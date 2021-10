Gebärdensprache lernen: Eintauchen in die Welt der Gehörlosen

Photo by JD Mason on Unsplash

Gebärdensprache - Sprechen ohne Stimme

Bei der Gebärdensprache handelt es sich um eine visuelle Sprache. Sie ist nicht hörbar, sondern nur sichtbar. Die Worte werden mit den Händen gebildet. Allerdings wird nicht ausschließlich mit den Händen kommuniziert. Der Gesichtsausdruck, die Bewegung des Mundes, aber auch das Wortbild, also die Geräusche, die während des Gebärdens gemacht werden, sind essentiell. Für jeden gehörlosen Menschen lohnt sich die Anschaffung eines Hörgeräts. Der Markt bietet mittlerweile zahlreiche günstige Hörgeräte.

Zahlreiche Vergleichsportale geben Aufschluss über die Hörgeräte Preise. Über mehrere Jahrhunderte hat sich die Gebärdensprache entwickelt. Dennoch ist sie in Deutschland erst seit dem Jahr 2002 als eine eigene Sprache anerkannt. Die Sprache ist weltweit einheitlich. Allerdings existiert nicht nur die Deutsche Gebärdensprache. In anderen Ländern wird wie bei der gesprochenen Sprache die Gebärdensprache anders ausgeführt. Hinzu kommt, dass bei der Gebärdensprache in Deutschland verschiedene Regionen ihren eigenen Gebärdendialekt haben.

Wie funktioniert die Sprache ohne Stimme?

Grundsätzlich setzt sich diese Sprache aus verschiedenen Komponenten zusammen: Körperhaltung, Mimik, Gestik sowie das Mundbild. Die Handform, Stellung der Hand, die Bewegungsrichtung oder die Stelle am Körper, auf deren Höhe die Gebärde ausgeführt wird, sind entscheidend für die verschiedenen Gebärden. Bei der Gebärdensprache handelt es sich um ein komplexes Sprachsystem. Viele nicht gehörlose Menschen sind der Meinung, dass die Gebärdensprache aus einer simplen Aneinanderreihung von Zeichen besteht. Manche machen sich lustig und klassifizieren sie als pantomimisches Gehampel. Die Grammatik unterscheidet sich von der deutschen Grammatik. Der Gebärdensprache liegt eine eigene Grammatik zugrunde. Mit diesem komplexen Sprachsystem lässt sich, wie bei einer gesprochenen Sprache, alles ausdrücken.

Gehörlos durch den Alltag

Bei Gehörlosigkeit ist zu unterscheiden, ob der Betroffene von Geburt an gehörlos oder später ertaubt ist. Bei Menschen, die taub geboren werden, kann der Gehörlosigkeit ein genetischer Faktor zu Grunde liegen oder aber ein schädigender Einfluss im Laufe der Schwangerschaft. Außerdem wird zwischen absoluter und relativer Gehörlosigkeit unterschieden. Bei einer relativen Gehörlosigkeit können die Betroffenen Geräusche über etwa 70 Dezibel wahrnehmen. Ertaubte Menschen, die ihr Gehör erst nach der Geburt verloren haben, können häufig sprechen. Davon ist die Rede, wenn der Hörverlust nach dem dritten Lebensjahr eintritt. Ertaubte verfügen häufig über gute lautsprachliche Fähigkeiten.

In die Welt der Gehörlosen eintauchen - Gebärdensprache lernen

Trotz aller Hürden freuen sich Gehörlose in der Regel, wenn Hörende mit ihnen in Kontakt treten. Sie gelten nicht als behindert. Sie sprechen lediglich eine andere Sprache. Wichtig ist zu bedenken, dass sie nicht hören, wenn sich eine Person ihnen nähert. Um auf sich aufmerksam zu machen, ist es wichtig, Blickkontakt aufzunehmen. Außerdem sollte stets darauf geachtet werden, dass der Mund nicht verdeckt ist. Denn häufig können Gehörlose von den Lippen ablesen. Die Gebärdensprache zu lernen, ist relativ kompliziert, aber dennoch lohnt es sich. Eine Gebärdensprache stellt eine gute Möglichkeit dar, um diese Sprache zu erlernen. Hier wird der Kontakt zu Gehörlosen direkt hergestellt. Zahlreiche Übungen in Form von Gruppen- oder Partnerarbeiten vermitteln die Sprache am lebendigsten. Zusätzlich bieten zahlreiche Plattformen im Internet Gebärdensprachvideos. Hierbei ist es möglich, neue Vokabeln zu lernen, verschiedene Sprachstile kennenzulernen und die Sprache zu verstehen. Bei der Gebärdensprache macht Übung den Meister. Auch der Kontakt zu einer Gebärdensprachgemeinschaft kann dabei helfen, die Sprache der Gehörlosen zu lernen.

Die Gebärdensprache zu erlernen, ist schwierig, aber lohnenswert. Gehörlose freuen sich in der Regel über Kontakt zu nicht gehörlosen Menschen und helfen ihnen dabei, ihre Sprache zu lernen. Flink und wild gestikulierende Hände sind mittlerweile nicht mehr ausschließlich bei Gehörlosen zu sehen. Die Gebärdensprache hat sich in unserer Gesellschaft mittlerweile sehr etabliert und ist unerlässlich, um eine barrierefreie Kommunikation zu gewährleisten.