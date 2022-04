Die Hausapotheke und Corona: Was muss beachtet werden?

Durch Corona haben sich die Anforderungen an die Hausapotheke allerdings verändert. Der Verbandskasten soll auf Verletzungen vorbereiten, Schmerzmittel oder Magnesium sind für kleinere Leiden gedacht und verschreibungspflichtige Medikamente sollen Krankheiten in Schach halten. Jetzt kommen noch Schnelltests, Masken und mehr dazu.

Schnelltest bleiben wichtig

Die Corona Antigen Schnelltests hat niemand kommen sehen, als er erstmals eine Hausapotheke eingerichtet hat. Viele Menschen haben ein kleines Medizinschränkchen oder zumindest eine feste Stelle in der Wohnung, an der der Verbandskasten und ein paar medizinische Hilfsmittel lagern. Schnelltests sind die neueste Ergänzung.

Es gibt nämlich kaum einen Grund, keine Schnelltests zu Hause zu haben. Niemand weiß genau, wie lange Testzentren offenbleiben, wann das nächste Mal ein leichtes Halskratzen auftritt oder wann man sich mal spontan mit jemanden aus der Risikogruppe treffen wird. Somit weiß man auch nicht, wie leicht man in Zukunft an einen Corona-Test gelangen wird.

Der Schnelltest schafft da Sicherheit. Seinem Namen entsprechend ist er schnell durchzuführen. Vor dem Besuch der Großeltern zum Beispiel. Oder wenn man sich etwas unwohl fühlt und nichts riskieren möchte. Somit gehören zwei bis drei Schnelltest (je nach Haushaltsgröße) jetzt wohl einfach zur Hausapotheke dazu.

Masken und Desinfektionsmittel

Nicht nur Schnelltests sind jetzt Teil des Lebens, auch Masken und Desinfektionsmittel sieht man überall. Somit gehören sie ebenfalls zur gewissenhaften Vorbereitung auf Ausnahmesituationen dazu. Masken und Desinfektionsmittel haben eine lange Haltbarkeit, weshalb es sich lohnt, sie auf Vorrat zu kaufen. Fällt die nächste Corona-Welle schwächer aus, hat man trotzdem kein Geld aus dem Fenster geworfen.

Beides kann sogar unter Umständen noch wichtig werden, selbst wenn Corona in Zukunft keine Bedrohung mehr sein sollte. Denn auch eine gewöhnliche Grippe kann einen gesunden Menschen für ein paar Wochen außer Gefecht setzen. Somit sollte man in der Grippesaison generell etwas vorsichtiger sein.

So schützt man sich beispielsweise am besten, wann immer man zum Arzt gehen muss. Gerade in den Wartezimmern von Hausärzten wimmelt es nur so von hustenden und schniefenden Menschen – eine Maske kann möglicherweise vor einer Infektion schützen. Doch das funktioniert auch umgekehrt: Hat man selbst Symptome einer Krankheit, die sich von Mensch zu Mensch überträgt, dann kann eine Maske im Wartezimmer, in der Bahn oder beim Einkaufen die Mitmenschen schützen.

Unnötige Käufe für die Hausapotheke

Einige Menschen sind gerne auf alles vorbereitet. Das geht manchmal soweit, dass die Übervorsicht auch unnötige Auswüchse annimmt. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn jemand mehr auf Vorrat kauft, als er jemals verbrauchen kann. Bei Masken und Desinfektionsmitteln ist das relativ schwer – man müsste hier schon Vorräte für mehrere Jahre haben, um es zu „übertreiben“.

Bei Schnelltests sind das schon anders aus. Sie für die nächsten fünf Jahre vorrätig zu haben, funktioniert gar nicht. Denn die Tests werden regelmäßig überarbeitet und haben auch nur eine begrenzte Haltbarkeit. Somit muss die Anzahl der Schnelltests an die Anzahl der Personen im Haushalt und die persönlichen Umstände (z.B. Häufigkeit des Kontaktes mit Risikogruppen) angepasst werden.

Zu guter Letzt sollten keine Wundermittel gegen Corona gehortet werden. Gerade zu Beginn der Pandemie gab es viele Gerüchte um die Wirksamkeit verschiedener Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die gar nicht für Corona entwickelt wurden. Nicht nur, dass diese sich meist als relativ wertlos bezüglich der Corona-Infektion herausgestellt haben, viele Menschen haben viel zu viel gekauft und sind auf den Mitteln sitzengeblieben.