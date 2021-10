Covid-Impfung für Kinder: Wie dem Kind die Angst genommen wird

Es gibt viele Dinge, die Kinder am Herbst lieben – im Laub spielen, die Kürbisse, das Halloween-Fest und vieles mehr. Doch mit der Einführung der jährlichen Grippeschutzimpfung und der bevorstehe nden Zulassung des Covid-Impfstoffs für Kinder ab 5 Jahren ist die Herbstsaison für Kinder, die Angst vor Spritzen/Nadeln haben, möglicherweise nicht so angenehm.

Photo by Diana Polekhina on Unsplash

Trypanophobie, wie die Angst vor Nadeln in der Fachsprache genannt wird, ist weit verbreitet - einige Studien gehen davon aus, dass die meisten Kinder unter 10 Jahren davon betroffen sind. Manche Kinder werden allein beim Gedanken an eine Nadel oder Blut so aufgeregt, dass ihre Herzfrequenz und ihr Blutdruck ansteigen und dann schnell abfallen, so dass sie in Ohnmacht fallen. Die gute Nachricht ist, dass Eltern und Betreuer Kindern helfen können, ihre Ängste zu überwinden, wenn sie wissen, wie sie sie am besten unterstützen können. Und so geht's.

Erstellen Sie einen Plan

Überlegen Sie zunächst, wann und wo Sie Ihr Kind impfen lassen wollen. Überlegen Sie, welche Qualitäten der Ort hat, an dem sich Ihr Kind am wohlsten fühlen würde: Haben die Ärzte Erfahrung im Impfen von Kindern? Sind sie geduldig und haben sie ein angenehmes Auftreten? Wenn der Gesundheitsdienstleister Ihres Kindes Termine hat und Impfstoffe bereitstellt, können Sie versuchen, dort zu beginnen. Wenn das nicht möglich ist, sollten Sie sich an Stellen wenden, die Erfahrung mit pädiatrischen Impfungen haben, wie z. B. Impfstellen in Schulen, pädiatrische Notfallpraxen oder Apotheken. In einigen Kinderarztpraxen gibt es auch Geräte, die Impfungen weniger schmerzhaft machen, wie das „Buzzy Mini Healthcare“, das zur Ablenkung auf der Haut vibriert.

Wählen Sie einen Termin, zu dem Sie und Ihr Kind weniger gestresst sind und sich nicht gehetzt fühlen. Wenn Ihr Kind in der Schule ist, sollten Sie einen Termin nach der Schule oder am Wochenende vereinbaren. Wichtig: Vergessen Sie den Impfpass nicht.

Helfen Sie ihnen, ihre Ängste zu überwinden

Wenn Sie davon ausgehen, dass Ihr Kind Schwierigkeiten mit Nadeln oder Spritzen hat, versuchen Sie, es schon einige Wochen vor dem Termin mit Nadeln vertraut zu machen. Das Vorlesen einschlägiger Bücher - wie "Leonie beim Kinderarzt", - kann hilfreich sein. Auch Cartoon-Darstellungen von Nadeln in Büchern oder im Internet können die Kinder mit dem Thema vertraut machen, ohne dass sie einer echten Nadel zu nahe kommen. Wenn Ihr Kind einen „Spielzeug-Arztkoffer“ hat, kann es damit üben, Ihnen eine Spritze zu geben; oder es kann so tun, als ob es Ihnen mit dem Finger eine Spritze gibt. Für Kinder kann es auch von Vorteil sein, wenn sie sehen, wie Sie oder eine andere Person, die gut mit Spritzen umgehen kann, eine Spritze in echt bekommen. (Auch Erwachsene können eine Spritzenphobie haben.)

Wenn Ihr Kind schon etwas älter ist, können Sie ihm helfen, eine "Angstleiter" zu erstellen. Dazu müssen Sie alle Situationen auflisten, in denen es Angst vor Nadeln hat - z. B. eine Nadel zu sehen oder eine Spritze zu bekommen - und diese Szenarien nach der Schwierigkeit oder dem Leid, dass sie verursachen, ordnen, und zwar von der geringsten Angst (unterste Sprosse) bis zur größten Angst (oberste Sprosse). Sie können Ihrem Kind helfen, jede Sprosse auf der Leiter zu erklimmen, indem Sie es über jede Stufe nachdenken, sie erkunden oder nachspielen lassen. Es ist zu hoffen, dass Ihr Kind bis zur letzten Sprosse seine Angst vor Nadeln überwunden oder zumindest deutlich verringert hat.

Auf den Termin vorbereiten

Bevor Sie den Termin wahrnehmen, denken Sie daran, wie Ihr Kind bisher geimpft wurde, und notieren Sie sich, was gut funktioniert hat. Vielleicht hat Ihr Kind ein Lieblingsspielzeug oder eine Person mitgebracht. Überlegen Sie auch, ob und wann Sie Ihrem Kind sagen, dass es eine Impfung bekommen wird. (Die Forschung ist sich nicht einig darüber, ob es am besten ist, Ihr Kind vor dem Termin darüber zu informieren). Denken Sie daran, dass jedes Kind anders ist: Für einige Kinder kann das Wissen, dass sie eine Spritze bekommen werden, den ganzen Besuch ruinieren, während es für andere am besten ist, wenn sie vorher gewarnt werden.

Lassen Sie das Ärzteteam wissen, dass Ihr Kind große Angst vor der Spritze hat, aber erklären Sie Ihrem Kind, dass es erwachsen wird, dass Sie an es glauben und dass Sie für es da sein werden. Wenn Sie die Stelle betäuben möchten, fragen Sie etwa 15 bis 20 Minuten vor der Spritze Ihren Arzt oder Ihre Ärztin, ob Sie das tun können. Möglicherweise gibt es dort einen Eisbeutel, den Sie auf den Arm Ihres Kindes legen können, oder Sie bringen eine Lidocain-Creme mit, die Sie auftragen können, wenn der Arzt Ihres Kindes dies erlaubt.

Entspannen Sie sich und lenken Sie Ihr Kind während des Besuchs ab

Seien Sie bei Ihrem Kind, während die Ärztin oder der Arzt die Impfung vorbereitet, und unterstützen Sie es während des gesamten Prozesses. Sie können Ihr Kind durch Achtsamkeitsübungen oder andere Entspannungstechniken leiten, z. B. durch das Abspielen leiser Musik oder durch tiefe Atem- oder Visualisierungsübungen.

Sobald die Spritze bereit ist, kann die Angst Ihres Kindes zurückkehren, und Sie müssen möglicherweise dieselben Ablenkungstechniken für ein paar weitere Minuten anwenden. Sie können Ihr Kind auch ermutigen, wegzuschauen oder Sie anzusehen, damit es sich nicht auf die Nadel konzentriert, oder Sie können ihm erlauben, eine Lieblingssendung zu sehen oder ein Lieblingsspiel auf einem Tablet oder Smartphone zu spielen. Ablenkungstechniken haben sich als wirksam erwiesen, um die mit der Nadel verbundenen Ängste und Schmerzen zu verringern. Wenn Ihr Kind dazu neigt, während der Impfung in Ohnmacht zu fallen, versuchen Sie, es zu einer Übung der "angewandten Spannung" anzuleiten, bei der es seine Arme und Beine 15 Sekunden lang fest anspannt oder zusammendrückt, bis es Wärme im Gesicht spürt, und sich dann entspannt. Sie können diese Technik vier- oder fünfmal wiederholen, bevor sie die Spritze erhalten, und sie bis zum Ende der Impfung fortsetzen.

Alle Kinder sind unterschiedlich und haben ein unterschiedliches Maß an Angst und Unruhe. Manche brauchen einen intensiveren Ansatz, um ihre Angst zu lindern, z. B. eine kognitive Verhaltenstherapie, Hypnose oder Medikamente gegen Angstzustände, aber fragen Sie den Arzt Ihres Kindes, wenn Sie zusätzliche Hilfe benötigen. Dennoch können diese Tipps ein guter Ausgangspunkt sein, um die Gesundheit Ihres Kindes zu erhalten und die Freude an den Dingen, die den Herbst ausmachen, wieder zu wecken.