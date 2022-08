Hinweise zum Wechsel von der privaten zur gesetzlichen Krankenkasse

Je nach Einzelfall sind es ganz unterschiedliche Gründe, die Versicherte dazu bewegen, einen Wechsel von der privaten Krankenversicherung (kurz: PKV) zurück in die gesetzliche Krankenversicherung (abgekürzt: GKV) in Erwägung zu ziehen. Oft ist es die Einkommensentwicklung, die bei Betroffenen anders als erwartet verläuft. Oder steigende Beiträge in der PKV lassen Versicherte über einen Wechsel nachdenken. Grundsätzlich ist eine Rückkehr in die GKV zwar möglich, jedoch in der Regel an bestimmte Bedingungen gekoppelt. Was für Angestellte und Selbstständige gilt, haben wir für Sie zusammengefasst. Außerdem zeigen wir Alternativen zu einem Wechsel und was wann sinnvoll ist.

Voraussetzungen für die Rückkehr zur GKV bei Angestellten

Der Gesetzgeber versucht zu vermeiden, dass Versicherungsnehmer in jungem Alter von den vergleichsweise niedrigen Beitragssätzen der zu PKV profitieren und später – mit höherem Alter – in die dann gegebenenfalls preiswertere GKV zurückzukehren. Aus diesem Grund gelten bestimmte Kriterien, die für einen Wechsel erfüllt sein müssen. Der Weg zurück in die gesetzliche Krankenversicherung führt bei Angestellten über ein Einkommen, das unterhalb der Versicherungspflichtgrenze liegt. Denn nur dann werden diese wieder als versicherungspflichtig eingestuft. Aber welche Möglichkeiten gibt es, um für die Erfüllung dieser Voraussetzung das eigene Einkommen zu reduzieren? Zum Beispiel kann mit dem Arbeitgeber eine Verringerung der Stunden vereinbart werden. Auch eine Streichung des Weihnachtsgeldes bzw. 13. Gehaltes, welches in vielen Firmen gezahlt wird, ist denkbar. Eine weitere Möglichkeit ist die Umwandlung eines Teils der Einkünfte in die betriebliche Altersvorsorge. Hierbei gelten jedoch auch wieder gesetzliche Grenzen, wie groß der Teil maximal sein darf, der umgewandelt wird. Neben der Reduzierung des Einkommens gilt für Angestellte, die in die GKV zurückkehren wollen, dass diese nicht älter als 55 Jahre alt sein dürfen.

Bedingungen für Selbstständige, um in die GKV zurückzukehren

Für einen Wechsel von der privaten Krankenversicherung in eine der gesetzlichen Krankenkassen müssen Selbstständige zwangsläufig ein Angestelltenarbeitsverhältnis, in dem sie sozialversicherungspflichtig sind, nachweisen. In der Praxis bedeutet dies, dass zum Beispiel ein Minijob nicht ausreicht. Denn nur, wer mehr als 450 Euro im Monat verdient, kommt für die gesetzliche Pflichtversicherung infrage. Genau wie bei Angestellten darf dabei das Einkommen aber auch nicht zu hoch sein, sondern muss unterhalb der geltenden Versicherungspflichtgrenze liegen.

Optionen zur Beitragsminderung als Alternative zum Wechsel

Aufgrund der vielen Hürden und Bedingungen für einen Wechsel zurück in die gesetzliche Krankenversicherung, ist dieser nicht immer sinnvoll. Zumal es innerhalb der privaten Krankenversicherung durchaus Möglichkeiten gibt, um die Kosten zu senken. Oft reicht es dafür schon aus die verschiedenen Tarife des Anbieters zu vergleichen. Denn wer bereit ist beim Leistungsumfang auf nicht zwingend benötigte Komponenten zu verzichten, kann eine Beitragsminderung erzielen. Darüber hinaus macht es mitunter Sinn, nicht nur Tarife des eigenen Anbieters als Wechseloption zu nutzen, sondern auch bei anderen Anbietern für private Krankenversicherungen Angebote einzuholen.