Fleischverzicht fördert die Gesundheit

Seit Jahren geht der Fleischverzehr in Deutschland zurück. Wie die Zahlen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung belegen, sank der Konsum von 1991 bis 2020 um 11,5 Prozent. Daher ist auch die Produktion von Fleisch rückläufig und fiel um 1,6 Prozent, was 142.000 Tonnen entspricht. Dass immer mehr Menschen auf Fleisch und andere tierische Produkte verzichten, hat viele Gründe. Zu den wichtigsten gehören der Umweltschutz und das Tierwohl. Die Massentierhaltung trägt unter anderem durch den Ausstoß von Treibhausgasen zu einem nicht unerheblichen Teil zur Umweltschädigung bei. Zudem fristen die Tiere in ihren engen Käfigen ein erbärmliches Dasein, bevor sie geschlachtet werden.

