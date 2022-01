Das E-Bike - Sportgerät der Zukunft

Der Siegeszug der E-Bikes ist ungebrochen. Wer sich heute mit der Anschaffung eines Fahrrads befasst, kommt an Rädern mit Antrieb nicht mehr vorbei. Die steigende Nachfrage hat längst zu einem breiten Angebot geführt und bietet dem breiten Klientel eine große Auswahl. Aber es gibt auch Kritiker. Besonders aus der Reihe der sportlichen Radfahrer bleibt mitunter Spott nicht aus. Was steckt dahinter und überwiegen die Vorteile nicht doch?

Photo by Wolfram Bölte on Unsplash

Wie sportlich sind E-Bikefahrer?

Natürlich fährt auch das E-Bike nicht von allein. Auch wenn es den Antrieb deutlich unterstützt, so ist und bleibt es ein Fahrrad, das sich nur dann vorwärts bewegt, wenn jemand in die Pedale tritt. Bei Steigungen und sehr langen Strecken leistet es dennoch enorme Unterstützung. Und hier äußern sich Radfahrer ohne Antrieb gerne kritisch. Als "Bio-Biker" bezeichnen sie sich mitunter selbst. Also solche, die noch echt und authentisch unterwegs sind und denen kein Motor die Strapazen abnimmt. In einem Punkt haben sie recht, Fahrradfahren ohne Antrieb ist anstrengender. Das gilt aber nur, wenn sich zwei gleich starke Radfahrer vergleichen. Der trainierte Rennradfahrer oder Mountainbiker wird es auf einer 40 km Strecke dennoch leichter haben, als ein ungeübter E-Biker, der möglicherweise gesundheitlich gehandicapt ist. So einfach ist es also nicht.

E-Bikes bringen die Menschen zurück aufs Rad

Wer im Alter oder nach Erkrankungen des Bewegungsapparates das Radfahren aufgegeben hat, bekommt durch ein E-Bike, wie Stella Bikes eine echte Chance, wieder Fahrradfahren zu können. Doch nicht nur das. Mit einem Antrieb fahren zu können, bedeutet für viele Wiedereinsteiger, dass sie Strecken bewältigen, von denen sie zuvor nur träumen konnten. Die Anbieter von Radreisen haben deshalb ihre Angebote angepasst. Mittlerweile gibt es mehr Radtouren für Radler mit Antrieb als ohne. Für die "Bio-Biker" schrumpfen langfristig die Möglichkeiten, an organisierten Fahrten teilzunehmen, wenn es um bergige Touren geht. Denn hier sind die E-Biker auf langen Strecken fast immer schneller.

E-Bike für Eltern

Eine große Erleichterung bieten E-Bikes für Familien mit kleineren Kindern. Mit dem Nachwuchs im Kindersitz oder im Anhänger, fällt das Strampeln ohne Antrieb schwer, besonders wenn es bergauf geht oder Gegenwind die Fahrt verlangsamt. Deshalb hat der Markt reagiert und passende E-Bikes entwickelt, die alle Voraussetzungen für die Mitnahme von Kindern erfüllen. In diese Kategorie gehören auch Lastenräder mit Antrieb, mit denen sich der Einkauf gleich mit erledigen lässt. Sie sind Raumwunder mit beeindruckender Ladefläche für den Kasten Wasser und einen Sack Kartoffeln. Am Wochenende bleiben E-Bikes als Lastenräder auch nicht stehen. Mit Kind, Hund und Picknickkorb geht es dann ohne Anstrengung ins Grüne.

Gründliche Beratung wichtig

Einfach losgehen und ein Fahrrad kaufen? Womöglich noch online? Für Einsteiger ist das keine gute Idee. Im Fahrradladen Herne setzen die Mitarbeiter auf umfassende Beratung, damit das E-Bike auch zum Kunden passt. Die unterschiedlichen Voraussetzungen sind immens. Das Budget spielt zwar eine wichtige Rolle, aber das nicht alles. Wie tief muss der Einstieg sein, wie viel Gewicht bringt der Fahrer auf die Stella Bikes, welche Strecken sind geplant? All das hilft dem Verkäufer das passende E-Bike zu empfehlen. Ein zusätzlicher Service, den der stationäre Handel bieten kann und dem Kunden ermöglicht, sein Traumrad zusammen zu finden.

E-Bike für Radsportler

Natürlich ist das E-Bike nicht nur für Wiedereinsteiger eine viel beachtete Anschaffung. Auch Radsportler entdecken das Fahren mit Antrieb für sich. "Anspruchsvoller geht immer", heißt es dann für die Ambitionierten, für die dann zum Beispiel die Alpenüberquerung in greifbare Nähe rückt. Im Fahrradladen Herne und anderen lokalen Geschäften werden auch Radler mit großen Plänen beraten und ausgerüstet. Das beginnt bei der Auswahl des passenden Rads über die Akkuleistung bis hin zur Bereifung und dem passenden Schloss.

Job-Rad eine Option für Unternehmen

Eine echte Chance, günstig an ein hochwertiges E-Bike zu kommen, ist das Job-Rad. Als bezuschusste Anschaffung können Unternehmen ihren Mitarbeitern deutlich vergünstigt Jobräder leasen. Dazu zählen ausdrücklich auch E-Bikes. Das ermöglicht Mitarbeitern, die nicht allzu weit entfernt wohnen, vom Auto auf das E-Bike umzusteigen und den Weg zum Arbeitsplatz entspannt zurückzulegen.