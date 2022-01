Gesichtsdampfbad gegen Pickel selber machen: So geht’s!

Was ist ein Gesichtsdampfbad?

Beim Gesichtsdampfbad wird das Gesicht gezielt mit Wasserdampf oder einem Ozonnebel bedampft. Für Wasserdampf ist es in der Regel ausreichend, Wasser zum Kochen zu bringen und dann in eine Schüssel zu geben. Dann beugt man sich mit dem Kopf über die Schale und lässt den Wasserdampf das Gesicht benebeln. Für einen Ozonnebel braucht es einen Gesichtsdampfer. Der Wasserdampf wird hier über eine im Gerät befindliche UV-Lampe abgeleitet, wodurch ein feinnebliges Gemisch mit zusätzlich desinfizierender Wirkung entsteht.

Der heiße Wasserdampf bzw. Ozonnebel öffnet die Poren, Hautunreinheiten können dadurch besser entfernt werden. Außerdem regt er den Hautstoffwechsel an, wodurch die Haut Wirkstoffe besser aufnehmen kann. Dabei gilt das Gesichtsdampfbad als Methode der Tiefenreinigung und wird bei einer Gesichtsbehandlung nach der Gesichtsreinigung und vor dem Auftragen von Pflegeprodukten durchgeführt.

Wie wirkt ein Gesichtsdampfbad auf der Haut?

Ein Dampfbad kann sich in vielerlei Hinsicht förderlich auf das Hautbild auswirken. Grundsätzlich eignet sich das Gesichtsdampfbad für jeden Hauttyp. Mithilfe von verschiedenen Zusätzen kann man auf die individuellen Hautbedürfnisse eingehen.

Dampfbad gegen Pickel und Mitesser

Das Gesichtsdampfbad eignet sich besonders für die Anwendung bei unreiner Haut. Die professionelle Gesichtsbehandlung mit einem sogenannten Facial-Steamer wurde genau aus diesem Grund entwickelt. Die Wärme in Verbindung mit dem Dampf öffnet die Poren, die bei unreiner oder fettiger Haut häufig durch Schmutz, Talg, Make-Up Reste oder abgestorbene Hautschüppchen verstopft werden. Die Rückstände können so sanft abtransportiert werden. Das Gesichtsdampfbad eignet sich dank des tiefenreinigenden Effekts auch für die Vorbeugung von Pickeln. Bei regelmäßiger Nutzung kann sich das Hautbild erheblich verbessern.

Bei fettiger Haut, die zu Hautunreinheiten neigt, eignen sich als Zusätze Pfefferminz, Salbei, Kamille, Thymian oder Lavendel. Die Kräuter beruhigen die Haut und wirken Entzündungen entgegen. Unangenehme Rötungen werden so verhindert. Ätherische Öle wie z.B. Teebaumöl sind bei Mitessern und Pickeln ebenfalls gut geeignet.

Dampfbad für einen strahlenden Teint

Das Gesichtsdampfbad erzeugt eine feuchte Wärme. Diese verbessert die Durchblutung der Haut, wodurch die Zellen besser mit Sauerstoff und essentiellen Nährstoffen versorgt werden. Das wirkt sich positiv auf den Hautstoffwechsel aus. Dadurch, dass die Bildung von Elastin und Kollagen gefördert wird, gewinnt die Haut wieder an Geschmeidigkeit und Elastizität. Fahle Haut beginnt wieder zu strahlen und der Teint wirkt frisch und rosig.

Gesichtsdampfbad gegen Falten

Wie eben schon erwähnt kurbelt das Dampfbad die Zellerneuerung sowie die Produktion von Elastin und Kollagen an. Das sorgt nicht nur für einen strahlenden Teint, auch die Hautalterung lässt sich so verlangsamen. Da der Dampf die Haut außerdem direkt mit Feuchtigkeit versorgt, wird sie von innen optisch aufgepolstert. Auf diese Weise lassen sich feine Fältchen optisch korrigieren. Die Haut gewinnt an Geschmeidigkeit, Strahlkraft und Prallheit. Das Dampfbad eignet sich daher auch zur Vorbeugung von Falten und anderen altersbedingten Anzeichen.

Für einen verstärkten Anti-Aging-Effekt eignet sich die Kombination mit Zusätze wie Grapefruit, Rose, Örgangenblüten- oder Karottensamenöl.

Dampfbad als Detox für die Gesichtshaut

Schwitzen, wie beispielsweise beim Saunagang, entgiftet die Haut. Für die Gesichtssauna bedeutet dass, dass der Dampf die Hautzellen auch dazu anregt, Schadstoffe auszuschwemmen. Das kann sich positiv auf die Gesundheit der Haut auswirken und die Haut stärken.

Für wen ist das Gesichtsdampfbad nicht geeignet?

Auch wenn das Dampfbad grundsätzlich für alle Hauttypen geeignet ist, sollte man bei trockener und sehr empfindlicher Haut vorsichtig sein. Das heiße Wasser und die trockene Luft können der Haut wichtige Lipide entziehen und sie so noch weiter austrocknen. Daher sollte man im Anschluss an das Gesichtsdampfbad die Haut mit einer Gesichtsmaske oder einem Serum und abschließend mit einer Feuchtigkeitscreme pflegen, um ihr die entzogenen Fette wieder zuzuführen.

Bei entzündlichen Hautkrankheiten wie Neurodermitis, Rosacea oder Ekzemen sollte man lieber auf das Gesichtsdampfbad verzichten. Die hohe Temperatur kann die Entzündungen verschlimmern.

Ist ein Gesichtsdampfbad gefährlich?

Beim herkömmlichen Dampfbad mit kochendem Wasser in einer großen Schüssel bestehen durchaus Gefahren. Aufgrund der hohen Temperaturen kann es zu Verbrennungen im Gesicht kommen, wenn man zu nah am Dampf ist. Außerdem kann es passieren, dass man die Schale versehentlich vom Tisch schiebt und es dadurch zu Verbrühungen kommt.

Wird für das Dampfbad ein Gesichtsdampfer-Gerät genutzt, ist die Anwendung nicht gefährlich. Es ist wichtig, sich bei der Nutzung an die Vorgaben des Herstellers hinsichtlich des Abstandes vom Gesicht zum Gerät zu halten. Ein Vorteil des Gesichtsdampfers ist die exakte Regulierung der Temperatur, die Verbrühungen vermeiden soll. Durch die Ionen-Technologie ist der Dampf außerdem feiner und kann so noch besser von der Haut aufgenommen werden.

Gesichtsdampfbad selber machen: Worauf muss ich achten?

Im Vorfeld sollte man sich überlegen, ob man in einen Facial Steamer für zu Hause investieren möchte oder, ob das heimische Dampfbad (große Schüssel mit heißem Wasser + Handtuch) ausreicht. In der Anwendung unterscheiden sie sich kaum, auch wenn der professionelle Gesichtsdampfer meist etwas komfortabler ist und das Risiko für Verbrühungen sehr gering ist. Demgegenüber findet man die restlichen Utensilien in jedem Haushalt. Zusätze können in beiden Fällen dem Wasser hinzugegeben werden.

Vor dem Dampfbad sollte das Gesicht gründlich von Make-Up, Schmutz und Talg befreit werden, damit die Haut den Dampf gut aufnehmen kann. Nun den Facial-Steamer nach Gebrauchsanweisung anschalten oder in einem Wasserkocher 1 Liter Wasser aufkochen und anschließend in eine große Schüssel geben. Nach Bedarf Zusätze wie ätherische Öle oder Kräuter hinzugeben.

Das Gesicht in einer Entfernung von etwa 20 Zentimetern zum Dampf positionieren. Das Gefühl auf der Haut sollte angenehm sein, andernfalls ist man zu nah am heißen Dampf. Die Augen sollte man währenddessen geschlossen halten. Die Gesichtsdampfer schalten sich für gewöhnlich nach einer gewissen Zeit von allein ab. Spätestens, wenn das Wasser vollständig verdampft ist. Die Behandlungszeit beträgt in der Regel zwischen 5 bis 10 Minuten.

Das Gesicht nun mit lauwarmem Wasser abwaschen und einen alkoholfreien Toner mit einem Wattepad auftragen. Das Gesichtswasser tötet die Bakterien und verhindert Infektionen. Entzündungen werden gelindert und überschüssiges Fett abgetragen. Nach dem Toner empfiehlt sich eine feuchtigkeitsspendende Gesichtsmaske. Dank des verbesserten Hautstoffwechsels kann die Haut die Inhaltsstoffe besser aufnehmen und die Maske ihre Wirkung voll entfalten. Nach der Einwirkzeit kann abschließend eine Pflege (z.B. Biovolen Aktiv Harzsalbe) aufgetragen werden. Die pflanzlichen Inhaltsstoffe wirken Unreinheiten und großen Poren besonders effektiv entgegen. Auch trockene Haut profitiert von der Extraportion Feuchtigkeit und den pflegenden Ölen.

Gesichtsdampfbad: Wie oft sollte man es anwenden?

Um die Haut nicht zusätzlich zu reizen und austrocknen, sollte man das Gesichtsdampfbad nicht zu oft machen. Im Sommer empfehlen wir 2 Anwendungen pro Woche, in den Wintermonaten reicht die wöchentliche Anwendung.

Gesichtsdampfbad: Wie lange sollte man es anwenden?

Die Dauer wird bei Gesichtsdampfern für zu Hause meist in der Beschreibung festgelegt.

Unabhängig von den Anweisungen sollte das Dampfbad bei der ersten Anwendung jedoch eine Anwendungszeit von 10 Minuten nicht überschreiten. So kann sich die Haut langsam daran gewöhnen und man kann besser beurteilen, wie die Haut auf den Wasserdampf reagiert.

Grundsätzlich richtet sich die Anwendungsdauer nach dem Hauttyp. Um trockene und empfindliche Haut nicht weiter auszutrocknen, sollte die Zeit 3 Minuten nicht überschreiten - weniger ist mehr. Bei Mischhaut und unreiner Haut sind 5 Minuten empfehlenswert. Ölige Haut verträgt das Dampfbad am besten: Der Maßstab liegt hier bei etwa 10 bis 12 Minuten.