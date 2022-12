Augenlasern in der Türkei: Endlich scharf sehen dank der modernen Relex Smile Methode

Viele Menschen sind entweder von Geburt an oder mit zunehmendem Lebensalter auf eine Brille angewiesen. Diese erweist sich im Alltag oft als Hindernis – weil sie beim Sport stört, ständig vom Schmutz befreit werden muss oder ständig gesucht werden muss. Wer Empfehlungen für Augenlaser-Behandlungen in Deutschland nachgeht, sieht schnell das eigene Budget erschöpft, denn die Behandlungen müssen selbst bezahlt werden und sind für viele unbezahlbar. Eine Lösung bietet das Augenlasern in der Türkei.

Bei mindestens gleicher oder sogar verbesserter Behandlungsqualität fallen deutlich günstigere Preise an. So wird die Laserbehandlung in Istanbul für deutsche Patienten erschwinglich.

Augen lasern lassen: So hoch sind die Kosten in der Türkei

Das Augenlasern gehört für die Krankenkassen nicht zu den medizinisch notwenigen Behandlungen – daher werden die Kosten dafür auch nicht übernommen. Für viele deutsche Patienten zeigt sich schon im ersten Kostenvoranschlag, dass sie die hohen Kosten nicht tragen können oder wollen.

Ein Beispiel für die Augenlaser-Kosten in Deutschland

Fachkliniken in Deutschland rufen für die Behandlungen hohe Preise auf.

Relax Smile Laser: ab 2500 Euro/Auge

Femto-Lasik Technik: ab 1500 Euro/Auge

LASEK Behandlung: ab 1000 Euro/Auge

Da nicht jeder Patient eine spezielle Fachklinik in der Nachbarschaft hat, kommen zu den Behandlungskosten oft noch Anfahrts- und Übernachtungskosten. Insgesamt stehen für das Augenlasern in Deutschland nicht selten zwischen 3000 und 5000 Euro auf der Rechnung – die Grenzen sind nach Oben offen.

Augenlasern in der Türkei: Wie hoch ist die Kostenersparnis?

In der Türkei die Augen lasern lassen: Viele Patienten verbinden damit zunächst höhere Kosten, denn schließlich entstehen durch Flüge, Übernachtungen etc. zusätzliche Kosten. Für das Augenlasern in der Türkei fallen im Gesamten aber tatsächlich wesentlich geringere Kosten an.

Augenlasern: Die Kosten in der Türkei

Relex Smile Technologie Türkei: Kosten ab 1.200/Auge

Femto-Lasik Türkei: Kosten ab 650 Euro/Auge

PRK / LASEK Türkei: Kosten ab 600 Euro/Auge

Damit werden Augenlaser-Behandlungen in der Türkei mit durchschnittlich 600 bis 1200 Euro berechnet und liegen damit weit unter den Kosten, die deutsche Kliniken aufrufen. Flüge in die Türkei können mit etwas Glück schon für unter 100 Euro gebucht werden. Damit entsteht ein erheblicher Kostenvorteil für das Augenlasern in der Türkei.

Health Travels: Augenlasern in Istanbul als All-inklusive-Paket

Einige Patienten haben darüber hinaus Bedenken, wie Sie eine Augenlaser-Behandlung in Istanbul organisieren sollen und mit welchem Aufwand dies verbunden ist. Das Unternehmen Health Travels hat sich auf Gesundheitsreisen in die Türkei spezialisiert und bietet ein All-inklusive Paket an.

Foto: © 2022 | Health Travels

Patienten erhalten zum Festpreis (abhängig von der gewählten Behandlungsmethode)

Transfer vom und zum Flughafen

Hotel-Klinik-Transfers

Übernachtung im Hotel (mit Begleitperson)

Deutsche Betreuung vor Ort

Medikamente

Vor- und Nachuntersuchungen

Das Unternehmen wählt für Sie die beste Augenklinik in der Türkei aus, die nach neusten Standards arbeitet und für die Augen OP in Istanbul sehr günstige Preise aufruft.

Health Travels ist als Ansprechpartner für das Augenlasern in Istanbul auch noch nach der Rückkehr der Patienten jederzeit erreichbar.

Viele Patienten verbinden das Augenlasern mit einer Reise in die Türkei

Sich die Augen lasern zu lassen verbinden viele Patienten direkt mit der Möglichkeit, einen Kurzurlaub in der Türkei zu machen. Sie bleiben für ca. 2 Nächte vor Ort und können sowohl vor als auch mit kleinen Einschränkungen nach der OP Land und Leute kennenlernen. Jederzeit besteht die Möglichkeit, den Aufenthalt auf eigene Faust zu verlängern.

Für einen verlängerten Aufenthalten zusammen mit einer Augen-OP empfehlen wir die kalte Jahreszeit. Die Beschwerden sind dann nach dem Eingriff erfahrungsgemäß etwas milder. Zudem sind auch die Flüge vergleichsweise günstiger.

Augenlasern in der Bati Göz Augenklinik in Istanbul

Wer sich für ein Augenlasern in Istanbul entschieden hat und nach der besten Klinik dafür sucht, trifft mit der Bati Göz Augenklinik genau die richtige Entscheidung. Der Augenspezialist arbeitet in dieser Klinik mit einer hochmodernen Zeiss-Lasertechnik, die teilweise in Deutschland nicht zur Anwendung kommt. Zudem setzt man hier auf für Patienten schonende Methoden, um Fehlsichtigkeit dauerhaft zu beseitigen.

Patienten können sich auf die sehr hohe Behandlungsqualität verlassen. Das Institut unterliegt der Aufsicht des TÜV Rheinland – Ausstattung, Hygiene und Service der Augenklinik in Istanbul sind nach ISO 9001 überprüft und zertifiziert. Darüber hinaus gelten für die Behandlung deutscher Patienten besondere Sicherheitsauflagen. So müssen immer kompetente Ansprechpartner für englisch- und deutschsprachige Patienten da sein. Das Behandlungsspektrum der Bati Göz Augenklinik in Istanbul ist groß. Es reicht von der Linsenimplantation über Hornhaut-Transplantationen bis zu Schieloperationen.

Foto: © 2022 | Health Travels

Ablauf der Reise: So wird das Augenlasern in der Türkei durchgeführt

Für eine Augenlaser-Behandlung in der Türkei reichen 3 Tage mit 2 Übernachtungen aus. Nach der Ankunft der Patienten werden diese persönlich vom Flughafen abgeholt und in das Hotel gebracht. Noch am Anreisetag erfolgt die Voruntersuchung und die Besprechung mit dem behandelnden Arzt. Patienten haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen und Vertrauen zu fassen. Nach einer erholsamen Nacht im Hotel in der Türkei folgt der Tag des Eingriffs. Während des Augenlaserns ist jederzeit ein deutscher Ansprechpartner vor Ort.

Das Augenlasern an sich dauert nur wenige Minuten. Patienten erhalten im Anschluss Schmerzmittel und erholen sich im Anschluss an die OP in ihrem Hotelzimmer. Am Folgetag wird eine Nachuntersuchung durchgeführt und der Arzt gibt noch einmal wichtige Verhaltenstipps auf den Weg. Wer möchte, kann seinen Aufenthalt noch verlängern oder die Heimreise antreten.

Welche Erfahrungen haben Patienten mit dem Augenlasern in der Türkei gemacht?

Oft hilft es bei der Entscheidung für eine Laserbehandlung in der Türkei, Erfahrungsberichte von anderen Patienten zu finden. Im Internet finden sich viele solcher Erfahrungsberichte über das Augenlasern in der Türkei, die sich auf das Augenlasern spezialisiert hat. Auch auf YouTube sind entsprechende Erfahrungsberichte zu finden.

Augenlasern: Das sind die beliebtesten Methoden für Augenbehandlungen in der Türkei

Bevorzugt kommen beim Augenlasern in der Türkei zwei Methoden zum Einsatz:

· Femto Lasik Augenlasern in der Türkei

Die Femto Lasik Laserbehandlung wird sowohl bei Kurzsichtigkeit, bei Weitsichtigkeit und bei einer Stabsichtigkeit angewendet. Bei diesem Eingriff wird mit einem Laser eine Hornhaut-Lamelle präpariert. Der Flap wird umgeklappt und im Anschluss wird das überschüssige Hornhautgewebe mit einem Excimer-Laser abgetragen.

· ReLEx Smile Augenlasern in der Türkei

Dieses Verfahren ist eine Weiterentwicklung der Femto-Lasik-Methode und ermöglicht eine schonende Korrektur von Fehlsichtigkeit. Die Augen werden gelasert, ohne einen Flap zu erzeugen. Stattdessen wird ein sogenannter Hornhaut-Lentrikel präpariert, das über einen minimal-invasiven Kanal an der Seite der Hornhaut entnommen wird.

Patienten können sich über Health Travels ausführlich beraten lassen, welche Augenlaser-Methode in ihrem Fall die beste Option ist.