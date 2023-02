Das ideale Feuchtigkeitsserum für den Winter 2023

Wenn Sie eine intensive Hautpflege bis zum Winter aufgeschoben haben, ist es jetzt an der Zeit, damit anzufangen: die Sonnenaktivität hat spürbar nachgelassen, aber andere Probleme sind aufgetaucht.

Wenn Sie eine intensive Hautpflege bis zum Winter aufgeschoben haben, ist es jetzt an der Zeit, damit anzufangen: die Sonnenaktivität hat spürbar nachgelassen, aber andere Probleme sind aufgetaucht. Während sich die Hautpflege im Sommer vorwiegend auf den Sonnenschutz konzentriert, können Sie im Winter aufhellende, exfolierende, verjüngende Produkte und Antioxidantien verwenden, oder sogar alles auf einmal. Seren sind eine großartige Lösung für alle Hauttypen.

Ein Serum ist um ein Vielfaches höher konzentriert als eine Creme. Es wird also nicht nach dem Hauttyp, sondern nach dem Problem ausgewählt. Unter anderem Mattigkeit, Falten, trockene Haut, Pigmentierung usw. Das Feuchtigkeitsserum gibt es in Form einer Flasche mit Spender, einer Flasche mit Pipette oder einer Ampulle. Es gibt sie in Formeln auf Wasser- oder Ölbasis. Die Beschaffenheit des Produkts bestimmt, ob es mit Creme ergänzt werden muss oder nicht.

Seren auf Ölbasis können als eigenständiges Produkt verwendet werden. Tragen Sie das Serum nach Ihrem Gesichtswasser auf die gereinigte Haut auf. Verwenden Sie aufgrund der hohen Konzentration der Wirkstoffe keine große Menge des Produkts (zwei oder drei Tropfen reichen aus).

Wie man ein Feuchtigkeitsserum auswählt

Die Kombination aus lebhaftem Wind draußen und trockener Hitze drinnen bedeutet, dass die Haut viel zu tun hat:

Für fettige Hauttypen müssen Sie ein Serum wählen, das Feuchtigkeit spendet und gleichzeitig leicht ist. Wenn Sie eine zu reichhaltige Formulierung wählen, produziert Ihre Haut mehr Talg. Suchen Sie daher nach Produkten, die leicht, aber reich an Inhaltsstoffen sind.

Mischhauttypen können sich auch an trockeneren Stellen zeigen. Sie müssen also ein Serum finden, das Ihre Haut mit Feuchtigkeit versorgt und ausgleicht. Ceramid-Produkte versorgen die Haut intensiv mit Feuchtigkeit, ohne sie zu fetten.

Menschen mit empfindlicher Haut sollten im Wechsel der Jahreszeiten besonders vorsichtig sein, denn die Kombination aus rauem Wetter und Feuchtigkeitsverlust führt zu dauerhaft geröteter und entzündeter Haut. Um diese Symptome zu vermeiden, sollten Sie nach Seren Ausschau halten, die die Haut beruhigen und ihr intensive Feuchtigkeit spenden.

Wenn Ihre Haut von Anfang an trocken ist, werden die nächsten Monate zu einer Tortur. Um Ihre Haut zu beruhigen, müssen Sie ein Feuchtigkeitsserum wählen, das eine stark feuchtigkeitsspendende Wirkung hat.

Denken Sie einmal darüber nach, wie Ihre Haut auf das Wetter reagiert, und stellen Sie eine Pflege zusammen, die diesen Stressfaktoren entgegenwirkt. Dieser hilfreiche Leitfaden zur Auswahl eines Serums für Ihren Hauttyp bringt Sie der erfolgreichen Umstellung auf die Wintertpflege einen Schritt näher.

Gesichtsserum Test: was zu wählen

Im Winter ist ein pflegendes Gesichtsserum eine unverzichtbare Grundlage, damit sich Ihre Lieblingscreme oder Ihr Gel auf Ihrer Haut entfalten und wirken kann:

Lumene Nordic-C Arctic Berry Oil-Cocktail ist ein erstaunlicher Feuchtigkeitscocktail für strahlende Haut. Die Zwei-Phasen-Formel wurde entwickelt, um den Zustand trockener, fahler und schwacher Haut zu verbessern. Sie ergänzt die tägliche Pflege mit Vitaminen und verleiht der Haut mehr Feuchtigkeit und ein gesundes Strahlen. Sie können dieses Produkt im MAKEUP Internetladen kaufen.

La Roche-Posay Pure Vitamin C10 Serum ist ein antioxidatives Serum gegen Falten und für die Erneuerung der Haut. Die perfekte Lösung für eine strahlende Haut und die wirksame Bekämpfung altersbedingter Veränderungen. Es ist für alle Hauttypen geeignet, auch für empfindliche Haut.

Mizon Original Skin Energy Peptide ist ein konzentriertes Serum zur Reduzierung von Falten, zur Wiederherstellung der Festigkeit und zur Hydratisierung der Haut. Entwickelt für reife, empfindliche und gereizte Haut, der es an Elastizität und Festigkeit fehlt.

Vichy Liftactiv Derm Source Serum 10 ist ein Anti-Aging-Serum. Sie stimuliert aktiv die Zellregeneration und erhält gleichzeitig die Festigkeit und Elastizität der Haut. Es hat einen Lifting-Effekt, der lange Zeit anhält. Auch für empfindliche Epidermis geeignet.

Das Caudalie Vinosource S.O.S Thirst Quenching Serum ist ein feuchtigkeitsspendendes Serum mit einer hoch konzentrierten Formel. Sie hat eine langanhaltende Wirkung und sättigt die Haut mit Feuchtigkeit und beruhigenden Substanzen.

Seren sind die einzige Form der Hautpflege, die Moleküle enthält, die klein genug sind, um tatsächlich in die Hautschicht einzudringen. Deshalb werden sie häufig anderen Produkten vorgezogen, wenn es darum geht, ein bestimmtes Hautproblem zu lösen. Bei der Wahl des perfekten Serums für den Winter sollten Sie nach Produkten Ausschau halten, die sowohl feuchtigkeitsspendende Eigenschaften als auch hauterneuernde Inhaltsstoffe haben, die fahle Haut reparieren, die durch zu viel Sonneneinstrahlung im Sommer entstanden ist.

Wie man Feuchtigkeitsseren richtig verwendet

Bei jedem therapeutischen kosmetischen Produkt ist Vorsicht geboten, insbesondere bei einem so starken Produkt. Die Wirkstoffe können sehr empfindliche Haut reizen und sogar eine allergische Reaktion hervorrufen. Um Schäden zu vermeiden, ist es besser, einen Allergietest durchzuführen, bevor Sie es regelmäßig verwenden. Tragen Sie etwa eine kleine Menge des Produkts auf Ihren Handrücken auf.

Machen Sie sich mit den Anweisungen und der Wirkung des kosmetischen Mittels vertraut. Kosmetika mit Retinol oder Glykolsäure wirken unter anderem besser in der Nacht und werden nicht durch die Sonne zerstört.

Seien Sie um die Augenpartie herum vorsichtig, um Reizungen und Dehnungen der Haut zu vermeiden. Verhindern Sie auch große Flaschen. Kaufen Sie für jede Ihrer Therapien ein neues Gerät und vermeiden Sie es, es über einen längeren Zeitraum zu lagern. Das kosmetische Feuchtigkeitsserum muss zweimal am Tag angewendet werden. Außerdem muss zwischen dem Auftragen der verschiedenen kosmetischen Mittel eine Pause von 5 bis 10 Minuten eingehalten werden.