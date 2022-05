Sein Gewicht zu reduzieren und sich wieder rundum wohl fühlen, das hört sich immer viel einfacher an, als es tatsächlich für viele ist. Viel zu schnell finden sich viele in einer Diätfalle und kommen einfach nicht weiter und nehmen mit der Beendigung einer Diät sogar wieder das Doppelte zu und verzweifeln. Aber wie kann man wirklich gesund abnehmen? Ohne JoJo Effekt und ohne groß Hunger leiden zu müssen? Eine Umstellung der Ernährung auf gesunde Produkte ist schon mal der erste Schritt, aber zum Glück gibt es auch noch genügend Fachseiten, die einem den richtigen Ansatz beim Thema „gesundem Abnehmen“ bieten. Nicht verzweifeln und erst einmal richtig recherchieren, dann klappt es mit dem „Pfunde purzeln lassen“ wie von allein.

Den Hunger regulieren

Bei den meisten scheitert es mit dem Abnehmen schon wegen des andauernden Hungergefühls. Wie man diesen austricksen kann, erfahren wir hier: mit einer Abnehm-Kur wird dem Körper dreimal am Tag ein besonderes Pulver hinzugefügt. In diesen Pulver-Sticks sind viele Vitamine und Mineralien, um den Körper optimal mit wichtigen Nährstoffen zu versorgen. Aber das eigentliche Wundermittel in den Sticks ist der Ballaststoff Glucomannan. Dieser Ballaststoff hilft dabei, sich eher satt zu fühlen und das auf einer ganz pflanzlichen Basis. So werden automatisch weniger Kalorien zu sich genommen, da das Sättigungsgefühl früher einsetzt.

Zusatzhilfe beim gesunden Abnehmen

Natürlich reicht es nicht aus, ausschließlich die Sticks der Abnehm-Kur zu sich zu nehmen. Sie sind nur als Unterstützung zum Abnehmen gedacht. Um die Kalorien, die man dann noch zu sich nimmt, genau im Auge zu haben, helfen zusätzlich spezielle Abnehm-Shakes. Diese gesunden Shakes erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, denn sie sind nicht nur reich an Proteinen, Fetten, Kohlenhydraten und Mineralstoffen, sie sind auch schmackhaft und ersetzen ganze Mahlzeiten. Die EU-Verordnung 432/2012 gibt ganz genau vor, was in den Shakes vorhanden sein muss und wie sie hergestellt werden müssen, um den qualitativen Vorgaben gerecht zu werden.

Bewegung hinzunehmen

Ja und es ist richtig was immer wieder gesagt wird beim Thema abnehmen: alle Ernährungsumstellungen bringen nichts, wenn man sich nicht auch ein wenig mehr bewegt um abzunehmen. Unser Metabolismus (Stoffwechsel) muss angekurbelt werden, damit auch wirklich Fett verbrannt werden kann. Ausdauertrainings mit gezielten Muskelaufbauübungen helfen hier ganz optimal dabei. Wer bisher so gar keine Ahnung hatte, was es alles so an Möglichkeiten in Bezug auf Sport gibt, der kann sich im nächstgelegenen Fitnessstudio gute Tipps holen. Ausgebildete Trainer können ganz genau auf die Wünsche beim Abnehmen eingehen und erstellen einen Trainingsplan, mit dem man gezielt und vor alle unterstützt zu seinem Traumgewicht kommt.

Sich nicht alles verbieten

Dieser Irrglaube, dass man während einer Diät auf so ziemlich alle Lieblingsspeisen verzichten muss, den gibt es schon recht lange. Dabei stimmt dies nur teilweise. Natürlich sollte man davon absehen, zu viel fetthaltiges Fast Food zu essen oder die ganze Tafel Schokolade auf einmal zu vernichten. Aber durchaus kann man sich 1-2 Stücke pro Tag genehmigen. Dabei hilft es auch, wenn der Kakaogehalt der Schokolade besonders hoch ist. Auch sogenannte Cheat Days können eingelegt werden. Hier wird dann an 6 Tagen in der Woche auf eine besonders gesunde Ernährung geachtet und keine ungesunden Lebensmittel zu sich genommen. Am 7. Tag darf man die Diät Diät sein lassen und alles essen, worauf man gerade Lust hat. Wichtig ist hier, dass man an den anderen Tagen dann eben keine Ausnahmen zulässt, sondern sich strikt an diese 6 zu 1 Regel hält.

Gesund abnehmen heißt, dass man dem Körper alle wichtigen Vitamine und Nährstoffe zufügt, die er braucht, um genügen Energie und Abwehrkräfte zu produzieren. Sofort auf alles zu verzichten, ohne sich genau zu informieren, ist auf jeden Fall nicht die richtige Methode.