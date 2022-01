Hormoneller Bauch: Wechseljahre oder bin ich krank?

Vor allem Frauen klagen oft darüber, dass die Fettpölsterchen am Bauch trotz genügend Bewegung und gesunder Ernährung einfach nicht schmelzen wollen. Doch Bauchfett ist nicht gleich Bauchfett. Es können verschiedene Ursachen dahinter stecken, die erst behoben werden müssen, damit es dem Fett an den Kragen gehen kann. Ein häufiger Auslöser sind die Hormone. In diesem Artikel klären wir, was die Ursachen für einen hormonellen Bauch sind, an welchen Symptomen man ihn erkennt und wie man ihn wieder loswerden kann!

by Anna Tis via Pexels

Welche Arten von Bauchfett gibt es?

Bauchfett ist vielen nicht nur optisch ein Dorn im Auge, auch für die Gesundheit kann es gefährlich sein. Besonders das Viszeralfett ist hier von Bedeutung - also Bauchfett, das sich direkt an den Organen ansammelt und so langfristig Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachen kann. Vor allem Frauen sind von viszeralem Bauchfett betroffen.

Nicht immer lässt sich das Bauchfett mit Sport und einer gesunden Ernährung bekämpfen. Die verschiedenen Typen haben unterschiedliche Ursachen und können daher auch auf unterschiedliche Weise behoben werden.

Beim Bierbauch handelt es sich zwar eher um ein Männerproblem, doch auch bei Frauen können davon betroffen sein. Wie der Name schon sagt ist eine Ursache für das Bauchfett der Alkohol. Alkoholbedingtes Bauchfett wirkt fest und ähnelt optisch dem Blähbauch. Jedoch verteilt es sich gleichmäßig um die gesamte Körpermitte. Dabei ist oft nicht der Alkohol selbst der Hauptauslöser sondern der einhergehende Heißhunger auf Fettiges und Süßes sowie die Dehydration. Den Bierbauch kann man leicht loswerden, indem man weniger Alkohol konsumiert, viel Sport treibt und auf eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse achtet.

Dass nach der Schwangerschaft ein Bäuchlein zurückbleibt ist ganz normal. Man spricht hier auch vom postnatalen Bauch. Der Unterbauch bleibt auch längere Zeit nach der Geburt nach vorn gewölbt. In welchem Ausmaß das geschieht, hängt mit der Gewichtszunahme während der Schwangerschaft, der Größe des Babys und weiteren körperlichen Faktoren zusammen. Um dem Baby Platz zu verschaffen, dehnt sich die Gebärmutter - die Organe verschieben sich an die Seite, die Bauchmuskulatur spaltet sich und erschlafft. Bis die Gebärmutter nach der Entbindung wieder zusammenzieht braucht es Zeit. Das Stichwort ist hier: Rückbildungsgymnastik. Bis dahin sollte der kleine Bauch nach der Schwangerschaft aber nicht als Feind gesehen werden, schließlich hat der Körper eine große Leistung vollbracht.

Ein immer häufiger auftretendes Problem ist der Stressbauch. Stress ist ein wahrer Feind des Abnehmens - er behindert den Fettabbau und sorgt stattdessen dafür, dass Fettpolster für harte Zeiten gebildet werden. Dies geschieht meist im Bereich der Taille. Dafür verantwortlich ist das Stresshormon Cortisol.

Nicht zuletzt gibt es den hormonellen Bauch bzw. Hormonbauch, auf den wir nachfolgend genauer eingehen möchten.

Was ist ein hormoneller Bauch?

Bauchfett ist oft das Resultat von zu wenig Sport und einer ungesunden Ernährung. Doch auch andere Auslöser können hinter den unliebsamen Pölsterchen am Bauch stecken.Zu den körperlichen Einflussfaktoren, die sich erheblich auf das Körpergewicht und die Fetteinlagerung am Bauch auswirken können, zählen die Hormone.

Bei Hormonen handelt es sich um Signal- oder Botenstoffe, die von bestimmten Zellen gebildet und dann ins Blut abgegeben werden. Im Körper sind sie bei vielen, teils lebenswichtigen Vorgängen, beteiligt. Darunter zählen beispielsweise der Salz- und Wasserhaushalt, Sexualfunktionen, das Wachstum und der Stoffwechsel.

Werden spezifische Hormone nur eingeschränkt oder zu viel produziert, kann sich das unter anderem auch auf das Körpergewicht und die Bildung von Bauchfett auswirken. Ein bekanntes Beispiel ist die Schilddrüsenunterfunktion, bei der es aufgrund der mangelnden Schilddrüsenhormonen oft zu Übergewicht kommt. Ein hormoneller Bauch, oder Hormonbauch, ist von verschiedenen Hormonen abhängig und tritt häufig bei Frauen auf.

Welche Hormone sind für Bauchfett verantwortlich?

Gerät der Hormonhaushalt aus dem Gleichgewicht, macht sich das unter anderem in Form von Bauchfett bemerkbar. Wie erwähnt sind überwiegend Frauen davon betroffen. Zu den Hormonen, die sich auf das Abnehmen auswirken zählen vorrangig:

Insulin

Leptin

Cortisol

Adiponectin

Das Insulin reguliert den Blutzuckerspiegel. Einfache Kohlenhydrate (z.B. Weißmehl, Süßigkeiten, Fast Food) lassen den Insulinspiegel rasch ansteigen und dadurch den Blutzucker schnell abfallen - das verursacht Heißhunger und Müdigkeit. Auch ein Übermaß an Kohlenhydraten sorgt für eine gestörte Insulinausschüttung, Übergewicht und dadurch im schlimmsten Fall eine Insulinresistenz. Dadurch setzt der Körper verstärkt Bauchfett an.



Leptin zählt zu den Sättigungshormonen. Es wird überwiegend von den Fettzellen produziert und signalisiert dem Gehirn, dass man satt ist. Auch das Körpergewicht und der Stoffwechsel werden von Leptin reguliert. Je höher der Körperfettanteil, desto höher auch der Leptinspiegel. Das Übergewicht bzw. der hohe Körperfettanteil können jedoch dafür sorgen, dass das Gehirn auch auf die Hohe Menge an Leptin nicht mehr reagiert. Es entsteht eine sogenannte Leptinresistenz. Es wird nicht mehr signalisiert, dass der Magen voll ist. Dadurch hat man ständig Hunger, obwohl man bereits genug gegessen hat und es kommt verstärkt zum Überessen und Bauchfett.

Zu den Hormonen, die den Appetit beeinflussen, zählt auch Cortisol. Es wird als Stresshormon ausgeschüttet, wenn der Körper überlastet ist. Cortisol sorgt für gesteigerten Appetit und Heißhunger. Außerdem erhöht es den Blutzuckerspiegel, wodurch mehr Insulin ausgeschüttet wird. Bei einem zu hohen Cortisolspiegel entsteht vermehrt Bauchfett, da der Körper für die anstehenden harten Zeiten Fett ansetzen möchte.

Auch beim sogenannten Cushing-Syndrom, das sich durch eine erhöhte Produktion von Cortisol kennzeichnet, kommt es oft zur Stammfettsucht. Sie beschreibt eine Art der Fettleibigkeit, bei der die Fettverteilung überwiegend die Körpermitte betrifft, während die Extremitäten weitgehend vergleichsweise dünn bleiben.

Nicht zuletzt wirkt sich auch Adiponectin auf das Körperfett aus. Wie auch Leptin wird es von den Fettzellen abgegeben. Adiponectin zählt zu den Hormonen, die förderlich für das Abnehmen sind. Es hilft dabei, den Körperfettanteil zu regulieren und verringert das Risiko für Übergewicht, eine Insulinresistenz und erhöhten Cholesterin.

Warum entsteht während der Wechseljahre häufiger ein Hormonbauch?

Die Gewichtszunahme macht sich in den Wechseljahren verstärkt am Bauch bemerkbar. Ursache hierfür ist das Fettverteilungsmuster, das sich bei Frauen mit den Wechseljahren verändert. Während sich das Körperfett vorher noch an den Hüften und dem Po angesammelt hat (“Birnentyp”), setzt es nun wie bei den Männern üblich in Form von Bauchfett an (“Apfeltyp”).

Der Anteil an weiblichen Sexualhormonen (Östrogenen) schwankt während der Wechseljahre stark und nimmt dann Schritt für Schritt ab. Dadurch entsteht ein relativer Überschuss des männlichen Sexualhormons Testosteron. In Folge bilden sich nun bei Frauen die Fettpolster ebenfalls vermehrt am Bauch.

Neben der Änderung in der Fettverteilung kommt es zusätzlich vor allem zu Beginn der Wechseljahre durch den Östrogenüberschuss zu Wassereinlagerungen, die das Gewicht auf der Waage nach oben treiben und den Körper aufgedunsen aussehen lassen. Durch eine salzarme Ernährung und eine hohe Flüssigkeitszufuhr lässt sich das meist korrigieren, das Fett wird dadurch jedoch leider nicht weniger.

Neuere Studien weisen darauf hin, dass der sinkende Östrogenspiegel bewirken kann, dass Frauen mehr essen und sich weniger bewegen. Gleichzeitig verringert sich der Stoffwechsel und die Insulinresistenz nimmt zu, wodurch sich verstärkt Bauchfett ansammelt.

Was hat die Pille mit dem Hormonbauch zu tun?

Frauen befürchten häufig, durch die Einnahme der Pille zur Verhütung an Gewicht zuzulegen. Ähnlich wie zu Beginn der Wechseljahre ist auch hier das Östrogen schuld an der Gewichtszunahme - in Form von Wasser. Doch dabei handelt es sich nicht um Bauchfett im eigentlichen Sinne, auch wenn sich durch die Wassereinlagerungen auch ein Bäuchlein bilden kann. Problematisch ist eher die Nebenwirkung, dass das zugeführte Östrogen den Appetit anregen kann. Deshalb essen einige Frauen mehr, wodurch sie zunehmen und sich ein hormoneller Bauch bildet.

Durch die Einnahme der Antibabypille verschiebt sich das Gleichgewicht von Östrogen und Progesteron. Bei Progesteron handelt es sich um den Gegenspieler des Östrogens (Antiöstrogen). Es hilft dabei, Wasser auszuschwemmen und kann den Abbau von überschüssigem Fett anregen. Das Hormonungleichgewicht sorgt dafür, dass sich Fett eher ansammelt als abbaut.