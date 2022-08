Lebensqualität im Rentenalter sichern: Damit man sich auf seine Rente freuen kann!

Nie wurde mehr dafür propagiert als heute: Das Leben im Hier und Jetzt zu genießen steht für viele an erster Stelle. Wäre da nicht die Angst vor zu wenig Rente im Alter, die dafür sorgt, dass ein Großteil der Menschen mit eher gemischten Gefühlen ihrem Rentenalter entgegensehen. Die Angst vor Altersarmut, von der häufig die Rede ist, wenn es um die Rente geht, schwebt über vielen wie ein Damoklesschwert. Sie macht es schwer, das gegenwärtige Leben zu genießen: Denn der Begriff Altersarmut ist in aller Munde und bereitet vielen Menschen Sorge – und nimmt einem die Freude, das jetzige Leben zu genießen und sich auf seinen wohlverdienten Ruhestand zu freuen. Aber muss das denn wirklich sein? Oder kann jeder selbst etwas dafür tun, um dem entgegenzusteuern?

Zu wenig Rente im Alter: Eine Sorge, die begründet ist?

Selbstverständlich hat es einiges an Wandel in den letzten Jahrzehnten in unserer Gesellschaft gegeben. Jede Veränderung bringt bestimmte Auswirkungen mit sich, die Vor- wie Nachteile aufweisen und auf die in entsprechender Weise reagiert werden muss. Ob die Sorge immer real begründet ist oder mehr im eigenen Kopf geschürt wird, kann nicht immer ganz lokalisiert werden. Fest steht, dass Unterbrechungen wie Arbeitslosigkeit oder längere Auslandsaufenthalte wie Reisen und Co. sich nicht günstig auf die Höhe der Rente auswirken werden. Auch ein späterer Eintritt ins Berufsleben und/oder ein früherer Austritt auf dem Job begünstigen in keinem Falle die Rentenhöhe. Durch längere Zeiten bezüglich der Ausbildung wie Studium, beginnen immer mehr Menschen, zu einem späteren Zeitpunkt zu arbeiten und in die Rentenkassen einzuzahlen. Wer unsicher ist und sich für die Höhe seiner künftigen Rente interessiert, kann dies leicht herausfinden. Auf verschiedenen Portalen lassen sich online ganz unkompliziert in wenigen Minuten die eigene Rente berechnen.

Einfach nur ein paar benötigte Daten wie Geburtsdatum, Familienstand, Bundesgebiet, Geschlecht und Jahreseinkommen in Brutto eingeben und schon erhält man eine Schätzung seiner künftigen Rente.

Keiner muss sich ausschließlich auf die gesetzliche Rente verlassen

Wer den Großteil seines Lebens in die gesetzlichen Rentenversicherungen einbezahlt hat und keine großen Lücken aufweist, darf sich grundsätzlich auf seine Rente freuen. Das deutsche Rentensystem beruht auf dem Äquivalenzprinzip, welches besagt: Je mehr Geld man während seines Erwerbslebens in das System eingezahlt hat, desto mehr Geld erhält man im Rentenalter. Durch den demografischen Wandel könnte dieses Prinzip irgendwann nicht mehr wie geplant aufgehen. Denn die steigende Lebenserwartung in Deutschland und anderen Industriestaaten in Kombination mit geringen Geburtenraten könnte das System kippen.

Im Klartest bedeutet es, dass es künftig immer mehr ältere Menschen und Rentner geben wird und gleichzeitig immer weniger Menschen in den Topf der Rentenkassen einzahlen werden.

Um dieses Missverhältnis, das entstehen könnte, aufzufangen, gibt es diverse Möglichkeiten, selbst für seine Rente vorzusorgen. Damit könnte die Angst vor Armut im Alter verhindert werden und schon jetzt für mehr Lebensqualität sorgen: Denn wer ständig mit der Sorge über eine Zukunft, die ungewiss ist, beschäftigt ist, kann sein Leben nicht in vollen Zügen genießen.

Betriebliche und private Altersvorsorge beruhigen viele Menschen

Wer auf Nummer sicher gehen will, und sich zusätzlich zu seiner gesetzlichen Rente finanziell absichern möchte, dem stehen viele Möglichkeiten zur Verfügung. In vielen Unternehmen wird die betriebliche Altersvorsorge vom Arbeitgeber bezuschusst und von Arbeitnehmern dankend angenommen. Zu den staatlich geförderten Sparformen gehören Riester- und Rürup-Rente. Diese eignen sich nicht für jeden in gleichem Maße – daher ist eine Beratung durch den Steuerberater oder einen Versicherer unbedingt empfehlenswert.

Aber auch private Vorsorgeoptionen gibt es zahlreich – und sie werden immer beliebter. Zu diesen zählen nicht nur klassische Lebensversicherungen oder private Rentenversicherungen. Da die Konditionen sehr unterschiedlich ausfallen können, empfiehlt es sich, sich damit intensiver auseinanderzusetzen. Höhe der Beitragszahlungen, Laufzeit, Versteuerung der Erträge etc. sind Kriterien, die man genau kennen sollte.

Auch Aktienfonds und Immobilien kommen als private Geldanlagen, die die Rente aufstocken, infrage. Entscheidend bei der Wahl der Vorsorge ist immer, welcher Typ man ist. Nicht jede Art der Vorsorge passt zu jedem und sollte vor Abschluss eingehend geprüft werden, um am Ende das passende Produkt für jeden individuell abzuschließen.

Gesundheit, Freude, Familie, Reisen etc., ob jetzt in jungen Jahren oder in der Rente gehören zu den wichtigsten Parametern für ein erfülltes Leben. Für die finanzielle Absicherung im Rentenalter, die einem die nötige Sicherheit und Gelassenheit verschafft, kann jeder selbst etwas tun – das sind doch wahrlich gute Nachrichten.