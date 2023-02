Anti-Aging-Creme: Die 10 besten Produkte gegen Falten

Falten, Pigmentierung, Verlust der Festigkeit und ein fahler Teint. Diese unvermeidlichen Veränderungen verursachen bei den Frauen eine Menge Schwierigkeiten. Sie kommen unverzeihlich früh in unser Leben. Bereits ab dem 25. Lebensjahr lässt die Synthese der hauteigenen Hyaluronsäure nach. Die Haut wird trockener und feine Linien und Fältchen sind seltener. Reife Haut erfordert eine hochwertige Pflege. Das übliche Reinigen und Tonisieren reicht nicht aus. Es ist ratsam, mindestens ein hochwertiges Anti-Falten-Produkt in Ihrer Kosmetiktasche zu haben. Nach einem Anti-Aging-Creme-Test haben wir eine Liste der wirksamsten Produkten gegen Hautalterung aus verschiedenen Preissegmenten zusammengestellt.

Fleur Kaan via unsplash.com

Foto: Fleur Kaan via unsplash.com

Sublimage La Crème Textur Fein, Chanel

Diese Anti-Aging-Creme ist ein wahrer Goldbarren, und das liegt nicht nur am Preis. Es ist einzigartig in seinen Pflegeeigenschaften.

Es geht um den Wirkstoff der Creme: angereichertes Planifolia PFA. Das ist ein seltenes und starkes Molekül, das während des Reifungsprozesses der Vanille-Frucht entsteht und sofort wieder verschwindet. Dank dieser Essenz wird die Haut auf zellulärer Ebene erneuert.

Redermic C10, La Roche-Posay

Die Anti-Aging-Creme der französischen Marke ist die beste in ihrem Sortiment mit einer so starken Wirkung. Der Effekt ist bereits nach einer Woche regelmässiger Anwendung sichtbar. Das Ergebnis ist eine glattere, straffere Haut, weniger Falten und ein jugendlicher, gesunder Teint.

Reines Vitamin C in einer Konzentration von 10% ist ein starkes Antioxidans, das die Kollagenproduktion anregt. Hyaluronsäure spendet Feuchtigkeit und Vitamin E beschleunigt die Hauterneuerung. Obwohl es sich um ein dermatologisches Kosmetikum handelt, ist dieses Mittel auf der Website https://makeup.ch/brand/29953/ erhältlich.

Weleda Granatapfel Straffende Tagespflege

Das in der Weleda Creme enthaltene Granatapfelsamenöl schützt die Haut zuverlässig vor äusseren Einflüssen und stimuliert die natürliche Zellregeneration. Das Produkt enthält auch Jojoba-, Shea-Butter, Macadamia- und Arganöl sowie Sonnenblumenblütenextrakt. Zusammen werden sie die Haut nähren, straffen und ihre Elastizität verbessern.

Laut den Bewertungen von Frauen, die sie im Alter zwischen 40 und 50 Jahren verwenden, ist diese Anti-Aging-Creme nicht nur wegen ihrer Zusammensetzung gut. Sie kann als Make-up-Unterlage verwendet werden.

Anti-Aging Cell Power Creme Spf15 Revitalising Supreme+, Estée Lauder

Diese Creme gegen Falten macht die Haut glatt und geschmeidig. Die RevitaKey-Technologie mit Moringa-Extrakt fördert die Kollagen- und Elastinsynthese. Die weiche Textur ist ölfrei und daher für alle Hauttypen geeignet, auch für fettige und problematische Haut. Sie bekämpft Falten jeglicher Herkunft, schützt vor Alterspigmentierung, spendet Feuchtigkeit und gleicht den Hautton aus.

Caudalie Paris Premier Cru

In den Kosmetika der französischen Marke finden Sie keine Parabene, Phenoxyethanol, Phthalate, Natriumlaurylsulfat, Mineralöle oder Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs.

Diese Anti-Aging-Creme beruhigt, befeuchtet und nährt die Haut, macht sie straffer, strahlender und glatter und mildert sichtbar die Fältchen. Das Mittel ist sowohl für trockene als auch für normale Haut geeignet. Die Creme enthält hautpflegendes Wachs, Hyaluronsäure und Shea-Butter. Weitere Inhaltsstoffe sind Resveratrol und Polyphenole, die Falten bekämpfen.

Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing

Diese Anti-Aging-Creme glättet Falten sichtbar, spendet intensive Feuchtigkeit und macht die Haut seidig glatt. KOMBU-Bounce Complex nährt die Grundschicht der Haut und verbessert sichtbar den Zustand der Epidermis. ReNeura Technology+ fördert die effiziente Aufnahme der Wirkstoffe.

Das Mittel enthält ausserdem Kurkuma, Sapindus, Chlorella und andere Anti-Aging-Wirkstoffe. Studien haben gezeigt, dass eine zweimonatige Anwendung der Creme die Falten um fast ein Viertel reduziert.

Declare Luxury Anti-Falten-Creme

Die luxuriöse Anti-Aging-Creme mit schwarzem Kaviar verbessert Ihre tägliche Hautpflege und vermittelt ein angenehmes Gefühl von Komfort. Ein exklusiver, innovativer Inhaltsstoff, der reich an Nährstoffen, Mineralien und Vitaminen ist. Eine einzigartige Formel auf der Basis von Hefeextrakten sorgt für eine bemerkenswerte faltenglättende Wirkung.

Vitamin E und Saccharide stärken die Hautstrukturen und verbessern die Elastizität. Schwarztee-Extrakt verleiht den Zellen Vitalität, erhält die Elastizität der Haut und versorgt sie mit Nährstoffen und Feuchtigkeit. Die Creme ist ideal für empfindliche Haut.

Divine Cream Mask, L'Occitane

Dieses Produkt kann täglich als Creme und zweimal pro Woche als Maske verwendet werden. Beachten Sie, dass die verjüngende Creme-Maske zu mehr als 90% aus natürlichen Inhaltsstoffen besteht. Was ist das Geheimnis des Produkts? In der Kombination von drei Zutaten: Strohblume, Shea-Butter und Weihrauch. Die Kundinnen stellen fest, dass die Ergebnisse bereits am dritten Tag sichtbar sind. Die Haut ist glatt, mit Feuchtigkeit versorgt und gestrafft.

Biotherm Blue Therapy Night Cream

Das Mittel macht die Haut weich und geschmeidig, verbessert ihre Spannkraft und verlangsamt den Alterungsprozess. Es enthält Life Plankton, eine dunkle Alge, die in Abwesenheit von Licht aktiv einen für die Haut nützlichen Extrakt produziert. Diese Komponente besteht aus einem Komplex von 35 Nährstoffen, Proteinen, Vitaminen, Aminosäuren, Lipiden und Mikroelementen, die die Haut nähren und revitalisieren. Die Anti-Aging-Creme glättet feine Linien, beugt den sichtbaren Zeichen der Hautalterung vor und verhilft reifer Haut zu einem erholten und strahlenden Aussehen.

L’Oréal Paris Revitalift Laser X3 Anti-Aging Care SPF20

Das Produkt hat eine dreifache Wirkung:

• Strafft die Haut. Pro-Xylane in einer Konzentration von 3% ist vor allem für seine Anti-Aging-Eigenschaften bekannt.

• Reinigt. Die darin enthaltene LHA-Säure reinigt sanft die Hautoberfläche. Die Haut ist glatter und strahlender.

• Schützt. SPF 20 hilft, Pigmentierungen vorzubeugen und sorgt für einen gleichmässigen Hautton.

Bereits nach der ersten Anwendung berichteten 86% der Frauen über eine Verbesserung der Mikrotextur der Epidermis.

