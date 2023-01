Elektrische Zahnbürsten: Welche Technik ist die Richtige?

Goby via unsplash.com

Foto: Goby via unsplash.com

Welche Zahnbürste ist die beste?

Eine universelle Antwort auf die Frage nach der besten Zahnbürste gibt es nicht. Welche Variante die richtige für einen individuellen Menschen ist, kommt auf dessen Bedürfnisse und Zahnpflegegewohnheiten an.

Welche Zahnbürsten rein technisch gesehen unter spezifischen Produktklassen die mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ist, erfährt man am besten auf Vergleichs- und Testwebseiten.

➔ Wer dort nach einer spezifischen Zahnbürste sucht, z. B. Philips Sonicare Diamondclean, erhält eine übersichtliche Auflistung der Eigenschaften des Produkts. Daran kann man leicht erkennen, ob die Zahnbürste zu den eigenen Vorstellungen passt.



Elektrische Zahnbürsten: Auf die Reinigungstechnik kommt es an

Elektrische Zahnbürsten lassen sich grob in drei Klassen einteilen. Sie unterscheiden sich anhand der Technik, die für die Zahnreinigung verantwortlich ist:

· Rotationszahnbürsten

Bei diesen Zahnbürsten wird der Bürstenkopf der Zahnbürste bewegt. Durch die schnelle Bewegung müssen die Nutzer nicht mehr selbst schrubben. Stattdessen werden die Borsten von der Zahnbürste ganz automatisch hin- und herbewegt.

In der Regel nutzt sie dafür eine Rotation, die die runde Bürste abwechselnd nach rechts und links dreht. Die Reinigung wird hier mechanisch durch die Berührung mit den Borsten durchgeführt.

· Schallzahnbürsten

Bei den Schallzahnbürsten wird der Bürstenkopf nicht rotiert. Stattdessen wird der Elektromotor des Zahnbürstenkopfs mit einem elektrischen Schallwandler angetrieben. Die Bezeichnung Schallzahnbürste kann dabei zu der falschen Annahme führen, dass die Zähne durch Schallwellen gereinigt werden. Stattdessen wird die Bürste über den Schallantrieb nur besonders schnell (zwischen 150 und 300 Hertz) ins Schwingen gebracht.

So erzielt diese elektrische Zahnbürste ebenfalls eine mechanische Reinigung, die aber bis zu 10x schneller ist als die der Rotationsbürste. Im Vergleich zu der Rotationszahnbürste ist der Kopf dabei oval und ähnelt einer regulären Handzahnbürste.

· Ultraschallzahnbürsten

Bei der Ultraschallzahnbürste wird keine mechanische Reinigung durch Borsten erzeugt. Diese Art der Zahnbürste muss mit einer spezialisierten Zahnpasta genutzt werden. Am Bürstenkopf werden Schwingungsfrequenzen von über 300 Hertz bis zu 1,8 MHz erzeugt. Dadurch wird der Speichel in Schwingung gesetzt. Das erzeugt in Kombination mit der Zahnpasta Schaumblasen, die dabei zum Platzen gebracht werden. Durch dieses Zerplatzen werden die Zähne gereinigt.

Der Vorteil davon ist, dass auch schwer zugängliche Zahnzwischenräume gut gereinigt werden können, da die Zahnbürste sie nicht berühren müssen, um sie mechanisch zu pflegen.

Aufgrund dieser besonderen Technik müssen Ultraschallzahnbürsten keine klassischen Bürstenköpfe besitzen. Der Kopf der Zahnbürste wird von Zahn zu Zahn geführt und die Zähne werden durch Anhalten gereinigt. Das dauert pro Zahn rund 10 Sekunden.

· Sonderform: 360°-Ultraschallzahnbürsten

Automatische 360°-Ultraschallzahnbürsten sind geformt wie ein Mundschutz, der beim Putzen über die Zahnreihen gestülpt wird. Der Nutzer muss die Bürste dabei nicht mehr führen, sondern kann stillhalten. Außerdem versprechen Bürsten dieser Art eine Reinigung in unter einer Minute bis zu 10 Sekunden.

Manche 360°-Zahnbürsten versprechen eine Bleaching-Funktion, mit der Verfärbungen, etwa von zu viel Kaffee, entfernt werden können.

Diese automatischen 360°-Zahnbürsten sind noch modern und ihre Effizienz ist nicht nachgewiesen. Viele Zahnärzte betrachten diese Zahnbürste kritisch.

Welche Putztechnik eignet sich wofür?

Elektronische Zahnbürsten reinigen die Zähne effizienter als klassische Handzahnbürsten und sind daher wichtig für eine effektive Mundhygiene. Vor allem Menschen mit körperlichen Einschränkungen profitieren von dem geringen Kraftaufwand durch elektrische Unterstützung.

· Die Rotationszahnbürste hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie sind die zuerst entstandene Art der elektrischen Zahnbürste und sind daher gut auf dem Markt etabliert. Es gibt viele hochwertige Rotationszahnbürsten mit praktischen Eigenschaften und guter Reinigungsleistung.

· Die Schallzahnbürsten bieten eine bessere Reinigungsleistung und Handhabung. Sie reinigen sie Zähne schonender und effektiver als eine Rotationszahnbürste. Dafür ist ihr Anschaffungspreis höher. Da sie jünger sind, gibt es hier auch etwas weniger Auswahl.

· Die Ultraschallzahnbürste bietet rein theoretisch die beste Reinigungsleistung. Sie sind in der Handhabung aber etwas unpraktisch, da das Reinigen mit 10 Sekunden pro Zahn lange dauert. Zusätzlich ist sie die teuerste Variante der E-Zahnbürste.

· 360°-Ultraschallzahnbürsten sind wegen ihrer schlechten Reinigungsleistung aktuell nicht zu empfehlen.

Fazit

Eine elektrische Zahnbürste unterstützt effektiv bei der Reinigung der Zähne. Durch Rotation oder Schwingungen werden die Borsten bewegt und reinigen die Zähne ohne viele Bewegungen der Nutzer. Bei Ultraschallzahnbürsten wird sogar ohne mechanisches Reinigen gearbeitet, wodurch auch schwer zugängliche Bereiche gereinigt werden können.

Dafür sind die Ultraschallbürsten aber auch etwas umständlicher zu nutzen und haben hohe Preise. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten nach wie vor die Rotationszahnbürsten mit ihren runden Köpfen. Etwas teurer, aber auch effektiver, sind Schallzahnbürsten, deren Putztechnik zudem etwas schonender ist.