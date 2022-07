Die Wechseljahre als Phase der Erneuerung des Selbst

Für die meisten Frauen ist die Menopause ein großer Umbruch. Zum einen verändert sich der Körper, was oft eine intensive Auseinandersetzung mit dem eigenen Alterungsprozess mit sich bringt. Frauen, die in die Wechseljahre kommen, wissen unzweifelhaft, dass die Zeit, in der eine Schwangerschaft möglich ist, nun endet.

Durch die Hormonumstellung und einen sich verlangsamenden Stoffwechsel entstehen oft außerdem zusätzliche Fettpölsterchen, wo vorher keine waren. Die Haare werden mitunter dünner und das Risiko, bestimmte Erkrankungen zu bekommen, steigt. Vor allem Frauen, die sich sehr über ihr Äußeres definieren, haben mit diesen Veränderungen oft zu kämpfen. Dabei bringt die Menopause auch viel Gutes mit sich. Wer es schafft, die Umbruchphase als Anlass für inneres Wachstum zu sehen, kann gestärkt und mit neuem Selbstbewusstsein daraus hervorgehen.

Auch wenn erste Falten das Gesicht zieren, hat man mit 50 im Tausch dafür etwas Wertvolles bekommen: Lebenserfahrung. In der Mitte des Lebens hat jeder Mensch bereits viel gelernt – sowohl über das Leben selbst als auch in Bezug auf konkrete Fähigkeiten. Die eigenen Talente vergessen wir häufig, da sie für uns selbstverständlich sind. Man sollte dennoch immer wieder innehalten und sich bewusst machen, was man alles erreicht hat und worauf man stolz sein kann. Dabei ist es ganz egal, ob es um die Karriere geht, die Kindererziehung, besondere Hobbys oder etwas ganz anderes. Wann immer einem eine Sache einfällt, auf die man stolz ist, kann man diese auf einem Zettel oder im Tagebuch notieren. So entsteht mit der Zeit eine lange Liste, die direkt zur Hand ist, wenn man sich einmal weniger selbstbewusst fühlt.

Frauen jenseits der 50 kennen sich selbst oft gut und wissen mittlerweile, was sie im Leben wollen. Die Kinder sind vermutlich bereits aus dem Haus, und sie müssen es niemandem mehr Recht machen außer sich selbst. Mit diesem Bewusstsein kommt eine große Freiheit. Umso wichtiger, sich Zeit zu nehmen, um zu reflektieren und sich darüber klarzuwerden, was die nächsten Jahre noch bringen könnten. Auf diese Weise ist es möglich, sich bewusst neu zu orientieren und Klarheit für das weitere Leben zu erlangen.

Pflege für Körper und Geist

Mit den Wechseljahren verändert sich der Körper, doch das bedeutet keineswegs, dass man sich in der eigenen Haut zwangsläufig nicht mehr wohlfühlt! Auch ältere Frauen können sehr attraktiv und sinnlich sein. Zudem ist es – auch wenn es mit dem Alter schwieriger wird – mit der richtigen Ernährung und viel Bewegung auch in den Wechseljahren möglich abzunehmen. Sport verhilft nicht nur zu einem strafferen Körper, er wirkt auch vorbeugend gegen Osteoporose und unterstützt dabei, gesünder zu altern.

In dieser Lebensphase ist es außerdem sinnvoll, den eigenen Kleiderschrank gründlich auszumisten. Welche Kleidungsstücke passen noch zum aktuellen Lebensabschnitt? Was ist zu klein oder zu groß geworden? Nicht umsonst haben Frauen, die Umbruchphasen erleben, oft das Bedürfnis, sich die Haare zu schneiden: Mit einer optischen Veränderung wird auch die innere Veränderung oft greifbarer und realer. Daher ist der Eintritt in die Wechseljahre der beste Zeitpunkt, den eigenen Kleidungsstil zu überdenken oder eine neue Haarfarbe auszuprobieren. Bei Hitzewallungen ist lockere, weite Kleidung besonders angenehm. Die innere Hitze ist übrigens kein Grund, sich nicht mehr zu schminken! Mittlerweile gibt es viele gute wasserfeste Produkte, die auch Feuchtigkeit durch plötzliche Schweißausbrüche gut überstehen.