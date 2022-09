Häufige Ernährungsfehler bei Endometriose

Es leiden laut der Österreichischen Endometriose Vereinigung (EVA) bis zu 15 Prozent aller Frauen zwischen der Pubertät und den Wechseljahren unter Endometriose. Obwohl damit allein in Deutschland etwa drei Millionen Frauen unter den gebärmutterschleimhautähnlichen Wucherungen leiden, wird die Krankheit von vielen Gynäkologen noch immer zu spät erkannt und oft nur unzureichend behandelt.

Photo by Joanie Simon on Unsplash

Im klinischen Alltag wird eine Endometriose meist medikamentös, mit Schmerzmitteln, mit einer hormonellen Therapie oder per Operation behandelt. Zahlreiche Studien und Erfahrungsberichte von betroffenen Frauen zeigen inzwischen aber auch, dass die richtige Ernährung bei Endometriose die Symptome oft deutlich reduzieren kann.

Mediterrane Ernährung und Dokumentation

Besonders positiv wirkt laut Wissenschaftlern der Universität Bern bei Endometriose die mediterrane Ernährung (Mittelmeerdiät), die vor allem aus Gemüse und Obst, mageren Milchprodukten, Vollkornprodukten sowie Meeresfrüchten und Fisch besteht. In einer Studie konnte diese Ernährungsform die Symptome bei Endometriose-Patientinnen deutlich reduzieren. Die Schmerzintensität halbierte sich bei den Probandinnen.

Bei einer Umstellung der Ernährung ist es laut Dr. med. Nadine Rohloff zudem wichtig, alle Schritte sorgsam zu dokumentieren. Möglich ist dies etwa mit der Endo-App, deren Symptomtagebuch es ermöglicht, langfristig nachzuverfolgen, welche Lebensmittel die Schmerzen sowie die anderen Symptome positiv oder negativ beeinflusst haben.

Ernährungsfehler bei Endometriose

Endometriose-Patientinnen sollten bei ihrer Ernährung zudem die folgenden Fehler vermeiden.

1.) Histaminreiche Lebensmittel

Der Botenstoff Histamin fördert Entzündungsprozesse. Er wird selbst im Körper gebildet, ist aber auch in Lebensmitteln enthalten. Weil Histamin die Durchblutung des Gewebes fördert und das Schmerzempfinden erhöht, sollten Frauen mit Endometriose entsprechende Lebensmittel meiden. Hinzukommt, dass Histamin die Bildung des Hormons Östrogen beeinflusst, was dazu führen kann, dass die zusätzlich während der Regelblutung stärker ausfallen. Enthalten ist Histamin vor allem in reifen Käsesorten, Hartkäse, Wurst- und Räucherwaren, Alkohol, Soja- und Fischsoße, Weinessig, Geschmacksverstärker und fermentierten Lebensmitteln.

2.) Industriell produzierte Lebensmittel und Fastfood

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Fastfood und industriell produzierte Lebensmittel ungesund sind und etwa das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen erhöhen. Besonders gesundheitsschädlich sind Trans-Fettsäuren, die das Endometriose-Risiko laut einer Studie um 48 Prozent erhöhen. Zudem stören Trans-Fettsäuren die Kommunikation zwischen Gehirnzellen, beeinflussen das Immunsystem negativ und fördern Entzündungen. Frauen mit Endometriose sollten Fastfood und Fertiglebensmittel aus der industriellen Herstellung deshalb meiden.

3.) Rotes Fleisch (Rind- und Lammfleisch)

Endometriose-Patientinnen müssen sich nicht unbedingt vegetarisch oder vegan ernähren, um ihre Symptome positiv zu verändern. Besonders rotes Fleisch sollten sie jedoch nur selten essen, weil es Entzündungen im Körper fördert und dadurch zu stärken Schmerzen führt. Laut einer Großstudie mit mehr als 100.000 Probandinnen haben Frauen ein 56 Prozent höheres Endometriose-Risiko als Frauen, die seltener als einmal pro Woche rotes Fleisch konsumieren. Rotes Fleisch erhöht zudem den Östrogenspiegel und fördert dadurch das Wachstum der Gebärmutterschleimhaut sowie deren Durchblutung. Es kommt dadurch zu einer schlechteren Blutgerinnung und stärkeren Schmerzen.

Weißes Fleisch und Geflügel kann laut dem aktuellen Kenntnisstand der Wissenschaft bei Endometriose hingegen problemlos konsumiert werden.

4.) Kein Seefisch in der Diät

Rotes Fleisch und die meisten anderen tierischen Lebensmittel sollten bei Endometriose nur in kleineren Mengen gegessen werden. Eine Ausnahme hiervon bildet Seefisch, der den Körper mit den Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA versorgt. Laut Studien verlangsamen diese Fettsäuren das Wachstum der Endometriose-Herde. Zudem zeigt eine Studie, dass ein erhöhter Konsum von Omega-3-Fettsäuren in Kombination mit Vitamin B die Schmerzen bei Endometriose senken kann.

Besonders hoch ist der Anteil an Omega-3-Fettsäuren in fetten Meeresfischen wie Sardinen und Heringen aber auch in Rotalgen. Diese Lebensmittel sollten deshalb bei Endometriose regelmäßig auf dem Speiseplan stehen.

5.) Vitamintabletten und Nahrungsergänzungsmittel

Es ist durch zahlreiche Studien belegt, dass eine Endometriose durch bestimmte Mineralien, Spurenelemente, Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe positiv beeinflusst werden kann. Besonders gut wirken die Mineralien Calcium und Magnesium, die Vitamine A, C und E sowie die sekundären Pflanzenstoffe Phytoöstrogene und Resveratrol. Viele Patientinnen beginnen deshalb damit, diese in Form von Vitamintabletten und anderen Nahrungsergänzungsmitteln zu konsumieren.

Wie die zertifizierte Ernährungsberaterin Silke Neumann erklärt, kommt es durch Nahrungsergänzungsmittel jedoch schnell zu einer deutlichen Überdosierung. Selbst bei einfachen Produkten aus dem Drogeriemarkt können dadurch Gesundheitsprobleme entstehen. Zu viel Calcium kann beispielsweise eine Herzrhythmusstörung und sogar einen Herzinfarkt auslösen.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) und viele andere Institutionen warnen inzwischen deshalb vor Nahrungsergänzungsmitteln. Stattdessen sollten Frauen mit Endometriose verstärkt auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung achten. Eine Ernährung wie die Mittelmeerdiät stellt sicher, dass alle erforderlichen Stoffe in einem ausreichenden Umfang aus natürlichen Quellen gedeckt werden.

6.) Zu drastische Reduktionsdiät

Grundsätzlich ist der Verzicht auf bestimmte Lebensmittel, allen voran rotes Fleisch, bei einer Endometriose sinnvoll. Eine zu drastische Reduktionsdiät, bei der auf viele Lebensmittel verzichtet wird, kann sich aber zu einer Mangelernährung führen, die weitere Gesundheitsprobleme auslöst. Endometriose-Patientinnen sollten deshalb nicht auf Erfahrungsberichte und Ratschläge aus dem Internet oder von Freunden und Verwandten hören, sondern ausschließlich Lebensmittel aus ihrem Speiseplan entfernen, die laut Studien negativ auf eine Endometriose wirken.

Ein weiterer Grund dafür, Lebensmittel nicht mehr zu konsumieren, sind individuelle Unverträglichkeiten. Helfen kann hierbei ein Ernährungstagebuch, in dem dokumentiert wird, welche Ernährungsumstellung zu welchen Effekten geführt hat.