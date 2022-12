Alterssichtigkeit: Ursachen, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten

Ab einem bestimmten Alter ist es bei fast jedem Menschen so weit: Das nähere Sichtfeld wird unscharf. Möchte man nun ein Buch lesen oder etwas auf dem Smartphone betrachten, muss man den Gegenstand immer weiter weghalten, um noch klar erkennen zu können, was abgebildet ist. Oft steckt die sogenannte Alterssichtigkeit dahinter – in der medizinischen Fachsprache auch Presbyopie genannt. Dabei handelt es sich nicht um eine Krankheit im engeren Sinne, sondern vielmehr um ein Symptom natürlicher Alterungsprozesse. Die einen bemerken eine Verschlechterung ihrer Augen bereits mit Anfang 40, andere erst mit Anfang 50. Doch in den meisten Fällen ist dies kein Grund, um sich große Sorgen zu machen: Mittlerweile gibt es viele wirksame Behandlungsmöglichkeiten.

Photo by Maria Lupan on Unsplash

Ursachen: Darum kommt es zur Alterssichtigkeit

Presbyopie entsteht, wenn die sogenannte Akkommodation des Auges nicht mehr einwandfrei funktioniert. Mit Akkommodation ist die Fähigkeit des Auges gemeint, sich an verschiedene Entfernungen anzupassen und das Bild sozusagen „scharf zu stellen“. Um den Nahbereich zu fokussieren, zieht sich dafür der Ziliarmuskel im Auge zusammen, was dazu führt, dass sich die Aufhängebänder der Linse entspannen: Die Linse wird kugelförmiger, der Nahbereich scharf. Wenn wir älter werden, verliert jedoch die Linse ihre Elastizität. Sie wird dicker und härter, der Ziliarmuskel schwächer. In der Folge können die einfallenden Lichtstrahlen von nahen Objekten nicht mehr richtig gebündelt werden. Das Auge fixiert dann die Gegenstände im Nahbereich nicht mehr problemlos, das Bild wirkt verschwommen. Für die Ferne jedoch ist die Sehkraft in der Regel nicht eingeschränkt. Als Risiko für eine früher einsetzende Presbyopie gelten verschiedene Krankheiten wie Diabetes, Multiple Sklerose und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Häufig nutzen Frauen bereits früher eine Lesebrille als Männer. Das liegt jedoch nicht an einem statistisch signifikanten Unterschied in der Alterssichtigkeit, sondern vielmehr daran, dass Frauen sich schlichtweg früher darum kümmern, sich ein geeignetes Modell zuzulegen.

Symptome: Daran erkennt man eine beginnende Alterssichtigkeit

Die ersten Symptome der beginnenden Alterssichtigkeit zeigen sich meist bei schummrigem Licht oder Müdigkeit. Betroffene bemerken dann, dass das Bild vor ihren Augen verschwimmt oder das Lesen sich zunehmend anstrengend anfühlt. Manchmal kommt es auch zusätzlich zu einem dumpfen Druckgefühl in Stirn oder Augen, dem vermehrten Auftreten von Kopfschmerzen oder auch zu Konzentrationsproblemen am Arbeitsplatz. Im weiteren Verlauf wird das Sehen im Nahbereich stetig schwieriger. Texte erscheinen dann vor den Augen als verschwommen. Instinktiv wird dann häufig der zu lesende Text immer weiter vom Gesicht weggehalten, um die Buchstaben noch entziffern zu können. Irgendwann sind allerdings die Arme zu kurz – dann hilft nur noch eine Lesebrille. Bevor man sich diese allerdings „auf eigene Faust“ zulegt, sollte man unbedingt einen Arzt aufsuchen, wenn die Augen schlechter werden. Auch wenn man das Alter erreicht hat, in dem die Presbyopie normalerweise auftritt, ist es wichtig, andere Augenkrankheiten auszuschließen. Es gibt verschiedene Tests, die gemacht werden können, um Aufschluss über eine Sehschwäche zu erhalten: Sehproben-Tafeln, Tests mit einem Phoropter oder Tests mit einem Refraktometer.

Kann man Alterssichtigkeit vorbeugen?

Man kann die Alterssichtigkeit nicht verhindern – ebenso wie man das Altern nicht verhindern kann. Der Prozess der Linsenverhärtung ist natürlich und tritt bei jedem Menschen irgendwann ein. Weder Augentraining noch andere Maßnahmen sind in der Lage, die Alterssichtigkeit aufzuhalten. Auch das Tragen einer Brille hat langfristig keine Auswirkungen auf den Verlauf. Anderen Augenproblemen kann man teilweise vorbeugen. Grundsätzlich ist es sinnvoll, bestimmte Handlungsweisen einzuhalten, die die Augengesundheit schützen: Ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung und Bewegung. Diese Dinge sind nicht zuletzt ratsam, weil sie sich positiv auf die allgemeine Gesundheit, die Stärke des Immunsystems und das Wohlbefinden auswirken.

Behandlungsmöglichkeiten: Das können Betroffene tun

Die Alterssichtigkeit selbst lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Dennoch gibt es viele Möglichkeiten, um die Sehschwäche auszugleichen. Die einfachste Sehhilfe ist eine Brille. Gut geeignet ist beispielsweise eine bereits erwähnte Lesebrille. Diesbezüglich gibt es recht kostengünstige Fertigbrillen im Handel. Das Problem ist allerdings, dass die benötigte Sehstärke auf den beiden Augen oft unterschiedlich ist. Individuell angepasste Lesebrillen sind zwar etwas kostspieliger, auf lange Sicht jedoch meist die bessere Wahl. Menschen, die zusätzlich zur Alterssichtigkeit noch eine Kurzsichtigkeit aufweisen, greifen besser zu einer Mehrstärkenbrille. Gut geeignet sind hier sogenannte Gleitsichtbrillen. Diese besitzen zwei Sehbereiche zwischen Nah- und Fernsicht, zwischen denen man flexibel und übergangslos wechseln kann. Alternativ kann man eine Alterssichtigkeit auch mit Kontaktlinsen ausgleichen. Wie bei anderen Sehschwächen auch kommt außerdem eine Laser-Operation in Frage. Diese ist jedoch immer auch mit Risiken verbunden und sollte deshalb stets gut überlegt werden.