CDB Blüten versus CBD ÖL - Warum Blüten jetzt so angesagt sind

Photo by CRYSTALWEED cannabis on Unsplash

Erläuterung zu den CBD Blüten

Die Knospen der Hanfpflanze sind die CBD Blüten. Genutzt werden die Blüten von der THC-armen Nutzhanfpflanze. Wie erwähnt, ist hier der THC Gehalt gering, dafür aber der CBD Gehalt hoch. Dies ist besonders erfreulich, da genau dieser Stoff der ist, um den es geht. Die Blüten haben dann auch noch den höchsten Konzentrationsgehalt des CBD. Interessant ist auch, dass es männliche und weibliche Nutzhanfpflanzen gibt und ausschließlich die weiblichen die sind, die diese wichtigen Blüten ausbilden. Aber hier ist Achtung angesagt, denn die Pflanze hat auch Blüten, die weniger CBD, sondern mehr THC Gehalt haben und somit psychoaktive sind. Die von einander zu unterscheiden, ist gar nicht so einfach und setzt einiges an Fachwissen voraus.

Wirkungsweise des CBD

Unser Körper verfügt über ein Endocannabinoid-System, welches mit CB1- und CB2-Rezeptoren versehen ist. Um dieses System zu nutzen, stellt unser Organismus Endocannabinoide her. Dieses ganze System hat so einige wichtige Funktionen in unserem Nervensystem zu erledigen, eine davon ist die Stärkung unsere Immunsystems. Und jetzt kommen dann auch die Cannabinoide der Hanfpflanze zum Einsatz, denn dieses sprechen das Endocannabinoid-System unseres Körpers an und unterstützen es. Dabei hat es einige Wirkungsweisen, die für bestimmte Erkrankungen extrem interessant sind:

- Schmerzlindernd: besonders empfehlenswert bei Krebspatienten

- Krampflösend: interessant bei muskulären Erkrankungen

- Entzündungshemmend: einsetzbar bei vielen Erkrankungen

- Beruhigend: bei leicht stressanfälligen Patienten gut anzuwenden

- Angstlösende: Zusatzwirkungsweise bei depressiven Patienten

Unterschied der CBD Blüten zu CBD Öl

Wie bereits weiter oben erwähnt, ist bei den meisten bisher das CBD Öl bekannter. Aber immer mehr schwören auf die erhöhte Wirksamkeit der Blüten. Das Öl ist praktisch für unterwegs und der CBD Gehalt ist klar aufgeschlüsselt. Aber dahingegen sind die Blüten unbearbeitet und dadurch absolut natürlich gewonnen. Es muss kein komplizierter Prozess zur Herstellung, wie bei dem Öl, durchgeführt werden oder sonstige Bestandteile hinzugefügt werden. Auch sind das CBD, die Terpene (Aromastoffe) und die Flavonoide (Geruchs- und Geschmacksstoffe) in den unbehandelten Blüten viel hochkonzentrierter.

Einnahme der CBD Blüten

Auch die Einnahme der Blüten ist sehr einfach. Sie werden dafür fein zerkleinert und dann mit einer Pfeife oder einer extra dafür vorgesehene CBD-Zigarette geraucht. Von Experten wird aber eher das Vaporizern zur Einnahme empfohlen, da diese Weise weitaus unbelastender für die Lunge ist. Beim Vaporizern werden die Inhaltsstoffe aus der Blüte vorsichtig herausgelöst, dies geschieht indem die Blüten leicht erhitzt werden. Bei vielen beliebt ist die Möglichkeit, sich mit den Blüten einfach nur einen Tee herzustellen. Ein gehäufter Teelöffel der zerkleinerten Blüten reicht für gut 250 ml Wasser. Dieses Wasser wird dann mit den Blüten ca. 15 Minuten aufgekocht. Der Deckel sollte dabei auf dem Topf bleiben, denn der Dampf enthält die wichtigen Bestandteile und diese würden ansonsten entweichen. Abschließend verfeinert man den Sud des Blüten-Wasser-Mixes mit einem Löffel Kokosfett. Dies dient nicht nur zur Geschmackverbesserung, sondern das Fett hilft unserem Organismus, die Inhaltsstoffe besser aufnehmen zu können.

Wie bei allen Produkten, die eine medizinische Wirkung auf den Körper haben können, ist es ratsam, bei Bedenken seinen Hausarzt vorab einmal nach Rat zu fragen. Vor allem wenn man bereits andere Medikamente zur Behandlung einer Erkrankung zu sich nimmt. Unerwünschten Nebenwirkungen kann so aus dem Weg gegangen werden. Der Körper sollte schonend an das neue Präparat gewöhnt werden und bei Nebenwirkungen, wie Übelkeit oder Appetitlosigkeit eher erstmal abgesetzt oder runterdosiert werden. Es gibt mittlerweile etliche Berichte von Patienten, die eine verbesserte Lebensqualität den CBD Produkten zu verdanken haben.