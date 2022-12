New Year, new me: So gelingt der Rauchstopp wirklich

Die guten Vorsätze fürs neue Jahr sind gemacht und das Rauchen aufzuhören ist, neben dem Sport, vielleicht einer davon. Das Aufhören ist aber gar nicht so leicht und die meisten Menschen scheitern bereits in den ersten Wochen. Wir haben Tipps, wie Sie stark bleiben und wie es trotzdem klappen kann.

Rauchen ist eine Sucht und die Gewohnheit sitzt tief. Wer schon einmal versucht hat, aufzuhören, weiß, wie schwer das sein kann. Die ersten Tage oder sogar Wochen sind oft noch kein großes Problem, aber irgendwann fängt die Verlockung an zu groß zu werden und die Gewohnheit setzt wieder ein.

Umso wichtiger ist es, sich gut auf den Rauchstopp vorzubereiten und einen Plan B zu haben, falls es doch nicht gleich klappen sollte. Denn Aufgeben ist keine Option!

Warum fällt es manchen Menschen so schwer, mit dem Rauchen aufzuhören?

Es gibt viele Gründe, warum es manchen Menschen so schwer fällt, mit dem Rauchen aufzuhören. Zunächst ist das Rauchen eine Sucht, die sich im Laufe der Zeit entwickelt hat und die deshalb nicht so einfach wieder abgestellt werden kann. Zudem ist das Rauchen oft ein Teil des täglichen Rituals geworden und hat sich damit fest in den Alltag integriert. Auch der soziale Aspekt spielt beim Rauchen oft eine große Rolle: Viele Menschen rauchen gemeinsam mit Freunden oder Kollegen und sehen das Rauchen als Teil ihrer Gemeinschaft.

All diese Faktoren machen es sehr schwer, mit dem Rauchen aufzuhören. Oft ist es nötig, mehrfach zu versuchen, bis es endlich gelingt. Aber es lohnt sich: Denn sobald man den Schritt geschafft hat, aufzuhören, merkt man schnell, wie gut es tut.

Alternative Nikotinprodukte und E-Zigaretten - das hilft wirklich

Viele Menschen erleben, dass der Rauchstopp leichter funktioniert, wenn in der ersten Zeit zu alternativen Nikotinprodukten gegriffen wird. Dadurch entwöhnt sich der Körper an den Griff nach dem Glimmstängel, die Nikotinabhängigkeit ist gleichzeitig allerdings erstmal befriedigt. Es gibt viele verschiedene Nikotinprodukte und E-Zigaretten auf dem Markt, doch nicht alle sind wirklich hilfreich beim Rauchstopp. Wenn Sie ernsthaft daran interessiert sind, mit dem Rauchen aufzuhören, sollten Sie einige der folgenden Produkte in Erwägung ziehen.



Zum einen sind E-Zigaretten sind eine gute Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, da sie weniger Schadstoffe enthalten. Außerdem können Sie die Nikotinstärke selbst regulieren, sodass Sie langsam an das Aufhören gewöhnen können. Aber auch Nikotinpflaster können helfen, die Entzugserscheinungen zu überwinden und reduzieren langfristig das Verlangen nach Zigaretten. Ähnliches gilt für Nikotinkaugummis. Kaugummis mit niedrigem Nikotingehalt eignen sich am besten für den Anfang, da Sie langsam an das Aufhören gewöhnen können.

Aber auch die Skandinavischen Nikotinbeutel, das Snus, gewinnt an immer größerer Beliebtheit. Die kleinen Beutel gibt es in unterschiedlichen Nikotinstufen und werden zwischen Lippe und Zahnfleisch gelegt. Dadurch führt ein tabakfreier Nikotinbeutel dem Körper Nikotin zu und kann zur Zigarettenentwöhnung beitragen.

Das passiert mit dem Körper, wenn Sie das Rauchen aufgeben

Es gibt viele Gründe, das Rauchen aufzugeben. Vielleicht möchten Sie Ihre Gesundheit verbessern oder Geld sparen. Wenn Sie sich entscheiden, das Rauchen aufzugeben, werden Sie feststellen, dass es einige positive Auswirkungen auf Ihren Körper hat.



Zunächst wird Ihr Herz-Kreislauf-System sofort von den positiven Auswirkungen des Nichtrauchens profitieren. Nach nur 20 Minuten ohne Zigarette sinkt Ihr Puls und Blutdruck. Nach 12 Stunden ist die Kohlenmonoxidkonzentration in Ihrem Blut um die Hälfte gesunken. Und nach zwei bis drei Tagen haben sich die Ausschüttung von Stresshormonen und Adrenalin normalisiert. In den ersten Tagen und Wochen nach dem Aufhören des Rauchens kann es sein, dass Sie unter Entzugserscheinungen leiden. Dies ist jedoch völlig normal und zeigt nur, dass Ihr Körper sich an die Veränderung gewöhnt. Die meisten Symptome lassen jedoch innerhalb weniger Tage nach. Mit der Zeit werden Sie feststellen, dass sich Ihr Gesamtzustand verbessert hat. Das Risiko für Herzkrankheiten und Schlaganfälle sinkt, da sich Ihr Herz-Kreislauf-System erholt hat. Die Lunge kann sich ebenfalls erholen, da sie keine Schadstoffe mehr aus der Luft filtern muss. In der Tat kann das Lungenfunktion innerhalb von neun Monaten um bis zu 30 Prozent verbessert werden, nachdem Sie das Rauchen aufgegeben haben.



Es gibt also viele Gründe, das Rauchen aufzugeben. Wenn Sie sich entscheiden, damit zu beginnen, werden Sie bald feststellen, dass sich Ihr Körper positiv verändert.