Harzsalbe Vorher-Nachher-Vergleich: Der Testsieger?

Unreine Haut und große Poren bereiten den meisten Menschen Kopfzerbrechen. Ohne Make-up macht die Haut keinen guten Eindruck mit all den kleinen Löchern und Rötungen auf der Haut - und mit Make-up noch weniger. Es setzt sich in den Poren ab und die Haut fängt an, speckig zu werden und wie ein Spiegel zu glänzen. Keine guten Voraussetzungen, um sich in der eigenen Haut wohlzufühlen. Die Lösung dafür soll eine Hautcreme mit Harz-Extrakt sein.

Die Aktiv Harzsalbe überzeugt online mit vielen positiven Erfahrungen und auch im Test schneidet die Hautpflege gegen große Poren gut ab. Möglich macht das der naturbasierte Wirkstoff aus Harz, mit dem laut Hersteller das Problem an der Wurzel gepackt wird. So sollen die Poren in nur wenigen Wochen verfeinert werden können.

Welche Faktoren begünstigen große Poren?

Große Poren und Mitesser entstehen, wenn die Poren in der Haut verstopft sind. Dies kann durch überschüssiges Öl, Schmutz und abgestorbene Hautzellen verursacht werden. Die Hautpore wird durch die Verstopfung gedehnt und schrumpft nicht mehr auf die Ursprungsgröße zurück.Wenn die Verunreinigungen in den Poren mit Keimen in Berührung kommen, kann es zu Entzündungen kommen, was zu Pickeln und Rötungen führt.Einige Faktoren, die die Bildung von großen Poren und Mitessern begünstigen können, sind:

• Überproduktion von Talg: Ein übermäßiger Talgfluss kann dazu führen, dass Poren verstopfen und Mitesser entstehen.

• Hormonelle Veränderungen: Hormonelle Veränderungen, wie sie während der Pubertät oder in den Wechseljahren auftreten, können zu einer Erhöhung der Talgproduktion führen.

• Genetische Veranlagung: Einige Menschen haben von Natur aus größere Poren als andere und dies ist oft genetisch bedingt.

• Umweltfaktoren: Rauchen, UV-Strahlung, und Luftverschmutzung können die Haut schneller altern lassen und die Talgbildung fördern, was das Risiko für große Poren erhöht.

• Unangemessene Pflege: Unangemessene Pflege wie übermäßiges Waschen oder das Verwenden von komedogenen Produkten kann die Poren verstopfen und sie vergrößern.



• Alter: Mit zunehmendem Alter wird das Bindegewebe durch den Abbau von Kollagen schwächer. Die haut erschlafft und dadurch erweitern sich die Hautporen.

Harz als Wirkstoff in Kosmetika

Große Poren und Mitesser sind eines der größten Beauty-Probleme der Haut. Nicht nur Frauen stören sich an den vergrößerten Hautporen, sondern auch Männer. Darum forschen Beauty-Experten und Wissenschaftler eifrig an kosmetischen Inhaltsstoffen, die dieses Problem lösen sollen. Als Inspiration dient dabei oft die Natur. Nicht zuletzt deshalb, weil immer mehr Menschen Wert auf naturkosmetische Wirkstoffe legen. So stieß man auch auf die positiven Wirkungen des uralten, natürlichen Heilmittel Mastix-Harz.

Mastix Harz ist ein natürliches Harz, das aus den Rinden und Zweigen des Mastixstrauchs (auch Wilde Pistazie genannt) gewonnen wird. Es wird schon seit der Antike in der traditionellen Medizin verwendet, z.B. bei Magenverstimmungen und zur Mundhygiene.

Mastix-Harz hat entzündungshemmende und antibakterielle Eigenschaften. Außerdem hat es eine adstringierende und hautberuhigende Wirkung. Diese Vielfalt an Effekten eignet sich sehr gut für Hautpflegeprodukte, die zur Verfeinerung der Poren eingesetzt werden. Dafür wird aus dem Harz ein Extrakt hergestellt, das in die Haut eindringt und dort seine Wirkung entfaltet.

Wie kann Biovolen Aktiv Harzsalbe bei großen Poren helfen?

Die Aktiv Harzsalbe ist eine Hautpflegecreme für die Anwendung bei einer unreinen Haut mit großen Poren und Mitessern. Die Wirkung von Harz-Extrakt wurde im Reagenzglas in einer Anwendungsstudie untersucht. Es zeigte sich, dass der Stoff ein Enzym hemmt, welches die Talgbildung fördert - eine der Hauptursachen für verstopfte und infolgedessen vergrößerte Poren.

Selbsttests und Erfahrungen beschreiben außerdem viele unterschiedliche Wirkungen für den Wirkstoff aus Mastix-Harz, der in der Harzsalbe enthalten ist. Nicht nur bei Pickelchen und großen Hautporen ist die Harzsalbe vorteilhaft. Sie kann auch vorbeugend bei allen Hauttypen angewendet werden, denn die pflegenden Inhaltsstoffe helfen auch trockener Haut und können den Teint aufklaren lassen.

Positive Effekte, die häufig während der Anwendung auftraten und in den Harzsalbe Erfahrungen beschrieben werden, sind unter anderem:

- antikomedogene Wirkung (= verstopft die Poren nicht und beugt Unreinheiten vor)

- verringert Talgbildung und fettigen Hautglanz

- befreite Poren und weniger Hautunreinheiten

- verkleinerte Porengröße

- gleichmäßiges Hautbild

- sauberes, gereinigtes Hautgefühl

Harzsalbe Erfahrungen: Kann die Hautcreme im Vorher-Nachher-Test überzeugen?

Die meisten Anwender nutzten die Hautsalbe mehrere Wochen, bevor sie eine Bewertung abgegeben haben. Laut Hersteller sollen die ersten Unterschiede bei regelmäßiger Anwendung schon nach wenigen Wochen sichtbar werden und ein Vorher-Nachher-Effekt sichtbar sein. Das Feedback in den Erfahrungen mit Harzsalbe zeigt bei den meisten Anwendern im Vorher-Nachher-Vergleich eine Verbesserung des Hautbildes.

In den Erfahrungsberichten zur Biovolen Aktiv Harzsalbe kann man viele ähnliche Dinge lesen. Anwender schreiben häufig vom sofortigen Effekt einer mattierten Haut. Es bleibt kein glänzender Film auf der Haut und trotzdem wird sie mit ausreichend Feuchtigkeit versorgt. Schon nach mehreren Tagen regelmäßiger Anwendung bemerken die ersten eine Veränderung ihrer Haut, weniger Pickel und weiße Mitesser an Kinn und Nase. Mit etwas mehr Geduld wirken nach einiger Zeit im direkten Vorher-Nachher-Vergleich auch die Poren verkleinert. Die Salbe hat einen neutralen Geruch und zieht schnell in die Haut ein.

Von Unverträglichkeiten oder Allergien berichtet kaum jemand. Wichtig ist es, bei empfindlicher Haut vorher genau auf die Inhaltsstoffe zu achten.

Weitere aktuelle Bewertungen und Erfahrungen von Harzsalbe Anwendern sind online ganz einfach zu finden z.B. im Online-Shop des Herstellers oder in Versandapotheken, die die Salbe im Sortiment haben. In Blogs und Online-Magazinen gibt es ausführliche Testberichte und auch Vergleiche mit anderen Harzsalben. Hier kann man herausfinden, welche Harzsalbe das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet und die besten Effekte im Hautbild erzielt.

Für wen ist Aktiv Harzsalbe geeignet?

Fälschlicherweise glauben viele immer noch, dass Hautunreinheiten nur bei Teenagern ein Problem sind, das sich irgendwann von selbst löst. Das stimmt so jedoch nicht.

Eine unreine Haut mit großen Poren, Pickeln und Mitessern kann Menschen jeden Alters, Geschlechts und ethnischen Hintergrunds betreffen. Am häufigsten ist sie bei jungen Erwachsenen und Jugendlichen im Alter von 11 bis 30 Jahren zu finden. Aber auch im fortgeschrittenen Alter ab 40 oder 50 können noch immer vereinzelt Hautunreinheiten oder sogar Spätakne entstehen. Es gibt mehrere Faktoren, die das Risiko für unreine Haut in diesem Alter erhöhen können. Dazu zählen vor allem hormonelle Veränderungen.

Mit Hilfe der Aktiv Harzsalbe von Biovolen können solche Ausbrüche der Haut vorgebeugt werden.

Wie wird Harzsalbe richtig angewendet?

Die besten Ergebnisse erreicht man mit einer konsequenten Anwendung der Biovolen Aktiv Harzsalbe. Für die ersten sichtbaren Unterschiede sollte die Salbe mindestens zwei Wochen lang 1-2 täglich aufgetragen werden, laut Hersteller. Dabei sollte man immer darauf achten, dass die Gesichtshaut sauber ist. Die Aktiv Harzsalbe kann bereichsweise z.B. in der T-Zone verwendet werden oder im ganzen Gesicht, so wie eine normale Tagespflege.

Mit der Harzsalbe kann die Haut sowohl morgens als auch abends gepflegt werden, denn sie ist mit feuchtigkeitsspendenden Wirkstoffen angereichert. Da sie keinen fettigen Film auf der Haut hinterlässt, eignet sich die Salbe auch als Basis für Make-up oder Puder. Vor zusätzlichen Schutz vor der UV-Strahlung kann im Anschluss ein Sonnenfluid verwendet werden, welches die Poren nicht verstopft.

Wen die Anwendung der Biovolen Aktiv Harzsalbe im Selbsttest nicht überzeugt, der kann von der 30 Tage Geld-zurück-Garantie Gebrauch machen.

Welche Inhaltsstoffe sind in der Aktiv Harzsalbe enthalten?

In der Harzsalbe von Biovolen kommen nur eine Handvoll ausgewählter Inhaltsstoffe zum Einsatz. Ein Großteil davon stammt aus kontrolliert biologischem Anbau. Für eine gute Verträglichkeit verzichtet der Hersteller auf Duftstoffe und Silikone sowie Mikroplastik. In der Hautpflegesalbe sind außerdem keine austrocknenden Alkohole und auch keine tierischen Stoffe enthalten.

Zu den wichtigsten Inhaltsstoffen gehören:

- Harz-Extrakt aus von Hand geerntetem Mastixharz (Pistacia lentiscus mastic gum)

- hochwertige Öle wie Argania Spinosa Kernel Oil (Arganöl) und Prunus Amygdalus Dulcis Oil (Mandelöl)

- Feuchtigkeitsspender Hyaluronsäure und Aloe Vera



- Antioxidant Vitamin E usw.

Gibt es offizielle Testurteile?

Eine kurze Recherche zeigt: Die Biovolen Aktiv Harzsalbe kann in verschiedenen Testurteilen überzeugen.

Zum Thema Hautverträglichkeit hat der Hersteller Evertz Pharma GmbH die Salbe von einem auf dermatologische Tests spezialisierten Institut untersuchen lassen. Bei den Probanden traten keine unangenehmen Hautreaktionen auf. Die Hautverträglichkeit der Aktiv Harzsalbe konnte somit bestätigt werden.

Ein weiteres offizielles Testurteil wurde vom TÜV Saarland ausgestellt für die Zertifizierung des Unternehmens in Sachen Kundenzufriedenheit. Der Test wurde insgesamt mit der Note GUT (1,6) bestanden. Für die Qualität der Produkte wurde das Testurteil SEHR GUT vergeben.

In verschiedenen Harzsalbe Vergleichen werden mehrere Produkte, die bei großen Poren helfen sollen, miteinander vergleichen. Darunter ist die originale Aktiv Harzsalbe und auch Hautcremes mit ähnlichem Namen. In diesen Produktvergleichen kann die Biovolen Harzsalbe meistens als Testsieger mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis abschneiden.

Ein offizielles Testurteil der Stiftung Warentest für die Biovolen Harzsalbe oder ähnliche Hautpflegeprodukte gegen große Poren gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und auch Öko-Test hat bisher noch kein offizielles Testurteil zu Harzsalbe veröffentlicht.

Ist die Harzsalbe online oder in der Apotheke günstiger?

Den besten Preis für die Aktiv Harzsalbe von Biovolen bietet der Online-Shop des Herstellers. Mit Rabattaktionen kann man hier bis zu 30 Prozent sparen und bekommt einen Tiegel schon zum Preis von 69,90 Euro. Nur für Shop-Kunden gilt außerdem die 30-tägige Zufriedenheitsgarantie.

Online bieten zusätzlich verschiedene Versandapotheken die Salbe zu unterschiedlichen Preisen zwischen 78 und 100 Euro an. Vor der Bestellung empfiehlt es sich also, die Preise der verschiedenen Shops zu vergleichen.

In der Apotheke ist die Aktiv Harzsalbe ebenfalls erhältlich. Die Creme hat die PZN -16736364. Allerdings greift man beim Kauf in der Apotheke etwas tiefer in die Tasche. Für einen Tiegel bezahlt man ca. 100 Euro, ohne Recht auf eine Geld-zurück-Garantie.

Harzsalbe in der Drogerie kaufen

In der Drogerie ist die Auswahl an Hautpflege sehr vielfältig. Oft kommt die Frage auf, ob die Biovolen Aktiv Harzsalbe in den Drogeriemärkten dm und Rossmann verkauft wird. Die Antwort lautet: Nein. Die Harzsalbe ist nicht im Sortiment der Drogerien, sondern lediglich online oder in der Apotheke erhältlich. Den Gang zur nächsten dm-Filiale kann man sich also getrost sparen.

Harzsalbe selbermachen: Ist das möglich?

Man braucht nur ein paar Schritte im Wald zu laufen und schon entdeckt man an den Bäumen dicke Harztropfen, die sich ihren Weg aus den Ästen bahnen. Wozu also die Harzsalbe kaufen, wenn man das Harz sammeln und selbst eine Creme daraus anmischen kann?

So einfach ist das nicht. Zwar gibt es Rezepte für „Pechsalben“ aus dem Harz von Nadelbäumen, sie sind bei großen Poren oder unreiner Haut aber wirkungslos. Das besondere Harz für die Biovolen Harzsalbe wird nur auf der griechischen Insel Chios angebaut und dann im Labor zu Kosmetik verarbeitet. So wird aus dem Naturstoff eine Salbe, die bei großen Poren helfen kann.

Fazit: Kann die Harzsalbe überzeugen?

Um das Hautbild zu verschönern und lästige große Poren in der T-Zone loszuwerden, setzt die Biovolen Aktiv Harzsalbe auf einen Wirkstoff aus Harz. Dieser soll die Talgbildung in der Haut regulieren und so Unreinheiten, vergrößerten Poren und Mitessern vorbeugen. Zusätzlich sorgen feuchtigkeitsspendende und antioxidative Inhaltsstoffe dafür, dass die Haut im Gesicht optimal gepflegt wird.

Im Vorher-Nachher-Vergleich verschiedener Anwender kann die Salbe mit sichtbaren Ergebnissen überzeugen. Das Hautbild verändert sich bei regelmäßiger Anwendung schon nach wenigen Wochen ins Positive. In den Erfahrungen beschreiben die Testerinnen, dass der Teint ebenmäßiger aussieht und Hautunreinheiten allmählich verschwinden. Ständiges Abpudern ist nicht mehr nötig.

Für einen risikofreien Test bietet der Hersteller der Aktiv Harzsalbe bei einer Online-Bestellung die Möglichkeit, die Salbe innerhalb von 30 Tagen bei Nichtgefallen zurückzuschicken. So kann jeder selbst Erfahrungen damit sammeln und für sich selbst entscheiden, ob sich das Geld lohnt.