Bessere Körperhaltung durch gezieltes Krafttraining

Insbesondere Personen, die beruflich viel Zeit im Sitzen verbringen, nehmen häufig (unbewusst) eine ungesunde Haltung während des Sitzens ein, die sich auf Dauer negativ auf ihre Körperhaltung auswirkt. Eine Folge davon: Die für die Stabilisierung des Körpers wichtige Muskulatur, baut mit der Zeit weiter ab, was Fehlhaltungen geradezu einzementiert. Durch gezieltes Krafttraining kann dem jedoch effektiv entgegengewirkt und die Körperhaltung nachhaltig verbessert werden.

Ungesunde Körperhaltung durch schwache Muskulatur

Einseitige oder nicht ausreichende Bewegung im Alltag wirkt sich meist zuerst auf eine Körperregion aus. Da jedoch alle Partien des Körpers miteinander verbunden sind, damit komplexe Bewegungsabläufe überhaupt möglich sind, kann eine Fehlhaltung im Nacken sich über die Zeit negativ auf den Rücken, die Hüfte oder sogar die Füße auswirken. Durch stundenlanges tägliches Sitzen, wie es für die meisten Menschen normal ist, baut sich die wichtige Stützmuskulatur um die Wirbelsäule insbesondere in Hüfte, Gesäß und Rücken ab. Eine nach vorne geneigte Haltung führt zudem zu einer Verkürzung der Schulter- und Brustmuskeln. Daraus resultiert auf Dauer eine Dysbalance der Muskulatur, die zu Schmerzen und im schlimmsten Fall zu einem Verschleiß der Gelenke und einem Bandscheibenvorfall führen kann.

Als Faustregel gilt: Die für unsere Körperhaltung wichtige Muskulatur im Rumpf ist schwach und sollte trainiert werden, wenn eine aufrechte, unverkrampfte Sitzhaltung bereits nach kurzer Zeit anstrengend wird.

Mit Krafttraining die Körperhaltung verbessern

Dank speziell für diesen Zweck entwickelten Fitnessgeräten wie dem Rückentrainer von Maxxus kann die Stützmuskulatur um die Wirbelsäule gezielt trainiert und aufgebaut werden. Eine besonders wichtige Rolle spielt dabei der Rückenstrecker, ein Muskel, der die Wirbelsäule stabilisiert und für eine gerade Haltung des Kopfs unabdingbar ist. Er wird durch Hyperextensions, aber auch durch Grundübungen wie das Kreuzheben effektiv trainiert. Grundübungen, die bei der Durchführung mehrere Gelenke involvieren, sind generell empfehlenswert, wenn das Ziel eine Verbesserung der Körperhaltung ist. Beim Kreuzheben, aber auch bei Kniebeugen und Liegestütz wird eine Vielzahl von Muskeln im ganzen Körper verwendet, um die Übung sauber durchzuführen: Der Rumpf muss dabei gerade gehalten werden, ohne in einen Rundrücken oder in ein Hohlkreuz zu gehen, woran nahezu die gesamte Muskulatur in dieser Körperpartie beteiligt ist. Grundübungen helfen darüber hinaus dabei, die Körperwahrnehmung zu verbessern, wodurch eine falsche Haltung eher gespürt und direkt korrigiert werden kann.

Damit durch das Training keine neuen Fehlhaltungen entstehen, ist es wichtig, dass das Krafttraining immer nach dem antagonistischen Prinzip erfolgt: Jeder Muskel im Körper hat einen Gegenspieler, so beispielsweise Bizeps und Trizeps im Oberarm. Deshalb sollte etwa die Bauchmuskulatur ebenfalls gezielt trainiert werden, wenn im Trainingsplan eine Übung für den Rückenstrecker enthalten ist, oder die Brust- und Schultermuskulatur zusätzlich zum Training des oberen Rückens.