Citurin Erfahrungen: Verschwinden die grauen Haare?

Warum werden Haare grau?

Während sich graue Haare bei manchen Menschen schon sehr früh zeigen, bleibt anderen die natürliche Haarfarbe lang erhalten. Die Genetik entscheidet darüber, wann die Haare grau werden. Genau genommen sind die Haare aber gar nicht grau, sondern weiß. Durch die übrigen, noch farbigen Haare entsteht aber erstmal ein graues Erscheinungsbild, das für viele optisch nicht gerade schön ist.



In erster Linie sind graue Haare ganz normaler Teil des Alterungsprozesses, ähnlich wie Falten. Für die Haarfarbe verantwortlich sind die Melanine. Die Farbpigmente gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen (Eumelanin und Phäomelanin), weshalb auch jeder Mensch eine andere Haarfarbe hat. Sie bilden sich aus der Aminosäure Tyrosin. Der Prozess wird jedoch von Wasserstoffperoxid gestört, das sich in geringen Mengen im Körper befindet. Während junge Zellen das Wasserstoffperoxid noch neutralisieren können, fällt das mit zunehmendem Alter immer schwerer. Dadurch wird immer weniger Tyrosin in Melanin umgewandelt. Die Haare lagern nun statt der Farbpigmente feine, farblose Luftbläschen ein. Die Haare verlieren also schrittweise ihre Farbe und werden weiß. Da jede Zelle genetisch bedingt früher oder später aufhört, Melanin zu bilden, werden auch nicht alle Haare auf einmal weiß. Die Übergangsphase kennzeichnet sich durch ein gräuliches Bild, das durch die Kombination aus den Haaren in der Naturhaarfarbe und in Weiß entsteht.

Welche anderen Ursachen gibt es für graue Haare?

Für gewöhnlich bestimmt die Genetik, wann die Haare beginnen, ihre Farbe zu verlieren. Bei Männern ist das meist etwas früher der Fall als bei Frauen. Während die meisten etwa ab dem 30. Lebensjahr beginnen zu ergrauen, können sich aber auch schon mit 20 graue Haare zeigen. Dann spricht man von frühzeitigem Ergrauen. Außer der Genetik können auch andere Ursachen graue Haare begünstigen:

Stress: Während schon lange vermutet wurde, dass chronischer Stress die Haare schnell grau werden lässt, konnte das unlängst in einer Studie der Harvard University nachgewiesen werden. Der Stress sorgt dafür, dass sich im Körper freie Radikale bilden. Diese greifen unter anderem die Melanozyten an, in denen das Melanin gebildet wird. Die Melaninproduktion wird gehemmt und die Haare ergrauen.

Vitaminmangel: Ein Mangel an Vitaminen oder Mineralstoffen kann nicht nur begünstigen, dass die Haare ausfallen. Auch graue Haare können dadurch ausgelöst werden. Eine gesunde Ernährung versorgt den Körper mit wichtigen Stoffen, um Säure abzubauen. Ist das nicht der Fall, zieht sich der Körper die benötigten Mineralien auch aus dem Haarboden. Dadurch ergrauen die Haare schneller.

Alkohol & Nikotin: Sowohl Alkohol als auch Nikotin lassen den Alterungsprozess deutlich schneller voranschreiten. Das zeigt sich nicht nur an Falten und fahler Haut, sondern auch den grauen Haaren. Beides schadet der Durchblutung und den Zellen. Sie sterben früher ab und können dadurch kein Melanin mehr produzieren.

Was ist Citurin?

Die wenigsten wollen ihre grauen Haare einfach so hinnehmen. Besonders, wenn sie sich in der Übergangsphase befinden, werden die ergrauten Haare gern mit Colorationen kaschiert. Doch das geht nicht nur ins Geld und ist recht zeitaufwendig, die chemischen Inhaltsstoffe in Haarfärbemitteln können den Haaren und sogar der Gesundheit schaden.

Mit der Citurin Mandarinen-Extrakt Haartinktur hat die Evertz Pharma GmbH ein Produkt auf natürlicher Basis entwickelt, das das Ergrauen der Haare aufhalten oder sogar rückgängig machen soll. In der Tinktur ist ein pflanzlicher Wirkstoff aus den Schalen der besonderen Chios-Mandarinen enthalten. Dieser kann das Grauwerden hinauszögern und die Repigmentierung der Haare unterstützen. Ergänzend mit pflegenden und feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen ergibt sich eine leichte Haartinktur.

Die 100 ml Flasche Citurin ist rezeptfrei in jeder Apotheke unter der PZN 17946508 zu kaufen. Am günstigsten ist es, die Haartinktur direkt beim Hersteller zu bestellen. Dort kann man nicht nur bis zu 30 % sparen, sondern erhält auch eine 60-tägige Geld-zurück-Garantie. Ist man mit der Mandarinen-Extrakt Tinktur nicht zufrieden, kann man sie innerhalb der Frist zurücksenden und bekommt den Kaufpreis erstattet.

Für wen ist Citurin geeignet?

Jeder Mensch bekommt irgendwann graue Haare. Bei Männern zeigen sich die ersten grauen Haare im Bereich der Schläfen häufiger als es bei Frauen der Fall ist, während diese sie besonders lange mit Colorationen oder einem gefärbten Ansatz kaschieren wollen. Die Citurin Mandarinen-Extrakt Haarkur kann unabhängig von Alter und Geschlecht genutzt werden, um das Ergrauen zu verlangsamen oder den Haaren teilweise sogar ihre Farbe zurückzugeben.

Citurin kann auch verwendet werden, wenn die Haare bereits gefärbt sind. Dann ist es aber schwieriger, die Wirkung der Haartinktur zu beobachten.

Nicht geeignet ist Citurin bei krankheitsbedingten grauen Haaren oder angeborenen Pigmentstörungen, bei denen es zu farblosen Haaren kommt (z.B. Albinismus).

Wie wirkt Citurin bei grauen Haaren?

Freie Radikale lassen die Zellen schneller altern. Das macht sich nicht nur an der Haut, sondern auch den Haaren bemerkbar. Wie erwähnt schädigenden die aggressiven Moleküle die Melanozyten und es wird nur noch eingeschränkt das farbgebende Melanin gebildet. Die Haare ergrauen schneller als üblich.

Der Chios-Mandarinen-Wirkstoff in der Haartinktur wirkt stark antioxidativ. Das heißt, dass er in der Lage ist, die aggressiven freien Radikale unschädlich zu machen und so die Zellen vor Schäden zu schützen. Dadurch, dass er die Zellen zusätzlich stärken kann, sind sie weniger anfällig für die Auswirkungen von z.B. UV-Strahlen, Stress oder Medikamenten. Die natürliche Haarfarbe kann so länger erhalten bleiben.

Weitere Studien konnten zeigen, dass der Wirkstoff nicht nur vorbeugend helfen kann, sondern auch in der Lage ist, grauen Haaren ihre ursprüngliche Farbe wieder zurückzugeben. Das Mandarinen-Extrakt kann die Aktivität der Melanozyten anregen, sodass diese wieder vermehrt Melanin bilden.

Graues Haar wirkt oft stumpf und spröde. Dafür beinhaltet die Citurin Mandarinen-Extrakt Haartinktur pflegende Inhaltsstoffe, die die Kopfhaut und die Haare mit Feuchtigkeit versorgen und für eine schöne Optik sorgen können.

Welche Inhaltsstoffe beinhaltet Citurin?

Bei Citurin handelt es sich um eine Haartinktur auf Wasserbasis. Das macht die Tinktur sehr leicht und sorgt dafür, dass die Haare durch die Anwendung nicht fettig oder beschwert werden. Neben dem Wirkstoff aus den Schalen von Bio-Chios-Mandarinen beinhaltet Citurin weitere natürliche Inhaltsstoffe, die vor allem Feuchtigkeit spenden.

Wie auch bei den anderen Produkten setzt der Hersteller (Evertz Pharma GmbH) auch bei der Citurin Haartinktur auf überwiegend natürliche Rohstoffe. Auf reizende Inhaltsstoffe wie Alkohole, Parabene, Silikone und Mineralöl wird bewusst verzichtet. Die deutsche Herstellung ist außerdem tierversuchsfrei.

Die Citurin Inhaltsstoffe sind:

Aqua, Glycerin, Diglycerin, Saccharide Isomerate, Citrus Reticulata Extract, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol, Glucose, Acetyl Tyrosine, Hydrolyzed Jojoba Esters, Xanthan Gum, Pentylene Glycol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Gluconolactone, Sodium Benzoate, Citric Acid, Sodium Citrate.

Wie wird Citurin angewendet?

Um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen, ist es wichtig, dass die Citurin Haartinktur regelmäßig und über längere Zeit angewendet wird. Anders als bei einer Haarfarbe, die die grauen Haare direkt kaschiert, braucht die natürliche Tinktur Zeit, um ihre Wirkung zu entfalten.

Es werden täglich, morgens oder abends, ca. 4 Pipetten Citurin auf die trockene Kopfhaut gegeben und mit den Fingern oder einem Kamm einmassiert. Die Haartinktur muss danach nicht ausgewaschen werden, sondern bleibt im Haar. Nach einer kurzen Einwirkzeit ist ein normales Haarstyling möglich.

Wer zu empfindlicher Haut oder Allergien neigt, sollte die Citurin Mandarinen-Extrakt Haartinktur laut Hersteller vor der ersten Anwendung auf dem Kopf an einer unauffälligen Stelle wie der Armbeuge testen. Zeigt sich keine Unverträglichkeit oder ähnliches, kann die Tinktur auch auf der Kopfhaut genutzt werden.

Gibt es Citurin Nebenwirkungen?

Die Inhaltsstoffe der Citurin Mandarinen-Extrakt Haartinktur sind lang erforscht und gut verträglich. Der Hersteller verzichtet bewusst auf reizende Inhaltsstoffe wie z.B. Alkohole oder Mineralöl. Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen mit anderen Produkten oder Medikamenten sind nicht bekannt.

Die Hautverträglichkeit der Citurin Tinktur wurde von einem unabhängigen Institut getestet und bestätigt. Allergien oder Irritationen der Haut sind demnach nicht zu erwarten. Treten dennoch Unverträglichkeitsreaktionen auf, sollte die Anwendung von Citurin sofort beendet werden.

Citurin Erfahrungen: Jörg testet die Haartinktur

Während Haarkuren gegen trockene, brüchige oder ausfallende Haare längst bekannt sind, handelt es sich bei der Citurin Haartinktur gegen graue Haare um ein ganz neuartiges Produkt. Dementsprechend ist die Neugier und das Interesse im Netz groß. Um eigene Citurin Erfahrungen zu sammeln, haben wir die Haartinktur selbst einem Test unterzogen. Jörg, ein Freund aus der Redaktion, wird die Citurin Mandarinen-Extrakt Haartinktur 12 Wochen lang testen und darüber berichten.

Jörg ist 43 Jahre alt und Key Account Manager in einem großen Unternehmen. Die Arbeit macht ihm viel Spaß, ist aber auch mit vielen Anforderungen und Stress verbunden. Zeit für eine gesunde Ernährung bleibt ihm oft nicht. Ähnlich wie bei seinem Vater haben sich schon Anfang 30 die ersten grauen Haare gezeigt, die in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben. Seine dunkelbraunen Haare sind daher gefärbt. Um sich von der Wirkung der Citurin Haartinktur zu überzeugen, hat Jörg im Testzeitraum auf das Haarefärben verzichtet. An seinen Gewohnheiten hat er nichts verändert, um die Ergebnisse nicht zu verfälschen.

Erster Eindruck

Der dunkle Citurin Flakon ist schlicht verpackt und verfügt über eine Pipette. Die Tinktur riecht neutral und anders als erwartet nicht nach den Mandarinen. Die Textur ist flüssig und lässt sich mit der Pipette gut auftragen. Bei einem Test auf dem Handrücken ist Citurin schnell eingezogen - eine allergische Reaktion ist nicht aufgetreten.

Nach 2 Wochen

Die Citurin Anwendung ist sehr simpel. Ich habe die Haartinktur nun zwei Wochen lang täglich angewendet. Für gewöhnlich habe ich Citurin abends auf die Kopfhaut gegeben, damit es über Nacht einziehen kann. Ab und an habe ich die Tinktur morgens nach dem Duschen benutzt. Da sie gut einzieht und keinen Film hinterlässt, war das auch kein Problem. Bei den grauen Haaren sehe ich bislang noch keinen Unterschied, aber damit habe ich nach so kurzer Zeit auch nicht gerechnet.

Nach 4 Wochen

Nach etwa 4 Wochen im Citurin Test merkte ich eine erste Veränderung. Die Haare an den Schläfen wirken weniger grau. Der Ansatz hat seine dunkle Farbe schon teilweise wieder angenommen. Das motiviert mich natürlich, die Haartinktur weiter fleißig zu verwenden. Meine Haare fühlen sich insgesamt auch weicher an und sehen gepflegt aus.

Nach 8 Wochen

Ich habe gerade die zweite Flasche Citurin erhalten. Dadurch, dass meine Haare langsam aber stetig ihre Haare zurückerhalten haben, wollte ich die Anwendung natürlich fortsetzen. Ich bin mir sicher, dass seitdem ich Citurin nutze, keine neuen grauen Haare dazugekommen sind. Gerade in letzter Zeit konnte ich eigentlich beim Ergrauen zusehen.

Nach 12 Wochen

Nun sind die 3 Monate mit Citurin vorbei. Meine Erfahrungen mit der Haartinktur waren ausschließlich positiv. Niemals hätte ich damit gerechnet, dass meine grauen Haare wieder ihre Naturhaarfarbe annehmen! Zwar sind nicht alle grauen Haare weg, aber das Gesamtbild sieht einfach sehr viel besser aus als vorher. Ich überlege sogar, meine Haare nicht mehr färben zu lassen.

Citurin Test: Fazit

Mich hat Citurin wirklich überzeugt. Wer geduldig ist und die Haartinktur konsequent anwendet, kann mit tollen Ergebnissen rechnen. Meine grauen Haare haben teilweise ihre Farbe wieder angenommen und es sind auch keine neuen grauen Haare nachgekommen. Ich werde Citurin weiter benutzen - vielleicht verschwinden ja noch mehr der grauen Haare. Dank der 60 tägigen Geld-zurück-Garantie geht man beim Kauf kein Risiko ein, also kann sich jeder im Test selbst überzeugen.

Citurin Erfahrungen: Wie bewerten andere Anwender*innen die Tinktur gegen graue Haare?

Die Citurin Mandarinen-Extrakt Haartinktur hat mit ihrem neuartigen Wirkstoff für großes Aufsehen gesorgt. Viele Anwender*innen haben die Haartinktur bereits getestet.

Das Kundenfeedback im Online-Shop des Herstellers ist sehr positiv. Mehr als 86 Prozent der Kund*innen sind laut einer Befragung mit der Citurin Haartinktur zufrieden. Dieses Ergebnis spiegelt sich auch in den detaillierten Bewertungen wider. Den Erfahrungen zufolge hilft Citurin dabei, das Ergrauen der Haare zu verlangsamen. Einige Kund*innen, die vorher regelmäßig zum Ansatzfärben gegangen sind, konnten darauf nun verzichten.

Doch nicht nur im Online-Shop des Herstellers finden sich Erfahrungen und Bewertungen. Auch in Zeitschriften, Magazinen und Blogs gibt es zahlreiche Citurin Test- und Erfahrungsberichte. Auch hier sind die Citurin Erfahrungen überwiegend positiv. Gelegentlich wird kritisiert, dass es recht lange dauert, bis ein Ergebnis sichtbar ist. Da es sich jedoch um einen pflanzlichen Wirkstoff handelt und die Haare auch nur langsam wachsen, ist verständlicherweise etwas Geduld gefragt.

Wer sich beim Kauf nicht auf die 60-Tage-Geld-zurück-Garantie verlassen möchte, kann sich also an den Erfahrungen anderer Anwender*innen orientieren.

Gibt es ein Citurin Testurteil der Stiftung Warentest?

Als unabhängige Verbraucherorganisation testet und vergleicht die Stiftung Warentest verschiedenste Produkte. Auch Produkte gegen Haarausfall oder andere Haarprobleme wurden bereits untersucht. Produkte gegen graue Haare waren jedoch noch kein Untersuchungsgegenstand. Daher gibt es bisher auch noch kein Citurin Testurteil der Stiftung Warentest.

Wo kann man Citurin zu welchem Preis kaufen?

Am günstigsten ist Citurin, wenn man es direkt im herstellereigenen Shop unter www.citurin.de bestellt. Dort erhält man gelegentlich Rabatte von bis zu 27 Prozent. Die 100 ml Flasche Citurin ist dann schon ab 39,95 € zu kaufen. Außerdem profitiert man nur beim Kauf beim Hersteller von der 60-tägigen Geld-zurück-Garantie, die einen risikolosen Test ermöglicht.

Citurin ist als eingetragenes Apothekenprodukt auch in örtlichen Apotheken und zahlreichen Online-Apotheken unter der PZN 17946508 erhältlich. Die Preise können hier aber stark abweichen und liegen meist im Bereich zwischen 45 und 50 Euro. Zusätzliche Versandkosten können anfallen.

In Drogeriemärkten wie Rossmann, Müller und DM ist die Haartinktur gegen graue Haare nicht erhältlich.

Fazit

Wer auf das Haarefärben verzichten möchte und zunehmend mit grauen Haaren zu kämpfen hat, der kann mit Citurin eine pflanzliche Alternative finden. Der Wirkstoff aus Chios-Mandarinen kann das Ergrauen verlangsamen und auch Haaren ihre ursprüngliche Farbe zurückgeben. Dabei sind die Inhaltsstoffe sehr gut verträglich und sorgen für gepflegte Haare. Die Citurin Haartinktur hat nicht nur in unserem Test überzeugt, auch andere Anwender*innen berichten fast ausschließlich über positive Erfahrungen. Dank der 60-tägigen Zufriedenheitsgarantie kann man Citurin risikolos testen und bei Unzufriedenheit problemlos zurücksenden.