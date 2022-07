Lippenvergrößerung: Das sollte man schon vor dem Aufspritzen der Lippen wissen

Zarte, gepflegte Lippen gelten als Symbol von Weiblichkeit und Sinnlichkeit. Dabei sinkt die Elastizität der Gesichtshaut im Verlaufe unseres Lebens, die Gesichtskonturen werden weicher und die Lippen immer schmaler. Eine Lippenvergrößerung wertet das eigene Selbstvertrauen wieder auf und sorgt für pralle, gepflegte Lippen. Was ist eine Lippenvergrößerung? Welche Filler sind empfehlenswert und was gibt es vor und nach dem Eingriff zu beachten? Dieser Artikel liefert Antworten!

Was versteht man unter einer Lippenvergrößerung?

Bei der Lippenvergrößerung handelt es sich um einen ambulanten Eingriff, bei dem Filler in die Lippen eingearbeitet werden, um das Volumen zu vergrößern. Das Lippen aufspritzen in Stuttgart zählt zu den beliebtesten Eingriffen in der plastisch-ästhetischen Chirurgie und verhilft regelmäßig unzufriedenen Patienten dazu, ihr Selbstwertgefühl aufzuwerten und starke Komplexe zu überwinden.

Welcher Filler eignet sich für die Lippenvergrößerung?

Damit die Lippen an Volumen gewinnen, werden Filler eingesetzt. Doch welche Filler gelten als besonders verträglich?

Eigenfett als Filler

Wer sich vor einer allergischen Reaktion fürchtet und auf den Einsatz synthetischer Stoffe verzichten möchte, entscheidet sich für eine Lippenkorrektur mit Eigenfett. Dieses wird im ersten Schritt operativ aus dem eigenen Körper, zum Beispiel dem Bauch, entnommen. Dann wird das Fett speziell aufgearbeitet und anschließend in die Lippen eingearbeitet.

Hyaluronsäure als Filler

Hyaluronsäure-Produkte gelten als gut verträglich, da Hyaluron in unserem Bindegewebe vorkommt. Der Facharzt spritzt den Stoff oder arbeitet ihn mit einem Hyaluron-Pen in die Lippen des Patienten ein. Das Ergebnis wirkt besonders natürlich.

Reicht es, nur die Oberlippe aufzuspritzen?

Viele Menschen klagen über eine schmale Oberlippe und äußern den Wunsch, ausschließlich diese aufspritzen zu lassen. Davon ist allerdings abzuraten. Denn so entstehen die bekannten Schlauchbootlippen, die nicht nur unnatürlich aussehen, sondern auch zu Schwierigkeiten in der Aussprache führen können. Ein erfahrener Mediziner schlägt eine Alternative vor.

Welche Risiken bestehen bei einer Lippenvergrößerung?

In Folge einer Lippenvergrößerung kann es unter anderem zu Infektionen und Durchblutungsstörungen kommen. Allerdings gelten diese Komplikationen als selten. Häufiger treten leichte Schwellungen und Blutergüsse auf, die in den folgenden Tagen nach dem Eingriff abheilen.

Da jeder medizinische Eingriff Risiken birgt, ist es von hoher Bedeutung, sich an einen erfahrenen Arzt zu wenden und sich nicht von günstigen Angeboten unseriöser Anbieter locken zu lassen.

Wie lange hält die Lippenvergrößerung?

Im Durchschnitt hält eine Lippenvergrößerung ein halbes Jahr. Hier gilt es jedoch zu beachten, dass die Qualität des Fillers einen hohen Einfluss auf die Haltbarkeit hat. Weiterhin wird der Effekt auch durch individuelle Komponenten wie den persönlichen Stoffwechsel und das Gesundheitsverhalten beeinflusst. So kann der Effekt bei Rauchern geringer ausfallen als bei Nichtrauchern.

Wie finde ich die richtige Praxis für meine Lippenvergrößerung?

Wer eine Lippenvergrößerung in Erwägung zieht, macht sich auf die Suche nach dem passenden Anbieter. Obwohl es sich um einen kleinen und ambulanten Eingriff handelt, ist es ratsam, sich an einen Facharzt für Dermatologie und Plastische Chirurgie zu wenden. Der Grund: Der Arzt verfügt über die notwendige Expertise und Berufserfahrung. So lassen sich nicht nur die berühmten Schlauchbootlippen vermeiden, sondern das Risiko von Komplikationen sinkt.

Muss ich mich auf die Lippenvergrößerung vorbereiten?

Eine Lippenvergrößerung erfordert keine Vorbereitung. Allerdings sollte der ambulante Eingriff nicht durchgeführt werden, wenn Infektionen vorliegen. Am Tag des Eingriffs sind Saunagänge außerdem tabu. Gleichzeitig sollten Patienten auf die Einnahme von speziellen Medikamenten verzichten. Ein seriöser Arzt informiert den Patienten darüber, welche Medikamente nicht verwendet werden dürfen.

Wie verhalte ich mich unmittelbar nach der Lippenvergrößerung?

Wer eine Lippenkorrektur durchführen lassen hat, sollte mindestens eine Woche lang darauf verzichten, Sport zu treiben und ins Solarium oder in die Sauna zu gehen. Zudem ist es innerhalb der ersten zwei Wochen sinnvoll, auf Gesichtsmassagen, Impfungen und Flüge zu verzichten. Unmittelbar nach dem Eingriff sollte kein Make-up getragen werden, um Infektionen zu vermeiden.

Fazit

Die Lippenvergrößerung bezeichnet einen medizinischen Eingriff zur Optimierung der Lippen. In diesem Zusammenhang erfolgt in der Regel eine Unterspritzung mit Fillern. Als besonders verträglich gelten Filler aus Eigenfett oder Hyaluronsäure. Bereits vor dem Eingriff sollten Patienten auf die Einnahme bestimmter Medikamente verzichten. Nach der Behandlung sind die Lippen zu schonen. Das bedeutet, dass Solarien und Saunen gemieden werden sollten und kein Druck auf die Lippen ausgeübt wird. Auch Make-up sollte nicht verwendet werden.