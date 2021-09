Morgenroutine: Fit in den Tag starten

Viele Menschen werden beim Aufstehen vom Morgenblues befallen. Sie betätigen fünf Mal die Snooze-Taste ihres Weckers und steigen dann mühsam aus den warmen Federn. Anschließend frieren sie in der Morgenluft, schlurfen ins Bad und absolvieren ohne Elan das tägliche Pflegeprogramm. Sie wählen die Kleidung, die ihnen als Erstes in die Finger fällt, wenn sie den Schrank öffnen und nehmen ein hastiges Frühstück zu sich. Erst mit der ersten Tasse Kaffee regen sich die Lebensgeister bei vielen Zeitgenossen. Doch wie kann eine ganzheitliche, gesunde und motivierende Morgenroutine für einen gelungenen Start in den Tag aussehen? Wer seinen Morgen positiver gestalten möchte, sollte sich die einzelnen Abschnitte dieser unbeliebtesten Tageszeit einmal vornehmen und gezielt nach Verbesserungsmöglichkeiten suchen.

Photo by Emma Simpson on Unsplash

Nur nicht faul sein

Der erste Schritt ist der schwerste. Das gilt bei vielen auch für den ersten Schritt in den Tag. Die einen sind Meister im Snooze-Taste drücken, andere stellen bereits beim Schlafengehen ihren Wecker auf mehrere Uhrzeiten, sodass sie im Fünf- oder Zehn-Minuten-Takt geweckt werden. Doch niemand tut sich mit dem ständigen geweckt werden einen Gefallen. Im Gegenteil: Das häufige Weckerklingeln und das Gefühl "eigentlich muss ich aufstehen" verursachen bereits vor dem Aufstehen negativen Stress, der sich durch den ganzen Morgen zieht. Wer sich hingegen angewöhnt, direkt nach dem ersten Weckerklingeln aufzustehen, erspart sich diesen Stress, auch wenn es auf den ersten Blick gegenteilig erscheint.

Die wichtigste Mahlzeit des Tages

Es bleibt eine Tatsache, dass ein leckeres Frühstück die Stimmung hebt und Kraft für den Alltag bringt. Für viele Menschen gehört eine Tasse guter Kaffee unbedingt auf den Frühstückstisch. Auch hier kann man seiner Seele etwas Gutes tun, um ihr den Start in den Tag zu erleichtern. Kaffee aus ganzen, frisch gemahlenen Kaffeebohnen entfaltet sein ganzes Aroma und gibt dem Lieblingsgetränk eine luxuriöse Note. Der Duft von frisch gemahlenen Bohnen weckt Vorfreude auf das schwarze Heißgetränk und verleiht den Lebensgeistern den ersten Kick.

Wer ohne guten Kaffee das Haus gar nicht erst verlässt, der sollte dafür sorgen, dass immer genug Kaffee der Lieblingsmarken im Haus ist. Bei Kaffeevorteil findet sich eine große Auswahl an gemahlenen und gemahlenen Bohnen der beliebtesten Marken und Röstungen. Wer seinen Magen vor der Arbeit auch mit etwas anderem als Kaffee füllen möchte, der sollte zu gesunden Frühstück Snacks greifen. Es muss nicht die Grapefruit aus dem Feel-Good-Hollywoodfilm sein. Ein zuckerfreies Müsli lässt sich aus Haferflocken, Nüssen, getrockneten Früchten oder Kokosflocken wunderbar selbst herstellen und kann im Schraubglas lange aufbewahrt werden. Wer etwas Frisches bevorzugt, kann zum Joghurt mit Honig oder Früchten greifen. Wenn Sie nicht auf Süßes verzichten wollen, dann können Sie Ihrer Gesundheit zuliebe einen kleinen Kompromiss eingehen: zuerst ein Stück Obst, anschließend der kleine süße Snack.

"Tue deinem Leib etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen"

Dieses Zitat der Teresa von Avila (1515-1582) mag schon alt sein, doch hat es nicht an Aktualität verloren. Wer seinen Körper pflegt, der nimmt sich einen kleinen Moment im Alltag Zeit, sich um sich selbst zu kümmern. Damit sind keine stundenlangen Wellnesseinheiten gemeint, die am frühen Morgen sicherlich nicht möglich sind. Aber warum nicht einfach das Lieblingsparfum auch im Alltag tragen oder beim Zähneputzen ein paar Lieder aus der Jugend hören, um in Schwung zu kommen? Wer sein Pflegeritual jeden Tag positiv gestaltet, der freut sich schon zu Beginn darauf und steht gleich motivierter auf. Das Gleiche gilt für die Kleidung. Legen Sie doch schon am Abend Ihr liebstes Outfit für den nächsten Tag zurecht.

Die Zeit einteilen

Die Zeit für die Morgenroutine sollte großzügig bemessen werden, sodass genug Raum bleibt um sich entspannt und in Frieden fertig zu machen. Auch für den Arbeitsweg sollte man lieber ein paar Minuten extra einrichten, um nicht unter Stress zu geraten, wenn es nicht reibungslos läuft.

Fazit

Auch wenn es abgedroschen klingt, eine vorausschauende Planung und etwas Vernunft helfen dabei, den Start in den Tag positiver und entspannter zu gestalten. Wer sich ein wenig Zeit für sich nimmt statt die Zeit mit Aufschieben und schlechter Laune zu vertrödeln, wird mit einem guten Gefühl in den Alltag starten.