Biovolen Aktiv Moossalbe - der natürliche Faltenstopp

Die Moossalbe von Biovolen ist ein relativ neues Anti-Aging-Produkt, das sich großer Beliebtheit erfreut: Inhaltsstoffe, Wirkung, Anwendung, Nebenwirkungen und Co.

by Mikhail Nilov on pexels.com

Foto: by Mikhail Nilov on pexels.com

Moossalbe im Test, Erfahrungen und Bewertungen

Gartenbesitzern ist Moos ein wahrer Dorn im Auge. Die Pflanze breitet sich bei den richtigen Bedingungen schnell aus und verdrängt das gesunde Gras von der Rasenfläche. Doch so unbeliebt das Moos im heimischen Garten ist, umso besser kommt die Pflanze in der Beautyindustrie an. Seit einiger Zeit wird das grüne Wunder in Form von Aktiv Moos-Extrakt in Salben verarbeitet und trägt zu einem frischeren Hautbild bei. Krähenfüße, Falten und Augenringe wird der Kampf angesagt und reifere Haut wird zu neuem Glanz verholfen.

Für wen ist Moossalbe geeignet?

Der Mythos, dass Anti Aging Cremes ausschließlich für die ältere Generation bestimmt sind, hält sich wacker. Verstärkt wird der Aberglaube noch dadurch, dass mit Middle-Aged-Modeln geworben wird. Tatsächlich sind sich Dermatologen aber einig, dass Hautpflege mit Anti-Falten-Wirkung nicht erst im reiferen Alter betrieben werden sollte. Denn bereits ab dem 25. Lebensjahr sind erste Anzeichen auf dem Gesicht und im Dekolleté erkennbar. Greift man der Haut ab diesem Zeitpunkt nicht bereits tatkräftig unter die Arme, entwickeln sich aus leichten Spuren tiefe Furchen.

Aus diesem Grund ist die Biovolen Aktiv Moossalbe ein Produkt, das gleichermaßen für Jung und Alt geeignet ist. Eine regelmäßige Moossalbe Anwendung lässt die Haut in jugendlichem Glanz erstrahlen und verlangsamt die Hautalterung. Es empfiehlt sich, die Biovolen Moossalbe morgens und abends in die Gesichtsroutine zu integrieren. Das einmalige Auftragen jeden Tag bringt allerdings auch große Fortschritte. Die ersten Ergebnisse zeigen sich in der Regel nach vier Wochen. Sollten Sie mit Ihren Moossalbe Erfahrungen nicht zufrieden sein, können Sie die Geld-zurück-Garantie des Herstellers nutzen.

Wer Moossalbe kaufen möchte und einen eigenen Moossalbe Test durchführen will, kann das Produkt direkt beim Hersteller erwerben. Im Webshop von Biovolen lässt sich die Aktiv Moossalbe online kaufen. Eine weitere Möglichkeit ist, die Moossalbe in der Apotheke oder in Online Apotheken zu erstehen. Es sind Tiegel mit einem Inhalt von 100 ml verfügbar.

Die Inhaltsstoffe von Moossalbe

Heutzutage quellen Drogerien und Online Shops regelrecht über. Das Angebot im Bereich der Hautpflege ist überwältigend und stellt die Verbraucher häufig vor die Qual der Wahl. Es zeigt sich jedoch, dass immer weniger auf den Preis geachtet wird, sondern höchste Ansprüche an den Herstellungsprozess und die Inhaltsstoffe gestellt werden. Die Menschen verlangen nach Rezepturen auf Basis von Heilpflanzen, Kräutern und natürlichen Rohstoffen. Die Inhaltsstoffe sollen aus kontrolliert biologischem Anbau gewonnen worden sein und im Sinne der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes stehen.

Die Biovolen Moossalbe hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Wünschen gerecht zu werden. Die Creme setzt sich aus natürlichen Wirkstoffen zusammen, die in Deutschland verarbeitet werden. Dadurch können die einzelnen Arbeitsschritte überprüft und die Qualität kontrolliert werden. Bestandteile der Moossalbe von Biovolen sind unter anderem:

· Aloe Vera: Die Pflanze ist in der Medizin und Hautpflege sehr beliebt. Durch die entzündungshemmenden und kühlenden Eigenschaften gilt Aloe Vera im Allgemeinen als natürlicher Schutz und trägt zur Wirkungskraft der Moossalbe bei. Durch die unzähligen Bestandteile der Pflanze wird die Haut mit Nährstoffen, Vitaminen und Mineralstoffen angereichert.

· Avocado Öl: Die Avocado zählt mittlerweile zu den Superfoods und ist aus der Beautyindustrie nicht mehr wegzudenken. Sowohl im Bereich der Haar- als auch in der Hautpflege wird die einzigartige Frucht eingesetzt und sorgt für tolle Ergebnisse. Dank der Vielzahl an Fettsäuren stellt die Avocado eine optimale Fettkomponente für die Biovolen Moossalbe dar. Sie sorgt dafür, dass die Moossalbe schnell einzieht und versorgt spröde und trockene Haut mit der benötigten Feuchtigkeit.

· Isomalt: Was sich zunächst nach einer Chemikalie anhört, ist eine harmlose Substanz, mit denen Moos-Zellkulturen versetzt werden. Isomalt nimmt die Funktion des Feuchthaltemittels ein. Das bedeutet, dass der Stoff dafür verantwortlich ist, dass die Haut stets ausreichend hydriert ist und nicht an Geschmeidigkeit verliert.

· Argan Öl: Ein Inhaltsstoff, der ebenfalls regelmäßig Verwendung in der Welt der Beautyprodukte findet, ist Argan Öl. Mittels Pressung der Samenplättchen der reifen Beerenfrucht des Arganbaums wird das kostbare Öl hergestellt und kann anschließend weiterverarbeitet werden. In der Aktiv Moossalbe ist das Argan Öl für den Anti-Aging-Effekt reifer und trockener Haut zuständig. Es versorgt die Haut mit ausreichend Feuchtigkeit und wirkt somit in der Moossalbe gegen Falten und Hautvertiefungen.

· Prunus Amygdalus Dulcis Oil: Das Öl entsteht durch die Kaltpressung von süßen und bitteren Mandeln. Die Charakteristika des Prunus Amygdalus Dulcis Oil stellen sicher, dass schuppige, empfindliche, trockene und raue Hautschuppen vertrieben werden und das Gesicht frei von Unreinheiten ist.

· Butyrospermum Parkii Butter: Dieser Inhaltsstoff ist besser unter dem Namen Sheabutter bekannt. Sie reichert die Moossalbe mit einer weiteren Fettkomponente an und leistet einen großen Beitrag zur Bekämpfung der Hautalterung. In der Moossalbe verarbeitet ist die Sheabutter für die Regeneration der Hautzellen verantwortlich und klart somit das Hautbild auf.

Ist die Anwendung von Moossalbe gefährlich?

Während in vielen Kosmetika, Haut- und Haarpflegeprodukten auf Chemikalien gesetzt wird, finden sich in der Moossalbe Rohstoffe und Heilpflanzen aus kontrolliert biologischem Anbau wieder. Denn heutzutage ist klar, dass künstlich erzeugte Inhaltsstoffe die Haut negativ beeinflussen können. Anstatt Unreinheiten und Rötungen zu vertreiben, sind solche Produkte oftmals die Ursache von Pickeln, Mitessern und allergischen Reaktionen.

Die Biovolen Aktiv Moossalbe ist eine Creme, die sich durch eine sorgfältige Zusammensetzung auszeichnet. Es sind keine Stoffe enthalten, die eine Gefahr für die Haut darstellen. Da Allergien jedoch niemals ausgeschlossen werden können, sollten Anwender die Moossalbe zunächst auf einer kleinen Stelle - wie dem Handrücken - ausprobieren. Nach diesem Moossalbe Test können Reaktionen der Haut ausgeschlossen werden und die Creme kann ohne Bedenken auf Gesicht und Dekolleté aufgetragen werden. Laut Hersteller sind keine Moossalbe Nebenwirkungen bekannt.

Wie wirkt Moossalbe?

Es konnte nachgewiesen werden, dass die Hautalterung in unserer heutigen Zeit immer früher einsetzt. Das ist bei vielen Menschen erblich bedingt, kann allerdings auch äußere Einflüsse als Ursache haben. So sind die Umweltverschmutzung, das erhöhte Verkehrsaufkommen und die starken UV-Strahlen verantwortlich für die frühe Faltenentwicklung. Darüber hinaus tragen allerdings auch fetthaltiges Essen und der Konsum von Zigaretten und Alkohol zur Hautalterung bei.

Moos gehört zu den wohl ältesten Organismen der Welt, was beweist, wie widerstands- und anpassungsfähig diese Pflanze ist. Der "grüne Teppich" ist in der Lage, massenweise Wasser und Kohlendioxid zu speichern und hat diese Fähigkeit mittels Aktiv Moos Extrakt an die Moossalbe weitergegeben. Eine regelmäßige Anwendung über mindestens 30 Tage kann dafür sorgen, dass sich die Haut von diesen Strapazen erholt und zu ihrer alten Kraft zurückfindet. Daher fallen die Moossalbe Bewertung und die Moossalbe Erfahrungen von Kunden äußerst positiv aus.

Nach ausführlichen Tests und Untersuchungen wurden von den Probanden folgende Ergebnisse festgehalten:

· Straffung: glatte und seidenweiche Hautoberfläche

· Hydrierung: verstärkte Feuchtigkeitsversorgung der Haut

· Hautalterung: Verlangsamte Faltenbildung

· Fülleffekt: Innere Polsterung von Krähenfüßen, Falten und Hautvertiefungen

· Stärkung: erhöhte Widerstandsfähigkeit der Haut

· Schutzfunktion: natürlicher Schutzfilm auf der Hautoberfläche

· Verbesserung: nachhaltige Effekte für trockene und reifere Haut

Wird die Moossalbe in die Gesichtspflegeroutine integriert, wird nicht nur den Falten der Garaus gemacht, sondern der gesamte Gesichts- und Dekolletébereich klart auf. Auf Make-up kann fortan verzichtet werden, denn die Haut strahlt von innen heraus.

Kann man die Moossalbe auch selber machen?

In den deutschen Wäldern wächst Moos in großen Mengen. Die Pflanze fühlt sich besonders an dunklen und feuchten Orten wohl und kann schnell und einfach vom Boden gelöst werden. Auf entspannenden Waldspaziergängen oder bei der Pflege des eigenen Gartens neigen viele Menschen dazu, den "grünen Teppich" einzusammeln und weiterzuverarbeiten.

Rezepte aus dem Internet motivieren die Verbraucher, die Moossalbe in Eigenregie herzustellen. Infolgedessen entstehen Produkte, die alles andere als gesundheitsfördernd sind. Denn Moose sind in der Lage, Schadstoffe aus der unmittelbaren Umgebung aufzunehmen. Ohne spezielle Prozesse und Expertise ist es nicht möglich, diese Stoffe vom Moos zu extrahieren. Dementsprechend werden die Schadstoffe beim Auftragen direkt auf die Haut übertragen und können ungehindert in das menschliche System eindringen. Darüber hinaus können sich die Kräfte der Pflanze nur entfalten, wenn sie zu einem biotechnologischen Wirkstoff verarbeitet werden.

Für wen eignet sich Moossalbe und für wen nicht?

Die Biovolen Aktiv Moossalbe eignet sich für Jedermann. Die einzigartige Formel, natürliche Zusammensetzung und hochwertige Herstellung wird höchsten Qualitätsansprüchen gerecht und erzielt den gewünschten Effekt. Da die Moossalbe ein Anti-Aging-Produkt ist und in erster Linie zur Bekämpfung der Hautalterung dient, erweist sich die Salbe für Kinder und Jugendliche nur bedingt als sinnvoll. Es empfiehlt sich, Mitte 20 mit der Moossalbe Anwendung zu beginnen.

Es sollte ebenfalls erwähnt werden, dass die beliebte Creme einen stolzen Preis besitzt. In Apotheken und Online Apotheken müssen rund 100 Euro für die Moossalbe bezahlt werden. Ersteht man den Artikel direkt beim Hersteller, reduzieren sich die Ausgaben auf 69,90 Euro. Auf den ersten Blick mag dies eine große Summe sein, doch in Hinblick auf die zu erwartenden Effekte, lohnt sich der Kauf allemal. Bedenkt man zudem, dass der 100 ml Tiegel über einen langen Zeitraum genutzt werden kann, erscheint der Preis durchaus gerechtfertigt.

Fazit

Die Moossalbe ist ein sehr neues Produkt, dass die Beautyindustrie im Sturm erobern konnte. Der Hersteller verstand es, die natürliche Heilpflanze geschickt zu einer Creme zu verarbeiten, die in kurzer Zeit tolle Ergebnisse verspricht. Der Wirkstoff bedingt die Faltenreduktion und sorgt für eine robuste, aber glatte Hautstruktur. Ohne Nebenwirkungen und mit wertvollen Inhaltsstoffen entwickelt sich die Moossalbe schnell zum Trend und setzt neue Standards für die Hautpflege.

Meta Title: Biovolen Aktiv Moossalbe - der natürliche Faltenstopp

Meta Description: Die Moossalbe von Biovolen ist ein relativ neues Anti-Aging-Produkt, das sich großer Beliebtheit erfreut: Inhaltsstoffe, Wirkung, Anwendung, Nebenwirkungen und Co.