Die Herausforderungen bei medizinischen Fachübersetzungen

Übersetzungen – das macht doch heutzutage der Google Translator... In vielen Bereichen ist die kostenlose Übersetzung mit dem Tool völlig ausreichend. Doch ganz anders sieht dies bei medizinischen Fachübersetzungen aus. Hochspezialisierte Fähigkeiten und medizinisches Fachwissen sind bei Übersetzungen im medizinischen Bereich erforderlich.

Es überrascht nicht, dass diese Art von Übersetzungen zu den komplexesten Bereichen in der Übersetzungsindustrie gehören. Spezialisierte Medizin-Übersetzer verfügen sowohl über die sprachliche Expertise als auch über eine medizinische Ausbildung. Nur so ist eine qualitativ hochwertige und präzise Übersetzung in dem sensiblen Bereich der medizinischen Fachübersetzungen gewährleistet.

Wir klären, welche Fähigkeiten medizinische Fachübersetzungen erfordern, wann man diese Übersetzungen braucht, und welche Schritte nötig sind, um zu einer fehlerfreien Übersetzung zu gelangen.

Medizinische Fachübersetzungen erfordern hochspezialisierte Fähigkeiten

Medizinische Fachübersetzungen gehören zu den schwierigsten Arbeiten in der Branche. Ob Studien in der klinischen Forschung oder Inhalte der pharmazeutischen Forschung: Ständig entwickeln sich die komplexen Inhalte im medizinischen Sektor weiter. Deshalb müssen Übersetzer immer auf dem neuesten Stand sein und sich stetig weiterbilden.

Auch handschriftliche Texte, die von medizinischem Personal angefertigt wurden und übersetzt werden sollen, stellen eine große Herausforderung dar. Übersetzungsfehler können weitreichende Folgen haben – der Übersetzer trägt hier eine große Verantwortung. Im Zweifel muss der Übersetzer direkt beim Arzt den Inhalt des Textes erfragen. Für diese Kommunikation braucht es medizinisches Fachwissen und Expertise.

Wann braucht man eine medizinische Fachübersetzung?

Eine medizinische Fachübersetzung ist beispielsweise dann notwendig, wenn eine ärztliche Behandlung im Ausland durchgeführt wird. Versicherungsanstalten, Krankenhäuser oder Ärzte verlangen eine Übersetzung der medizinischen Texte. Darunter sind Arztberichte, Medikamentenverschreibungen oder Befunde.

Mit diesen Schritten zur fehlerfreien Übersetzung

Medizinische Fachübersetzungen erfordern also äußerste Sorgfalt. Deshalb sollte man sich vorher gut überlegen, wie man zu einem verlässlichen, gut übersetzten Text im Bereich der Medizin kommt. Folgende Schritte helfen, eine fehlerfreie Übersetzung zu erzielen.

Input = Output

Zunächst sollte der Ausgangstext (Input) auf seine Qualität hin geprüft werden. Denn die Übersetzung (Output) kann nur so gut sein wie die Vorlage in der anderen Sprache. Enthält der Ausgangstext inhaltliche, terminologische oder stilistische Fehler, wird auch die Qualität des Outputs leiden. Im Zweifel kann es nötig sein, sich an einen Experten zu wenden, der eine doppelte Prüfung durchführt.

Sprachdienstleister mit Erfahrung auswählen

Der Erfolg der Übersetzung hängt von der Auswahl des Sprachdienstleisters ab. Nur Dienstleister, die Erfahrung mit Fachübersetzungen für Medizin haben, sollten in Erwägung gezogen werden. Für spezielle Projekte wird ein seriöser Sprachdienstleister geeignete Übersetzer mit dem richtigen Fachwissen einsetzen.

Großzügige Planung

Es ist ratsam, die Zeit für die Fertigstellung der Übersetzung großzügig zu planen. Denn eine professionelle Übersetzung braucht Zeit: neben der Arbeit des Übersetzers müssen auch das Korrekturlesen und das Lektorat im Zeitplan berücksichtigt werden.

Genaues Korrektorat

Wenn der Text fertig übersetzt ist, muss er ins sogenannte Korrektorat. Rechtschreib- und Interpunktionsfehler und auch Fehler in der Grammatik werden hier noch einmal verbessert. Dieser Schritt ist nicht zu unterschätzen, denn scheinbar harmlose Fehler können die Aussage des Textes erheblich verändern.

Lektorat nicht vernachlässigen

Im Lektorat wird der Text noch einmal gründlich geprüft und gegebenenfalls verbessert. Ein gutes Lektorat kann dem Auftraggeber viel Geld sparen: wenn der Text in weitere Sprachen übersetzt werden soll – beispielsweise bei einer Organisation mit Tochtergesellschaften in mehreren Ländern – ist ein perfekt lektorierter Text einfach und schnell in weitere Sprachen übertragbar.

Übersetzung passend zum Zielpublikum

Es macht einen großen Unterschied, ob die Übersetzung eines Fachtextes für Personen mit medizinischem Hintergrundwissen oder für medizinische Laien bestimmt ist. Für Laien muss der Übersetzer den Text so formulieren, dass ihn auch die breite Öffentlichkeit verstehen kann. Dabei stellt ein guter Übersetzer aber sicher, dass der Inhalt der Übersetzung trotzdem noch dem Ausgangstext entspricht.

Übersetzung prüfen lassen

Ist der Text im Hinblick auf den inhaltlichen Zusammenhang korrekt? Um sicher zu gehen, sollte die Übersetzung nach Fertigstellung immer von einem Experten im entsprechenden Bereich überprüft werden – beispielsweise einem Arzt, Apotheker, Chemiker oder Krankenpfleger.

Fazit

Eine medizinische Fachübersetzung erfordert von einem Übersetzer hohe Kompetenz – sowohl sprachlich als auch im medizinischen Fachwissen. Deshalb sollte für diese hochkomplexen Übersetzungen ein Fachdienstleister ausgewählt werden.