Mentale Erschöpfung und Burnout – diese Maßnahmen können helfen

Das Burnout entwickelt sich auch in Deutschland immer mehr zu einer Volkskrankheit. Auch die Coronapandemie hat mit ihren zahlreichen Stressfaktoren vermutlich einen großen Teil dazu beigetragen. Sicherlich ist es normal, mal einen schlechten Tag zu haben und mit seinen Aufgaben überfordert zu sein. Wird dies jedoch zum Normalzustand, fühlt man sich ausgelaugt und sieht oft keinen Sinn mehr in seiner Arbeit. In diesem Fall ist es wahrscheinlich, dass man an einem Burnout leidet. Mentale Erschöpfung, Lustlosigkeit und fehlende Motivation können aber nicht nur im Job, sondern auch in anderen Bereichen des Lebens auftreten. Oft spielen viele Faktoren zusammen, die dann das Fass zum überlaufen bringen. Es ist jedoch keineswegs ein Muss, sich mit diesem ständigen Stress und einem Gefühl von „ausgebrannt sein“ abzufinden. In diesem Artikel haben wir einige möglicherweise hilfreiche Tipps und Maßnahmen für Sie zusammengefasst, die Sie bei mentaler Erschöpfung beherzigen können.

Mit Hypnose die Erschöpfung in Kraft verwandeln

Beim Burnout handelt es sich um einen Erschöpfungszustand, der mit zahlreichen psychischen sowie physischen Symptomen einhergeht. Bei jedem Menschen kann sich das Burnout jedoch auf unterschiedliche Art und Weise äußern, sodass manche Betroffene gar nicht bemerken, in welcher Lage sie sich eigentlich befinden. Oft denkt man „Ach, das wird schon vergehen, das ist nur so eine Phase“. Von allein vergeht das Burnout jedoch in der Regel nicht. Sie müssen selbst aktiv werden und sich aus dieser Lage herausbringen. Natürlich können Sie sich dazu Hilfe holen. Hypnose kann ein Weg sein, mit der mentalen Erschöpfung besser umzugehen und sie letztendlich zu überwinden. Ein erfahrener Therapeut wie beispielsweise Hypnose Köln kann bei der Therapie dafür sorgen, dass Sie Ihre unbewussten Selbstheilungskräfte wieder aktivieren können. Hierdurch kann die Hypnose den Patienten den Weg zurück ins Leben zeigen, Wünsche und Bedürfnisse aufdecken und auf diese Weise für Zufriedenheit sorgen. Menschen mit Burnout können daher die Hypnose als Methode in Betracht ziehen, da diese erwiesenermaßen eine Technik zur positiven Beeinflussung und dem Erlangen der ursprünglichen Kraft ist.

Der Ursache auf den Grund gehen

Oftmals ist es zu Beginn am besten, die Ursache für das Burnout herauszufinden. Wenn Sie erst mal wissen, woher Ihre gegenwärtige Lage rührt, können Sie verstehen, wo Sie ansetzen müssen. Zu den häufigsten Ursachen für die Entstehung eines Burnouts zählen insbesondere eine zu hohe Arbeitsbelastung sowie das Gefühl, die Kontrolle über etwas zu verlieren. Doch auch Ausbeutung ohne eine entsprechende Entlohnung oder das reine Gefühl, dass man ausgebeutet wird, kann zu einem Burnout führen. Weitere Auslöser können eine toxische oder unfaire Arbeitsumgebung sein. Doch auch wenn Ihr Arbeitsumfeld gut ist und Sie sich mit Ihren Kollegen verstehen, kann es zu einem Burnout kommen, sofern die ausgeführte Arbeit gegen Ihre Werte verstößt. Die hier genannten Situationen sind die häufigsten Auslöser für mentale Erschöpfung. Vielleicht konnten Sie sich beim Lesen dieses Abschnittes mit einer der Situationen identifizieren. In diesem Fall ist es ratsam, sofort zu handeln und das Problem an der Wurzel zu packen.

Bewegung als Ausgleich

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass Sport ein idealer Ausgleich zu einem stressigen Büroalltag ist. Bei der sportlichen Betätigung werden Endorphine, die sogenannten Glückshormone im Körper ausgeschüttet. Man kann sich komplett auf sich selbst konzentrieren und den Kopf freibekommen. Durch die Anstrengung kommt man auf andere Gedanken und fühlt sich danach gleich besser. Daher ist Sport nicht nur vorbeugend eine gute Methode, um einem Burnout entgegenzuwirken, sondern auch hilfreich, wenn man sich bereits in einer mentalen Erschöpfung befindet. Der Stress und die Anspannung von einem stressigen Tag werden erwiesenermaßen vom Sport abgebaut. Bereits eine halbe Stunde Bewegung am Tag ist ausreichend, um sich ausgeglichener und zufriedener zu fühlen.

Nach vorne schauen und delegieren

Sicherlich ist es meistens leichter gesagt als getan: Versuchen Sie aber dennoch sich auf das Positive im Leben zu konzentrieren. Ebenen Sie den Weg, damit Sie Ihre Träume erreichen können. Investieren Sie Ihre Kraft in schöne Momente mit Ihren Freunden oder Ihrer Familie und gehen Ihren Hobbys nach. Das bringt Ihnen viel mehr, als sich ständig darüber Gedanken zu machen, was außerhalb Ihrer Kontrolle liegt. Resultiert das Burnout beispielsweise von Überlastung am Arbeitsplatz, dann scheuen Sie sich nicht, Aufgaben abzugeben. Umgeben Sie sich mit den richtigen Leuten und beginnen endlich nach Hilfe zu fragen. Sie werden sehen, dass es gar nicht so schwer ist und es gibt sicherlich hilfsbereite Kollegen, die für Ihre Situation Verständnis haben.