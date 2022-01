Das sind die 4 besten Vitamine gegen dunkle Augenringe!

Gegen Augenringe helfen nicht nur Kühlmasken und in Kaffee getränkte Wattepads. Vor allem Vitamine können einen wichtigen Beitrag leisten, die lästigen dunklen Schatten unter den Augen zu entfernen und vorzubeugen. Daher lohnt sich der Blick auf die Liste der Inhaltsstoffe von Pflegeprodukten, ebenso wie eine vitaminreiche Ernährung. In diesem Artikel verraten wir, welche Vitamine gegen Augenringe wirken können und wie man sie in die Ernährung integrieren kann. Was bringt die äußerliche Anwendung? Wir klären auf und verraten nützliche Tipps.

Was sind die Ursachen für Augenringe?

Für dunkle Augenringe gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Gründe.

Einerseits kann es sein, dass die Haut unterhalb der Augen zu viel Melanin produziert. Das Farbpigment ist für unsere Haut- und Haarfarbe verantwortlich und sorgt bei einer übermäßigen Ansammlung für dunkle, meist bräunliche Augenränder, die sich auch über das gesamte Auge erstrecken können. Medizinisch bezeichnet man die Verdunklung auch als Hyperpigmentierung. Die hauptsächlichen Gründe hierfür sind die genetische Veranlagung und häufiges Sonnenbaden.

Eine weitere Ursache ist das Durchscheinen der Blutgefäße, die den Augenmuskel mit Blut versorgen. Das ist oft der Fall, wenn das Blut sauerstoffarm ist. Einige Faktoren, die die Durchblutung beeinträchtigen und so das Durchschimmern durch die dünne Haut der Augenpartie begünstigen, sind:

Schlafmangel

Flüssigkeitsmangel

Vitaminmangel, Nährstoff- und Mineralstoffmangel

starker Alkohol- und Nikotinkonsum, Drogenmissbrauch

Krankheiten (z.B. Nierenerkrankungen, Schilddrüsenerkrankungen)

Genetische Veranlagung, Hautalterung

Wofür braucht der Körper Vitamine?



Vitamine erfüllen lebensnotwendige Funktionen im Körper. Sire regulieren zahlreiche biochemische Prozesse, wie beispielsweise den Stoffwechsel und die Hormonproduktion. Auch am Aufbau von Blutkörperchen und Enzymen sind Vitamine beteiligt. Damit der Körper gesund und leistungsfähig ist, benötigt er alle 13 Vitamine in ausreichenden Mengen.

Wie helfen Vitamine gegen dunkle Augenringe?

Gegen Augenringe können die Vitamine gleich auf zwei Arten helfen. Erstens, indem man ihn innerlich damit versorgt, sei es über die Ernährung oder Nahrungsergänzungsmittel. Das sorgt auch dafür, dass die Haut von innen strahlt. Zweitens gibt es mittlerweile viele Hautpflege-Produkte, bei denen die Wirkstoffe äußerlich direkt auf die Haut aufgetragen werden. Dunkle Augenringe haben so kaum eine Chance.

Welche Vitamine sind gut gegen Augenringe?

Eine Sache haben die Vitamine gemeinsam: Sie sind starke Antioxidantien. Sie bieten also Schutz gegen die schädlichen freien Radikale. Einerseits werden die freien Radikale vom Körper selbst in verschiedenen Stoffwechselprozessen gebildet. Andererseits fördern aber auch äußere Einflüsse wie z.B. Zigarettenrauch, UV-Strahlung, Stress oder Zucker ihre Entstehung. Gibt es zu viele davon, entsteht oxidativer Stress. Dieser erhöht nicht nur das Risiko für beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sondern wirkt sich vor allem negativ auf die Haut aus: Durch oxidativen Stress kommt es zur vorzeitigen Hautalterung. Diese zeigt sich anhand von Altersflecken, Falten und in der Augenpartie besonders deutlich auch anhand von Augenringen.

Vitamin K gegen Augenringe

Vitamin K ist eines der unterschätzten, essenziellen Vitaminen. Es fördert den allgemeinen Zellstoffwechsel und wirkt außerdem entzündungshemmend. Vor allem auch der Beitrag von Vitamin K zur Blutgerinnung wichtig. Das Vitamin verhindert, dass sich Blutgerinnsel bilden, indem es die notwendigen Proteine aktiviert. Nicht zuletzt stärkt Vitamin K die Struktur der Knochen und das Herz

Die Tatsache, dass Vitamin K an der Blutgerinnung beteiligt ist, deutet auch auf seine Vorteile zur Reduzierung dunkler Augenringe hin. Abschließend geklärt ist die Wirkung von Vitamin K, anders als bei den anderen Vitaminen, jedoch noch nicht. Vermutlich verbessert sich durch das Vitamin K der Blutfluss, auch in den feinen Gefäßen unterhalb der Augen.

Ein Effekt wird vor allem erzielt, wenn das Vitamin K äußerlich beispielsweise in Form eines Serums oder einer Augencreme direkt aufgetragen wird, gerne auch in Kombination mit feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen oder weiteren Antioxidantien.

Vitamin C gegen Augenringe

Vitamin C gilt als DAS Anti-Aging Vitamin. Damit die Haut Kollagen aufbauen kann, das für die Festigkeit und Spannkraft verantwortlich ist, benötigt man Vitamin C. Einerseits stimuliert es die Neubildung und schützt die Kollagenfasern gleichzeitig auch vor den schädigenden freien Radikalen. Es entsteht ein stabiles Kollagengerüst, wodurch die Faltenbildung verlangsamt wird. Das Vitamin sorgt äußerlich also für glatte Haut und minimiert Falten.

Dank seiner aufhellenden Wirkung wird es vor allem auch im Kampf gegen Pigment- und Altersflecken eingesetzt. Es kann die übermäßige Melaninproduktion, Stichwort: Hyperpigmentierung, hemmen und so der Bildung von Pigmentflecken entgegenwirken. Dieser Effekt macht sich auch bei Augenringen bemerkbar. Gleichzeitig stärkt das Vitamin die Blutgefäße und regt die Durchblutung an, was bläuliche Schatten in der Augenpartie minimiert. Auch Tränensäcke, die die Augenringe optisch oft verstärken, lassen sich reduzieren.

Nicht zuletzt das Vitamin einen wichtigen Nebeneffekt: Vitamin C verbessert die Aufnahmefähigkeit von Eisen im Körper. Neben den Vitaminen ist das Spurenelement häufig für die Augenringe verantwortlich. Eisen wird für den Transport von Sauerstoff im Blut benötigt. Ein Eisenmangel führt zu einer geringeren Sauerstoffsättigung, die sich unter anderem in Form von dunklen, bläulichen Augenringen zeigt.

Vitamin A gegen Augenringe

Vitamin A ist vor allem für unsere Sehkraft unverzichtbar. Doch auch für die Augenpartie ist eine Hautpflege mit Vitamin A ein Must-Have. Vitamin A regt ebenso wie Vitamin C die Zellerneuerung und Kollagenproduktion an. Das sorgt in Kürze für eine straffe Gesichtshaut. Als Antioxidans bewahrt es die Haut vor allem vor Sonnenschäden. Wie eingangs erwähnt begünstigen diese neben der vorzeitigen Hautalterung auch die Entstehung von braunen Schatten unter den Augen.

Vitamin E gegen Augenringe

Vitamin E ist äußerst wichtig für gesunde Haut. Es schützt die Hautbarriere und verhindert so, dass Feuchtigkeit über die Oberfläche verloren geht. Trockene Haut neigt nicht nur schneller zu Falten, besonders die zarte Augenpartie braucht viel Feuchtigkeit. Auch gestresste Haut kann sich dank Vitamin E besser regenerieren, wodurch sich auch dunkle Augenringe verringern lassen. Besonders gut wirkt Vitamin E, wenn es in Form einer Hautpflege unterhalb der Augen aufgetragen wird.

Unser Tipp für eine Augencreme mit Vitamin E: Biovolen Aktiv-Jasminsalbe. Die naturkosmetische Augenpflege kombiniert einen pflanzlichen Wirkstoff aus Jasmin und Weißdorn, der gegen dunkle Augenringe entwickelt wurde, mit Vitamin E. Weitere Inhaltsstoffe wie pflegende Öle, Hyaluronsäure und Aloe Vera versorgen die Haut mit Feuchtigkeit und machen sie geschmeidig. Die Jasminsalbe überzeugt im Test und sorgt für eine strahlende Augenpartie.

Lebensmittel mit Vitaminen gegen Augenringe

Wer etwas von innen gegen die dunklen Augenringe tun möchte, sollte auf einer vitamin- und nährstoffreiche Ernährung mit viel frischem Obst und Gemüse achten. Auch hochwertige tierische Quellen versorgen den Körper mit den essenziellen Nährstoffen. Neben den Vitaminen können besonders auch Zink und Eisen die Entstehung von Augenringen vorbeugen. Eine optimale Versorgung sorgt nicht nur für ein gutes Wohlbefinden, sondern auch für junge Haut und bringt die Augen zum Strahlen.

Gegen Augenringe sollten vor allem folgende Lebensmittel auf dem Menü stehen:

Vitamin A: Milch, Butter, Leber, Fisch; Karotten, Grünkohl, Spinat (Pflanzliche Quellen enthalten Beta-Carotin, eine Vorstufe des Vitamins, das im Körper zu Vitamin A umgewandelt wird).

Vitamin C: Schwarze Johannisbeeren, Erdbeeren, Orangen, Kiwi; Paprika, Brokkoli, Rosenkohl, Kohlrabi

Vitamin E: Pflanzliche Öle (z.B. Weizenkeimöl, Rapsöl, Olivenöl); Fisch; Walnüsse, Haselnüsse

Vitamin K: Grünes Blattgemüse (z.B. Grünkohl, Mangold), Blumenkohl, Gurken, Petersilie

Zink: Rind- und Schweinefleisch, Käse, Eier; Nüsse, Hülsenfrüchte, Getreide (Pflanzliche Lebensmittel enthalten deutlich weniger Zink als tierische Quellen, außerdem ist ihre Verwertbarkeit im Körper erschwert).

Eisen: Blutwurst, Leber; Kürbiskerne, Sojabohnen, Amaranth, Linsen

Bei Unverträglichkeiten gegenüber bestimmten Lebensmitteln, können auch gezielt Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt werden um einen Nährstoffmangel auszugleichen. So können sie dazu beitragen, unliebsame Augenringe verschwinden zu lassen.