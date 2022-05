Mundhygiene kann vor Erkrankungen schützen

Photo by Khamkhor on Unsplash

Die Folgen schlechter Mundhygiene

Die Zähne und das Zahnfleisch sind durch Adern und Nerven mit dem restlichen Körper verbunden. Tritt im Zahnhalteapparat eine Entzündung auf, kann sich diese über die Blut- und Nervenbahnen in andere Körperregionen verlagern. Vor allem Parodontitis, eine Entzündung des Zahnfleisches, löst eine Reaktion des Immunsystems aus. Wenn der Körper die Zahnfleischentzündung nicht bekämpfen kann, treten an anderer Stelle Immunreaktionen auf. Beispielsweise begünstigt Parodontitis diverse Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes sowie Arthritis. Selbst Bläschen im Mund können durch mangelnde Mundhygiene entstehen. Allerdings können Bläschen im Mund unterschiedliche Ursachen haben. Daher sollten Betroffene einen Facharzt aufsuchen. Forscher vermuten ebenso einen Zusammenhang zwischen Parodontitis und Lungenerkrankungen. Oft fällt der Zusammenhang zwischen Zahnproblemen und anderen Erkrankungen jedoch nicht auf, da meist mehrere Jahre zwischen der ersten Entzündung im Mundraum und dem Ausbruch einer Herz-Kreislauf-Erkrankung liegen.

Die ideale Zahnbürste finden

Richtiges Zähneputzen ist die beste Vorsorge für die Zähne. Verbraucher haben hier die Wahl zwischen verschiedenen Größen, Härtegraden und Formen. Welche Zahnbürste gut gegen Zahnbelag, pflegend zum Zahnschmelz und sanft zum Zahnfleisch ist, das kann sehr verschieden sein. Während für den einen weiche Borsten mit großem Bürstenkopf ideal sind, brauchen andere härtere Borsten mit einem kleineren Bürstenkopf. Da es selbst schwer einschätzen ist, wie effektiv man wirklich beim Zähneputzen ist, sollte man beim Zahnarzt nachfragen. Viele Praxen beraten ihre Patienten hinsichtlich dem geeigneten Zahnbürstenmodell. Denn das medizinische Fachpersonal sieht genau, ob zu viel oder zu wenig Zahnschmelz weggebürstet wird und in welchem Zustand das Zahnfleisch ist. In den meisten Fällen reichen eine Handzahnbürste und eine simple elektrische Zahnbürste aus. Doch wer schwer erreichbare Stellen an den Zahninnenseiten übersieht, für den können die neuesten elektrischen Zahnbürsten-Modelle hilfreich sein. Denn smarte Zahnbürsten können in der dazugehörigen App anzeigen, welche Zahnbereiche geputzt wurden und welche noch fehlen. Andere moderne Zahnbürsten signalisieren mit einem Ton, dass man zu viel Druck auf die Zähne ausübt. Durch diesen Hinweis kann verhindert werden, dass man beim Putzen Zahnschmelz und Zahnfleisch schadet.

Die richtige Zahnpflege zuhause

Neben der passenden Zahnbürste ist entscheidend, wie man die Zähne putzt. Denn falsche Bewegungen können das Zahnfleisch verletzten. Zudem kann starkes Schrubben den Zahnschmelz lösen. Dadurch verlieren die Zähne eine wichtige Schutzschicht. Auch für Tipps zum richtigen Putzen bieten Zahnarztpraxen ihre Hilfe an. Dort erklären die Experten die optimale Putztechnik und lassen die Patienten die Putzbewegungen vor Ort ausprobieren. Das Wichtigste ist allerdings, die erlernte Putztechnik zuhause anzuwenden. Mindestens zweimal täglich sollte man die Zähne putzen. Dabei geht man mit der Zahnbürste in kreisenden Bewegungen vom Zahnfleisch weg, hin zur Kaufläche. Außerdem sollte man die Zahnbürste spätestens nach drei Monaten austauschen. Behält man die Zahnbürste länger, putzen die Borsten nicht mehr wirkungsvoll.

Mundhygiene in der Zahnarztpraxis

Einer Studie zufolge gibt es in Deutschland rund 87 Zahnärzte je 100.000 Bewohnern. Das mag zwar nicht die beste Abdeckung an Fachärzten sein, aber dennoch haben in Deutschland Versicherte überall eine Zahnarztpraxis in ihrer Nähe. Diese bieten in der Regel eine professionelle Zahnreinigung an. Bei diesem Vorgang wird der Zahnbelag vorsichtig entfernt. Anschließend werden die Zahnzwischenräume mithilfe von Zahnseide gereinigt. Nach der Entfernung der Plaque kommt ein Ultraschallgerät zum Einsatz, das den Zahnstein entfernt. Dadurch löst die Zahnreinigung schädliche Bakterien aus den Zahnzwischenräumen und von den Zahnhälsen. Außerdem können sich neue Bakterien so nur schwer ansiedeln. Ebenso beugt die professionelle Reinigung die Bildung von Karies und Parodontitis vor. Ein bis zweimal pro Jahr sollte man daher eine Mundhygiene beim Zahnarzt oder Dentalhygieniker durchführen lassen. Auch zuhause kann man Vorbeugungsmaßnahmen treffen. So schadet etwa Tabak nicht nur der Gesundheit, sondern auch den Zähnen – ein guter Grund, auf Zigaretten zu verzichten.

Fazit

Wer seine Zähne sorgfältig pflegt, kann diverse Erkrankungen vorbeugen. Denn so entstehen keine schmerzhaften Entzündungen im Mundraum. Darüber hinaus gelangen keine Bakterien in andere Organe. Wichtig für eine gute Zahnpflege sind die passende Zahnbürste sowie die richtige Putztechnik. Eine regelmäßige Mundhygiene in der Zahnarztpraxis entfernt besonders hartnäckige Beläge.