Gesundheitsstudie gegen SARS-CoV-2 von Nordic Oil

Wieder steigende Coronazahlen trotz Frühling – Der noch aggressivere Omikron-Subtyp BA.2 macht dies möglich. Die Pandemie ist also noch lange nicht ausgestanden, zumal sich die Krankenhauseinweisungen von geboosterten Patienten häufen. Hier ist wahrscheinlich der überraschend schnell nachlassende Impfschutz der Grund für diese besorgniserregende Entwicklung. Nordic Oil ist Europas führender Hersteller von Hanfprodukten und möchte mit seinen Produkten bei der Eindämmung des Erregers helfen. Das CBD-Start-up ist dabei auf Ihre Mithilfe angewiesen.

Drei Effekte von CBD und CBG gegen Covid-19

Der Hintergrund für die Aktion von Nordic Oil besteht in drei ermutigenden Studien zu Beginn des Jahres aus Österreich und den USA. In diesen konnten die Wissenschaftler erstens belegen, dass die Cannabinoide CBD und CBG und ihre Säuren (CBDA und CBGA) den Krankheitserreger daran hindern, über dessen Spikes in die menschlichen Epithelzellen einzudringen. Sogar das Enzym, über das diese Bindung stattfindet, konnte von den Forschern identifiziert werden: Es ist das Enzym ACE-2.

Zweitens wirke sich die entzündungshemmende Wirkung der Cannabinoide gegen den Zytokinsturm und damit gegen eine durch Entzündungen verursachte Überreaktion des Immunsystems nach einer Corona-Infektion aus, die für viele schwere Krankheitsverläufe verantwortlich sei. Drittens unterstützten die Cannabinoide als PPARg-Agonisten das durch den Virus angegriffene Lungengewebe bei seinem Heilungsprozess durch eine schnelle Neubildung der in Mitleidenschaft gezogenen Zellen.

Die Gesundheitsstudie von Nordic Oil

Nordic Oil hat schnell auf diese hoffnungsvollen Studien reagiert und mit Immunity Drops ein Produkt herausgebracht, das vor dem Coronavirus schützen soll. Enthalten sind in den Drops neben CBD auch Terpene mit antiseptischen und antioxidativen Eigenschaften. Getestet wird in der Studie der Schutzfaktor gegen SARS-CoV-2. Ebenfalls zur Anwendung kommen CBD-Öle mit CBD sowie einer Mischung aus CBD und CBG. Die Gesundheitsstudie ist auf 10.000 Teilnehmer angelegt.

Der Studienverlauf

Studienteilnehmer erhalten die angesprochenen Produkte gratis zugeschickt und werden um die regelmäßige Einnahme gebeten. Nach etwa drei Monaten gibt es einen Fragebogen, der an einen internationalen Forscherring zur Auswertung geschickt wird. Die Spezialisten erhoffen sich anhand des Datenmaterials genauere Erkenntnisse zur Wirksamkeit dieser Präparate gegen das Coronavirus und darüber, in welchem Maß diese genau vor Covid-19 schützen.

Im weiteren Sinne trägt die Studie dazu bei, die Entwicklung von Medikamenten gegen Corona voranzutreiben. Bislang ist es bereits erwiesen, dass die Cannabinoide sowohl kurativ als auch präventiv ihre Wirkung entfalten. In Israel steht eine auf CBD basierende Arznei bereits kurz vor der Zulassung.

Erste Erkenntnisse zum Zusammenhang CBD und Corona

Betont wird immer wieder, dass der durch die Cannabinoide hergestellte moderate Impfschutz nur dann einen spürbaren Beitrag gegen die Auswirkungen der Pandemie haben können, wenn dieser nicht durch den Verzicht auf andere sinnvolle Maßnahmen gegen SARS-CoV-2 neutralisiert wird. Die herkömmliche Impfung ist also nach wie vor wichtig wie die Einhaltung der AHA-Regeln. Wer glaubt, sich mit CBD-Liquids ebenfalls vor diesem tückischen Erreger schützen zu können, befindet sich auf dem Holzweg, weil die gegen Covid-19 wirkenden Säuren CBDA und CBGA hitzeempfindlich sind und beim Kontakt mit heißen Gasen einfach verdampfen.

Fazit: Die Teilnahme lohnt sich

Die Studie von Nordic Oil basiert auf sicheren Grundlagen und ist ein hilfreicher Beitrag in der weltweiten Corona-Forschung. Für Teilnehmer lohnt sich die Studie aufgrund ihrer attraktiven Bedingungen. Wertvolle CBD- und CBG-Präparate kostenlos zu erhalten für einen Aufwand, der sich auf das einmalige Ausfüllen eines Fragebogens beschränkt – Das klingt nicht nur verheißungsvoll, das ist es auch. Jeder, der an der Gesundheitsstudie von Nordic Oil teilnimmt, tut schließlich etwas Gutes und unterstützt die Wissenschaft bei ihrem Kampf gegen die Pandemie.