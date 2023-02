Retixol Erfahrungen & Test: Ist es besser als Retinol?

Es gibt wohl kaum etwas, das uns so sehr fasziniert wie die Vorstellung von ewiger Jugend und Schönheit. Doch das Altern ist ein unaufhaltsamer Prozess, dem wir uns irgendwann alle stellen müssen. Doch was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, diesen Prozess zu verlangsamen, unsere Haut glatter und straffer zu machen und uns das Gefühl von Jugendlichkeit zurückzugeben? Retinol ist ein Wirkstoff, der genau das verspricht. Es ist ein Alleskönner, der seit Jahrzehnten in der Kosmetikindustrie für seine Anti-Aging-Wirkung geschätzt wird. Für eine verbesserte Wirkung mit guter Verträglichkeit wurde nun Retixol entwickelt - ein Wirkstoff auf Basis von Retinol und pflanzlichen Retinol-Derivaten. Hier erfahren Sie, was genau sich hinter diesem neuartigen Anti-Aging Mittel verbirgt und welche Vorteile es hat.

Welche Faktoren lassen die Haut altern?

Die Hautalterung ist ein komplexer Prozess, der durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird. Einige der wichtigsten Faktoren, die die Hautalterung beeinflussen, sind:

• Genetik: Die Veranlagung zur Hautalterung wird zu einem großen Teil von unseren Genen bestimmt.

• UV-Strahlung: Übermäßige Sonnenexposition ist eine der Hauptursachen für vorzeitige Hautalterung, da UV-Strahlen die Kollagen- und Elastinproduktion in der Haut hemmen können.

• Rauchen: Rauchen kann die Hautalterung beschleunigen, da es die Blutgefäße in der Haut verengt und die Sauerstoffversorgung beeinträchtigt, was zu Falten und einem ungleichmäßigen Teint führen kann.

• Umweltverschmutzung: Schadstoffe aus der Luft können die Haut schädigen und den Alterungsprozess beschleunigen.

• Ernährung: Eine unausgewogene Ernährung mit zu wenig Nährstoffen und zu vielen ungesunden Lebensmitteln kann den Körper belasten und sich negativ auf die Hautgesundheit auswirken.

• Stress: Chronischer Stress kann das Hormonsystem belasten und Entzündungsreaktionen im Körper fördern, was zu einer vorzeitigen Hautalterung führen kann.

• Schlafmangel: Zu wenig Schlaf kann die Regeneration der Haut beeinträchtigen und zu einem müden und fahlen Teint führen.

Was bewirkt Retinol auf der Haut?

Retinol wird oft als ein „Wundermittel“ im Anti-Aging-Bereich bezeichnet, da es eine Reihe von positiven Effekten auf die Hautalterung hat. Hier sind einige der wichtigsten Anti-Aging-Wirkungen von Retinol:

• Kollagen-Boost: Retinol kann die Produktion von Kollagen und Elastin in der Haut anregen, die wichtig sind, um die Haut straff und elastisch zu halten. Durch die Erhöhung der Kollagenproduktion kann Retinol helfen, Falten und feine Linien zu reduzieren.

• Zellerneuerung: Retinol kann auch die Zellerneuerung in der Haut beschleunigen, indem es die abgestorbenen Hautzellen entfernt und das Wachstum neuer Zellen fördert. Dies kann zu einem insgesamt glatteren und strahlenderen Hautbild führen.

• Pigmentflecken: Retinol kann helfen, dunkle Flecken und Unebenheiten auf der Haut aufzuhellen und das Erscheinungsbild von Sonnenschäden zu minimieren.

• Akne: Retinol kann auch bei der Behandlung von Akne und verstopften Poren helfen, indem es den Talg aus den Poren löst und entzündungshemmend wirkt.

Kann Retinol gefährlich sein?

Retinol ist in Sachen Anti-Aging nicht mehr wegzudenken, allerdings ist der Wirkstoff nicht für jeden Hauttypen geeignet - vor allem wenn er hochkonzentriert ist. Bei der Verwendung von Retinol gibt es daher bestimmte Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, sonst riskiert man Hautschäden oder die Wirkung bleibt aus.

Retinol ist in Kosmetikprodukten mit einer Konzentration bis zu 1 % erhältlich, doch kaum eine Haut verträgt diese Dosis. Wer sich nicht informiert und zu solchen Produkten greift, kann plötzlich extreme Rötungen, starkes Brennen und schließlich ein Abschälen der Haut bemerken. Auch die Bildung von hartnäckigen Unreinheiten ist möglich. Das gilt auch für die Kombination von Retinol mit anderen Wirkstoffen, die die Haut empfindlich machen und somit die Wirkung von hochdosiertem, reinem Retinol verstärken.

Hier setzt Retixol an. Der Wirkstoff aus Retinol und biotechnologischen Pflanzenextrakten bildet einen hochwirksamen und dennoch verträglichen Anti-Aging Inhaltsstoff, der ohne Bedenken auf täglicher Basis angewendet werden kann.

Mehr als nur Retinol: Was ist Retixol®?

Retinol ist für viele Frauen schon lange ein unverzichtbarer Bestandteil ihrer Anti Aging Routine. Die meisten nutzen niedrig konzentrierte Hautprodukte, denn höhere Konzentrationen können schnell Irritationen auslösen. Diese Unverträglichkeit hindert viele Menschen daran, die volle Wirkung von Retinol nutzen zu können. Zudem ist Retinol in Hautpflegeprodukten nur bis zu einer Konzentration von 1 % frei verkäuflich. Dieses Problem soll mit Retixol behoben werden.

Retixol ist ein Anti-Aging Wirkstoff, der die Wirksamkeit von Retinol durch pflanzenbasierte, retinolähnliche Wirkstoffe ergänzt und dennoch hautverträglich ist. Dieser Wirkstoff kann die Effektivität von reinem Retinol verbessern und damit die positiven Effekte auf der Haut verstärken. Retixol ergänzt jede Hautpflegeroutine und kann durch seine Anti-Aging Wirkung nach nur wenigen Wochen Anwendung zu einem schöneren Hautbild beitragen.

Erhältlich ist Retixol online und in der Apotheke.

Welche Wirkung hat Retixol auf der Haut?

Sobald der innere Alterungsprozess beginnt, lassen auch die ersten sichtbaren Veränderungen auf der Haut nicht lange auf sich warten. Retinol gehört zu den am besten erforschten Anti-Aging Wirkstoffen für die Haut, welches nachweislich die Hautalterung nicht nur verlangsamen, sondern sogar rückgängig machen kann. Darum wird es als Basis für Retixol genutzt.

Für den Retixol-Wirkstoff wird Retinol mit biotechnologisch aufbereiteten Retinol-Derivaten aus pflanzlicher Quelle angereichert. Die Kombination der drei Wirkstoffe wirkt wie ein Schutzschild gegen freie Radikale, die durch UV-Strahlen oder Umweltverschmutzung entstehen und die Zellen angreifen. Retixol kann die Bildung von hauteigenem Kollagen und von Hyaluronsäure unterstützen. Das festigt das Gewebe und verbessert die Hautfeuchtigkeit. Zusätzlich kann es die Regenerationsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit der Haut verbessern. Äußere und innere Einflüsse können der alternden Haut so weniger anhaben. Somit hat Retixol folgende mögliche sichtbare Effekte auf die Haut:

- Verringerung der Faltentiefe feiner Linien und glatteres Hautbild

- Verringerung der Porengröße

- Aufhellung von hyperpigmentierten Hautbereichen wie z.B. Altersflecken

- mehr Festigkeit und Elastizität

- ebenmäßiger Teint und ein weiches Hautgefühl

Aus welchen Inhaltsstoffen setzt sich Retixol zusammen?

Retixol ist eine hautverbessernder Inhaltsstoff, welcher die bestehende Pflegeroutine vervollständigt. Der Fokus liegt dabei auf der Verbesserung von Retinol mit biotechnologischen, pflanzenbasierten Retinol-Derivaten, sodass die Textur sehr leicht und cremig ist und schnell in die Haut einzieht. Dadurch lässt sich die Retixol Creme gut mit feuchtigkeitsspendenden Anti-Falten Cremes kombinieren, um die verjüngende Wirkung der Hautpflege zu verbessern.

Die Basis für die Retixol Creme bilden reichhaltige natürliche Öle wie Sheabutter und Jojobaöl, in denen der Retinol-Komplex gelöst ist. Sie versorgen die Haut mit gesunden Fettsäuren und Vitaminen und lassen sich sehr gut mit anderen ölhaltigen Produkten in der Hautpflegeroutine kombinieren. Außerdem sind feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe enthalten und antioxidative Wirkstoffe wie Vitamin E. Für zusätzliche Feuchtigkeit ist Retixol mit Hyaluronsäure angereichert.

Retixol Creme ist eine vegane Hautpflege. Der Hersteller verzichtet auf Silikone, Alkohole und Mikroplastik. Das tut nicht nur der Haut gut, sondern auch der Umwelt.

Wie wird Retixol richtig angewendet?

Die besten Ergebnisse erzielt man mit einer regelmäßigen und dauerhaften Anwendung von Retixol. Die Anti-Aging Creme sollte jeden Tag entweder morgens oder abends auf die gereinigte Haut aufgetragen und sanft einmassiert werden. Bei einer Anwendung am Morgen ist es wichtig, die Haut mit einer Sonnencreme zu schützen.

Je nach Hauttyp kann Retixol allein als pflegende Creme verwendet oder mit anderen Produkten wie z.B. mit einem feuchtigkeitsspendenden Serum kombiniert werden. Die Inhaltsstoffe schließen die Feuchtigkeit in der Haut ein und verleihen den ganzen Tag über ein geschmeidiges Hautgefühl. Die leichte Textur zieht schnell ein, ohne einen schmierigen Film zu hinterlassen. Dadurch ist die Retixol Creme auch sehr gut als Basis für Make-up geeignet.

Retixol kann nicht nur im Gesicht, sondern auch am Hals und im Dekolleté angewendet werden. Denn auch hier wird die Haut ohne vorbeugende Maßnahmen schlaff und faltig.

Für wen ist Retixol geeignet?

Anti-Aging betrifft nicht nur Frauen und Männer im fortgeschrittenen Alter, sondern auch alle im Alter zwischen 20 und 30. In dieser Lebensphase setzt allmählich der Alterungsprozess ein und die ersten Falten lassen sich nicht mehr so einfach ignorieren. Das zu akzeptieren fällt vielen schwer - insbesondere mit Mitte 20. In den nächsten Jahrzehnten kommen immer mehr Linien und auch Flecken dazu, die Haut wird schlaffer und die Gesichtszüge verändern sich. Wie schnell das alles passiert, hat aber jeder selbst in der Hand. Die Erfahrung zeigt: Mit der richtigen Hautpflege lässt sich die Hautalterung aufhalten.

Retixol ist für Frauen und Männer jeden Alters geeignet, die Wert auf effektive und hochwertige Pflege legen, mit der sie ihren Hautzustand verbessern können. Die Retixol Creme ist eine vorbeugende Hautpflege, um Falten, vergrößerte Poren und Altersflecken zu verhindern, was vor allem für junge Erwachsene sinnvoll ist. Und auch wer bereits sichtbare Lach- oder Stirnfalten hat und die ersten Pigmentflecken im Gesicht abzählen kann, wird mit Retixol glücklich werden. Die Wirkstoffformel aus den verschiedenen Retinol-Varianten unterstützt den Volumenaufbau in der Haut, sodass Fältchen geglättet werden können. So kann auch reife Haut straffer und ebenmäßiger aussehen.

Retixol Erfahrungen: Wie bewerten Anwender die Anti-Aging Neuheit?

Die Wirkung von retinolhaltigen Produkten ist unumstritten. Dabei gilt: Umso höher die Konzentration, desto stärker der Effekt. Viele Anwender fürchten jedoch die Nebenwirkungen von hochkonzentriertem Retinol. Kann Retixol in der Hinsicht überzeugen?

Erfahrungen und Testberichte zu Retixol sind leicht zu finden. Die meisten Erfahrungsberichte findet man im Online-Shop des Herstellers und in Online-Apotheken. Es gibt aber auch immer mehr Bewertungen in den sozialen Medien und in Foren. Auch Online-Magazine schreiben über die einzigartige Wirkung von Retixol. Das Feedback ist fast einstimmig positiv. Laut Hersteller sind über 96 % der Retixol-Anwender zufrieden mit der Wirkung der Creme.

In den Testberichten betonen die Anwender vor allem die gute Verträglichkeit der Creme im Gegensatz zu reinen Retinol-Seren. Der Vorteil von Retixol ist, dass es zusätzlich pflegende Inhaltsstoffe enthält und keine weitere Hautpflege notwendig ist. Den Erfahrungen zufolge sind schon nach wenigen Wochen erste Verbesserungen sichtbar. Der Teint wirkt klar und gleichmäßig. Krähenfüße und feine Linien am Mund werden aufgepolstert und auch Pickelmale und Altersflecken werden bei einer konsequenten Anwendung aufgehellt. So verhilft Retixol zu einer jüngeren Ausstrahlung.

Gibt es eine Warnung für Retixol?

Falsch oder zu hochdosiert angewendet ist Retinol bekannt dafür, unangenehme Hautreaktionen auszulösen. Das Risiko ist bei Retixol sehr gering, da bei der Creme nicht nur mit Retinol, sondern auch mit pflanzlichen Wirkstoffen und Trägerstoffen wie z.B. natürlichen Ölen gearbeitet wird. Das verbessert die Hautverträglichkeit von Retinol und ähnlichen Inhaltsstoffen. Eine offizielle Warnung für Retixol von der Verbraucherzentrale oder von Öko-Test gibt es nicht. Das Produkt kann somit bedenkenlos angewendet werden.

Hat die Stiftung Warentest Retixol getestet?

Die Stiftung Warentest hat schon für viele verschiedene Anti-Aging Produkte Testurteile und Noten vergeben. Einige dieser Cremes enthielten auch Vitamin A in einer abgewandelten Form und in sehr niedriger Konzentration. Die Ergebnisse waren allerdings wenig überzeugend.

Dieser Test der Stiftung Warentest ist schon einige Jahre her. Mittlerweile wurde viel geforscht und die Auswahl an wirksamen Pflegecremes und Seren mit Retinol ist groß. Es bleibt also abzuwarten, ob das Testinstitut in Zukunft auch Retixol genauer testet. Bisher gibt es zur Retixol Creme kein Testurteil.

Risiken und Nebenwirkungen: Kann Retixol der Haut schaden?

Setzt man bei der Faltenbekämpfung auf Wirkstoffe wie Retinol oder Stoffe, die Retinol ähnlich sind, empfehlen Hautpflege-Experten zunächst eine niedrige Konzentration. Nicht ohne Grund: Wer sofort mit der höchstmöglichen Konzentration von 1 % beginnt, riskiert Rötungen, Hautreizungen und Schuppenbildung. Hohe Dosen an reinem Retinol können auch dem Körper Schaden zufügen und sogar die Leber schädigen.

Retixol hingegen verbindet Retinol mit gut verträglichen, pflanzlichen Wirkstoffen, die Retinol ähnlich sind. Daraus entsteht ein einzigartiger Wirkkomplex, der gut verträglich und dennoch effektiv ist. Nebenwirkungen sind für Retixol nicht bekannt. Es sind keine hautschädigenden oder bedenklichen Inhaltsstoffe enthalten.

Fazit: Ist Retixol besser als Retinol?

Sich dem Retinol-Hype zu entziehen ist kaum möglich. Der Wirkstoff hat seine Wirkung in vielen verschiedenen Studien unter Beweis gestellt, nur leider ist er für viele nicht gut verträglich, vor allem wenn er in hoher Konzentration zum Einsatz kommt. Genau die wird aber benötigt, um die bestmöglichen Anti-Aging Resultate zu erzielen. Retixol vereint die Effektivität von Retinol mit pflanzenbasierten, retinolähnlichen Inhaltsstoffen. So entsteht eine hautverträgliche und hochwirksame Hautcreme, mit der sichtbare Falten schon bald der Vergangenheit angehören können.

Retixol kann den Kollagenaufbau in der Haut unterstützen und die Zellerneuerung anregen. Die antioxidative Wirkung schützt zugleich vor Hautschäden, die durch freie Radikale ausgelöst werden. Auf diese Weise bleibt die Gesichtshaut auch im Alter möglichst straff und ebenmäßig.

Für einen risikofreien Test bietet der Hersteller Evertz Pharma GmbH eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. So kann jeder seine eigenen Erfahrungen mit dem neuen Produkt sammeln und sich den Berichten der Retixol-Anwender anschließen.