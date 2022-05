Die Schlafqualität entscheidet über die Gesundheit

Die eigene Schlafqualität hat einen großen Einfluss auf die persönliche Gesundheit sowie das Wohlbefinden. In der heutigen Zeit leiden jedoch viele Menschen vermehrt unter Schlafstörungen, die in einen Schlafmangel münden. Dies führt dazu, dass die Antriebslosigkeit sowie die Abgeschlagenheit langfristig gefördert werden. Hinzukommt, dass regelmäßige Schlafstörungen dazu führen können, dass das Immunsystem geschwächt wird und verschiedene Krankheitserreger ein höheres Risiko darstellen. Doch Schlafstörungen, die keine gesundheitliche Ursache haben, können in nur wenigen Schritten effektiv angegangen werden. Tipps und Tricks, wie Sie die Schlafqualität verbessern können und somit zu einem erholsamen und gesunden Schlaf finden, erhalten Sie in den folgenden Artikel.

Photo by bruce mars on Unsplash

Faktoren, die den Schlaf negativ beeinflussen

Schlafstörungen können verschiedene Ursachen zugrunde liegen. Oftmals sind es jedoch die persönlichen Angewohnheiten und Verhaltensweisen, die dazu führen, dass wir schlecht schlafen. Infolgedessen fühlen sich viele Menschen am Morgen müde und abgeschlagen, anstatt ausgeruht und fit. Für einen erholsamen Schlaf ist es jedoch wichtig, dass ein besonderes Augenmerk auf die Schlafroutine gelegt werden. Bereits kleine Veränderungen in der abendlichen Routine können sich positiv auf die Schlafqualität auswirken. Vor dem zu Bett gehen ist es in erster Linie wichtig, dass wir zur Ruhe kommen. Spannende Filme oder körperliche Anstrengungen sollten hierbei vermieden werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass kein Sport vor dem zu Bett gehen betrieben werden darf. Entscheidend ist hierbei aber der Zeitpunkt. Sportliche Aktivitäten sollten spätestens zwei Stunden vor dem Schlafengehen beendet werden. Wer seine Kleidung direkt nach dem Sport noch waschen und anschließend zum Trocknen aufhängen möchte, sollte diese zusätzliche Zeit ebenfalls mit einkalkulieren. Sportbekleidung benötigt eine besondere Pflege und sollte schonend gereinigt werden. Da sich in diesen Kleidungsstücken jedoch Verschmutzungen und Schweißrückstände befinden, sollten sie schnellstmöglich in der Waschmaschine landen. Ein besonderes Augenmerk sollte jedoch auf die Art der Reinigung gelegt werden. Mit einigen Tipps und einem qualitativ hochwertigen Waschmittel wird die Sportbekleidung jedoch wieder hygienisch sauber und bekommt einen wohlriechenden Duft.

Die Schlafstätte in einen Ort der Erholung verwandeln

Neben der Schlafroutine sowie den Aktivitäten am Abend stellt die Schlafstätte einen entscheidenden Faktor dar, wenn es um erholsamen und gesunden Schlaf geht. Das bedeutet, dass die Schlafstätte stets einen Ort der Ruhe und Erholung darstellen sollte. Wichtig ist hierbei zum einen die Umgebung, aber auch der Untergrund entscheidet über die Schlafqualität. Eine unpassende Matratze kann nicht nur Schlafstörungen begünstigen, sondern auch zu körperlichen Beschwerden führen. Menschen, die täglich auf einer ungeeigneten Matratze liegen, klagen am nächsten Morgen oftmals über Verspannungen sowie Rückenschmerzen. Zudem begünstigt ein unpassender Untergrund nächtliche Unruhe sowie Schlafstörungen. Neben der Matratze sollte auch ein Blick auf einen geeigneten Lattenrost gelegt werden. In erster Linie ist aber der Härtegrad der Matratze entscheidend. Je kleiner oder leichter eine Person ist, desto niedriger sollte der Härtegrad sein. Hochwertige Matratzen sind in verschiedenen Härtegraden erhältlich, diese reichen von H2 bis hin zu H5. Wurde kürzlich erst eine neue Matratze erworben und stellt sich dieser als ein Fehlkauf heraus, muss sich nicht zwangsläufig entsorgt werden. Mithilfe einer Matratzenauflage, genauer gesagt eines Matratzentoppers, können Problematiken leicht gelöst werden. Des Weiteren wird die Matratze vor Verschmutzungen und Körperflüssigkeiten geschützt, sodass sie eine längere Lebensdauer aufweisen kann.