen Inhaltsstoffe und die kontrollierte Produktion in Deutschland haben jedoch ihren Preis und sichern die Qualität. Außerdem ist der Tiegel mit 200 ml sehr ergiebig. Sparen kann man trotzdem.

Algensalbe im Online-Shop

Im Online-Shop unter www.algensalbe.de erhält man einen Herstellerrabatt von bis zu 30 Prozent. Statt 100 Euro gibt es den Tiegel schon für 69,90 Euro. Eine Bestellung im herstellereigenen Online-Shop hat den Vorteil, dass eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie beim Kauf eingeschlossen ist. So kann jeder die Algensalbe risikofrei austesten und eigene Erfahrungen sammeln.

Algensalbe in der Apotheke

Die Algensalbe ist ohne Rezept in jeder Apotheke unter der PZN: -18299040 bestellbar, falls die Apotheke das Produkt nicht auf Lager hat. Online haben bereits zahlreiche Versandapotheken die Biovolen Aktiv Algensalbe ins Sortiment aufgenommen.

In der Apotheke liegt der Preis zwischen 80 und 100 Euro. Die Zufriedenheitsgarantie wird hier nicht gewährt.

Algensalbe im Drogeriemarkt

Auch wenn die Produktvielfalt an Bodylotions und Körpercremes bei Rossmann und dm sehr groß ist, gibt es die Aktiv Algensalbe dort nicht zu kaufen. Ob und wann die Salbe in der Drogerie erhältlich sein wird, ist nicht bekannt.

Fazit: Lohnt sich die Biovolen Aktiv Algensalbe?

Besenreiser sind für die meisten Betroffenen eine Belastung. Sie trauen sich nicht, ihre Beine zu zeigen, aus Angst vor schiefen Blicken und gemeinen Sprüchen. Viele Frauen haben mit den sichtbaren Adern zu kämpfen und wollen sich nicht unters Messer legen.

Die Aktiv Algensalbe enthält eine vielversprechende Wirkstoffformel, mit der Besenreiser vorgebeugt werden sollen. Eine wichtige Rolle spielt dabei Algen-Extrakt, das die Kollagenbildung in der Haut und die Mikrozirkulation in den Gefäßen verbessern kann. Eine tägliche Anwendung kann das Aussehen von Besenreisern verbessern und verhindern, dass sich die Gefäße ausbreiten. Das zeigt auch die Erfahrung der Testerin Karola.

Ob sich die Algensalbe lohnt, kann jeder selbst austesten. Der Hersteller ermöglicht jedem Kunden im Online-Shop mit der 30 Tage Geld-zurück-Garantie einen risikofreien Test.