Auf der Suche nach sich selbst

Der Weg zur inneren Balance kann beschwerlich sein - vor allem in der heutigen Zeit, die einen durch den hektischen Alltag kaum zur Ruhe kommen lässt. Irgendwann kommt er dann: der Moment, in dem einem bewusst wird, wie sehr man sich durch den ganzen Stress selbst verloren hat. Doch manchmal braucht es nur wenige Kniffe, um dem Hamsterrad zu entfliehen und zurück zu sich selbst zu finden. Auch, wenn es keine Zauberformel gibt, haben gewisse Angewohnheiten schon so manchem zu mehr Achtsamkeit verholfen. Wir verraten Ihnen, wie es geht - damit auch Sie bald wieder selbstbewusst durchs Leben gehen können.

Adele Cave via unsplash.com

Foto: Adele Cave via unsplash.com

1. Stichwort „Positives Denken“

Ob das Glas halb voll oder halb leer ist, entscheiden letztendlich Sie selbst. Wenn Sie sich in negativen Gedankenspiralen festgefahren haben, drehen Sie den Spieß einfach um. Es kommt nicht von ungefähr, dass positiv denkende Menschen erfolgreicher sind. Angst vor dem Versagen hemmt - „einfach mal machen“ lautet die Devise! Sie werden sehen: Ein positives Mindset hilft Ihnen, über sich hinauszuwachsen und ganz neue Facetten an sich aufzudecken.

2. „Me-Time“ zum Fassen klarer Gedanken

Verpflichtungen können schnell dazu führen, dass wir kopflos durch den Tag rennen und unsere eigenen Bedürfnisse vernachlässigen. Damit Ihnen das nicht passiert, sollten Sie sich regelmäßig sogenannte „Me-Time“ gönnen.

Das können der morgendliche Waldspaziergang, der Nachmittagskaffee oder das gute Buch am Abend sein - erlaubt ist, was Ihnen gefällt! Durch dem Nachgehen Ihrer Lieblingsaktivitäten erden Sie sich selbst und finden so garantiert ein Stückchen zurück zu sich selbst.

3. Pflege von soziale Kontakten

Auch, wenn es zunächst paradox klingt: Wenn Sie Zeit mit anderen verbringen, kann sich Ihre eigene Persönlichkeit stärker herauskristallisieren. Sie werden erkennen, welche Rolle Sie innerhalb einer Gruppe einnehmen und wo Ihre Stärken und Schwächen liegen. Außerdem: Sich mit inspirierenden Persönlichkeiten zu umgeben, kann die eigene Charakterentwicklung vorantreiben. Also: Gehen Sie mal wieder raus!

4. Treten Sie aus Ihrer Komfortzone

Oft schrecken wir vor dem Unbekannten zurück. Ein neuer Job, ein Umzug in eine neue Stadt, ein Urlaub allein - die meisten bleiben lieber in der ihnen bekannten Komfortzone. Doch vor allem, wenn Sie vor einer Entscheidung stehen, die nur von Ihnen alleine getroffen werden kann - trauen Sie sich! Sie werden sehen: das Gefühl der Unabhängigkeit gibt der Reise zu sich selbst einen kräftigen Schub - und Ihr Selbstvertrauen wächst.

5. Seien Sie ehrlich zu sich selbst

Manchmal ist es schwer zu differenzieren, ob man einer unerreichbaren Wunschvorstellung seiner selbst hinterher rennt oder ob das Gedankenkonstrukt wirklich die beste Version seiner eigenen Persönlichkeit widerspiegelt. Seien Sie ehrlich zu sich selbst und belügen Sie sich nicht: Ein komplett neuer Mensch zu werden ist nicht das Ziel auf der Reise zu sich selbst. Es geht vielmehr darum, bereits vorhandene Charakterzüge in ihrer Fülle auszuleben und zu perfektionieren. Wenn Sie merken, dass Sie in die falsche Richtung gehen und sich eher immer mehr verlieren, als selbst zu finden, korrigieren Sie ihren Kurs. Umwege gehören dazu - solange Sie am Ziel ankommen!

Sie merken: Es gibt viele Wege, um die innere Balance herzustellen - welche davon für Sie zielführend sind, lässt sich nur durch Ausprobieren herausfinden. Der Weg zu sich selbst kann mit Mühen verbunden sein, ist aber keine Sache der Unmöglichkeit. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!