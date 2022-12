Haartransplantation bei den besten Ärzten in der Türkei

Um Kosten zu sparen und dennoch beste Leistungen zu erhalten, lohnt es sich, die Haartransplantation in der Türkei durchzuführen. Anbieter wie Health Travels organisieren die gesamte Reise und stehen dem Patienten zur Seite.

Von der Haaranalyse zur Haarversetzung: Vorteile des Eingriffs in der Türkei

Mit einer Haartransplantation geht für viele Menschen ein langgehegter Traum in Erfüllung. Sie sehen wieder mit Freude in den Spiegel und können sich über ein dauerhaftes Ergebnis einer vollen Haarpracht freuen. Was wird bei der Haartransplantation gemacht? In der Türkei setzt man auf modernste Methoden, bei denen sogenannte Grafts – follikulare Einheiten mit 2-3 Haarwurzeln – aus dem Empfängerbereich im Hinterkopf in die kahlen Stellen eingesetzt werden.

Warum fahren Patienten zur Haartransplantation in die Türkei? Dafür sind vor allem drei Gründe verantwortlich.

Modernste Technologien

In der Türkei gibt es einige Kliniken, die sich auf Haartransplantationen spezialisiert haben und diese mittlerweile seit Jahrzehnten erfolgreich durchführen. Die Haarchirurgen wenden modernste Technologien an, mit denen die besten Ergebnisse erzielt werden. Erfahrung

Wer sich für eine Haarversetzung in der Türkei entscheidet, der kann sich darauf verlassen, dass die behandelnden Ärzte einen enormen Erfahrungsschatz im Hinblick auf die Anzahl durchgeführter Haarverpflanzungen haben. Sie als Patient sollten darauf achten, einen Anbieter wie Health Travels zu wählen, wo alle Behandlungsschritte vom Chefarzt selbst durchgeführt werden. Dadurch wird auch nur ein Patient am Tag behandelt. Günstige Preise

Haartransplantationen sind in der Türkei wesentlich günstiger als in Deutschland. Das hat mit den niedrigeren Lebenshaltungskosten und Lohnkosten zu tun. Patienten können trotz weiterer Anreise sehr viel Geld sparen. Oft fallen für die Haarversetzung nur 1/3 der Kosten an, die deutsche Kliniken aufrufen.

Die Türkei punktet mit niedrigen Kosten einer Haartransplantation Foto: © 2022 | Health Travels

Wie hoch sind die Kosten für eine Haartransplantation in der Türkei?

Haartransplantationen in der Türkei sind um ein Vielfaches günstiger – bei mindestens gleicher Qualität der medizinischen Leistungen. Das Angebot wird pro Graft gerechnet. Je mehr Haare versetzt werden müssen, desto höher sind auch die Kosten für eine Haartransplantation in Deutschland oder in der Türkei.

In Deutschland werden pro Graft durchschnittlich 4 Euro / Graft berechnet, während es für Haartransplantationen in der Türkei schon Angebote mit 1 Euro / Graft gibt. Da bei einem besonders ausgeprägten Haarverlust bis zu 4000 Grafts versetzt werden müssen, kann sich jeder ausrechnen, wie hoch die Ersparnis ist. Dank günstiger Komplettangebote sparen Patienten in der Türkei also sehr viel Geld und können ihren Aufenthalt sogar noch mit einem Kurzurlaub verbinden.

Im Angebot enthalten sind die folgenden Leistungen:

Kostenlose Haaranalyse & Angebot

Shuttle zum/vom Flughafen

Deutschsprachige Begleitung vor Ort

Transfers zwischen Hotel und Klinik

Aufenthalt im 4 Sterne Hotel (Mit Frühstück)

Haartransplantation

After-Care Paket

24h Support

So ist der Ablauf der Haartransplantation in der Türkei

Patienten brauchen sich um nichts zu kümmern. Wer sich für das Thema Haartransplantation interessiert, kann Kontakt mit Health Travels und Clemens Weber aufnehmen. Es folgt eine kostenlose Haaranalyse, bei der ermittelt wird, ob die Patienten für eine Haartransplantation in der Türkei infrage kommen und wie viele Grafts in etwa versetzt werden müssen. Im Folgenden wird alles organisiert – vom OP-Termin bis hin zu sämtlichen Shuttles und Transfers.

Ist der Zeitpunkt da, dann wird der Patient vom Flughafen abgeholt. Noch am Anreisetag erfolgt die Vorstellung in der Haarklinik inklusive aller Vorbesprechungen. Eine deutschsprachige Begleitung ist immer dabei, sodass Patienten die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen und Vertrauen zum Arzt aufzubauen. Nach einer erholsamen Nacht im 4 Sterne Hotel folgt der Eingriff. Patienten bekommen eine örtliche Betäubung, sodass die Haarversetzung schmerzfrei durchgeführt werden kann. Der Haarchirurg entnimmt aus dem Spenderareal am Hinterkopf einzelne Grafts, bereitet diese in einer Nährlösung auf und setzt sie im zweiten Teil des Eingriffs in die kahlen Stellen ein. Zwischendurch kann der Patient immer mal wieder eine Pause machen, lesen oder Hörbücher hören. Nach dem Eingriff geht es für den Patienten zurück zum Hotel. Am Folgetag erfolgt noch einmal eine Nachuntersuchung mit wichtigen Tipps für die Verhaltensweisen in den kommenden Tagen.

Der Aufenthalt in der Türkei dauert nur 2 Nächte. Foto: © 2022 | Health Travels

Die besten Ärzte für Haartransplantationen in der Türkei

Health Travels stellt Kontakt zu den besten Ärzten für Haartransplantationen in der Türkei her. Dr. Erkan Demirsoy, Dr. Kayihan Sahinoglu & Dr. Gökhan Gür führen seit vielen Jahren erfolgreich Haartransplantationen für ihre Patienten in der Türkei durch, garantieren ihren Patienten Chefarztbehandlungen und zeigen auch transparent den Vorher-Nachher-Vergleich auf ihren Webseiten. Dadurch bekommen die Patienten bereits im Voraus ein realistisches Bild, welches Ergebnis sie von der Haartransplantation in der Türkei erwarten können.

Vorher-Nachher-Ergebnisse, die überzeugen Foto: © 2022 | Health Travels

Welche Haartransplantations-Methoden werden angewendet?

Generell werden zwei unterschiedliche Methoden für Haartransplantationen verwendet. Bei der veralteten FUT-Technik wird dem Patienten ein kleiner Hautstreifen am Hinterkopf entnommen, aus dem später die Grafts für die Haarversetzung extrahiert werden. Ein großer Nachteil dieser Methode besteht darin, dass sie sehr invasiv ist, das Infektionsrisiko durch die Wunde höher und am Ende auch eine Narbe zurückbleibt.

Daher wenden die Ärzte für Haartransplantationen in der Türkei die wesentlich modernere FUE-Methode an. Mit einer Hohlnadel werden dabei einzelne Grafts aus dem Hinterkopf entnommen und nach der Aufbereitung in die kahlen Stellen am Kopf eingesetzt. Dies ist zwar etwas aufwändiger, bringt aber die besten Ergebnisse mit hohen Anwachsraten.

Ergebnisse und Erfahrungen: Vorher-Nachher Bilder im Vergleich

Wer sich die Vorher-Nachher-Bilder von Dr. Erkan Demirsoy, Dr. Kayihan Sahinoglu und Dr. Gökhan Gür ansieht, ist meistens hoffnungsvoll gestimmt. Die Spezialisten erreichen hohe Anwachsraten der transplantierten Haare von bis zu 99 %. Sie achten auch auf die Details beim Einsetzen der Haare wie die Berücksichtigung der Wuchsrichtung und die Gestaltung einer natürlichen Haarlinie. Dadurch fügen sich die transplantierten Haare harmonisch und vollkommen unauffällig in das Haarbild ein. Es bleiben keine Narben zurück und nach einigen Monaten ist nicht mehr zu erkennen, dass das volle Haar das Ergebnis einer Haartransplantation ist. Ihre Erfahrungen mit einer Haartransplantation in der Türkei teilen zufriedene Patienten auch zum Beispiel auf YouTube. So kann sich jeder ein eigenes Bild machen.

Warum eine Haartransplantation in der Türkei über Clemens Weber und Health Travels organisieren?

Health Travels ist auf Gesundheitsreisen in die Türkei spezialisiert und hat bereits seit vielen Jahren Erfahrung mit Haartransplantationen. Clemens Weber ist als Haartransplantations-Experte Ansprechpartner für die Patienten – vom ersten Angebot und der Haaranalyse bis zum Eingriff vor Ort und auch noch nach dem Eingriff, wenn der Patient wieder zuhause ist. Über Health Travels können Patienten Rundum-Sorglos-Pakete buchen und brauchen sich um nichts zu kümmern.