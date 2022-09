Die Rezilin Basilikum-Extrakt Haarkur gehört in vielen Online-Apotheken zu den am meisten empfohlenen Mitteln zur Anwendung bei Haarausfall. Die Haarkur auf Basis von Basilikum kommt im Vergleich zu anderen Haarwuchsmitteln ohne Risiken und Nebenwirkungen aus und dient zugleich als reichhaltige Haarpflege. Im Vergleich verschiedener Basilikumöle für das Haar ist die originale Rezilin Haarkur der Preis-Leistungs-Sieger. Nicht nur online wächst deshalb die Nachfrage nach dem Produkt. Immer mehr Interessierte begeben sich auch in der Drogerie auf die Suche nach dem Basilikum-Extrakt.

Ist Rezilin Basilikum-Extrakt in den Drogeriemärkten dm und Rossmann erhältlich?

Auf der Suche nach einem rezeptfreien Mittel gegen Haarausfall bieten die deutschen Drogeriemärkte schon seit vielen Jahren eine umfangreiche Auswahl an Haarprodukten. Es sind vor allem Koffeinshampoos und Nahrungsergänzungsmittel, die im Kampf gegen das dünner werdende Haar verkauft werden. Dabei füllen auch immer mehr Mittel auf pflanzlicher Basis und naturkosmetische Produkte die Regale, denn bei dünner werdendem Haar und Haarausfall sind viele Betroffene auf der Suche nach einer Lösung, die frei von unangenehmen Nebenwirkungen ist.

Die Rezilin Haarkur wird bereits seit vielen Jahren online und auch in der Apotheke verkauft. Sucht man in bekannten Drogeriemärkten danach, wird man allerdings nicht fündig. Die Basilikumöl-Haarkur ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht in den deutschen Drogerien dm, Rossmann, Müller usw. erhältlich. Auch in Reformhäusern mit Drogerieabteilung wird Rezilin nicht verkauft.

Was ist der Grund dafür?

Die Rezilin Basilikum-Extrakt Haarkur ist bereits seit vielen Jahren ein etabliertes Produkt auf dem Markt. Es stammt vom Hersteller Evertz Pharma GmbH. In den letzten Jahren hat die Basilikum-Haarkur viele Nachahmer gefunden und es gibt immer mehr Hersteller, die ihre eigenen Haarkuren auf Basis von Basilikum verkaufen. In zahlreichen Online-Apotheken zählt Rezilin zu den beliebtesten Produkten der Kunden. Im Gegensatz zu den Drogerieprodukten hat die Haarkur allerdings einen deutlich höheren Preis, insbesondere im Vergleich zu einfachen Koffeinshampoos. Die Preisgestaltung passt zum aktuellen Zeitpunkt nicht in das Konzept der meisten Drogerieketten.

Der Verkauf von Rezilin in der Drogerie wäre vermutlich mit einer Preissteigerung verbunden, da die Märkte eine Umsatzbeteiligung für den Verkauf im Handel verlangen. Damit sich der Verkauf auch für den Hersteller lohnt, müsste der Verkaufspreis für das Produkt erhöht werden. Dementsprechend würde eine Flasche der Rezilin Basilikum-Extrakt Haarkur bei Rossmann, Müller oder dm deutlich mehr kosten, als online im Shop oder in den Versandapotheken.

Rezilin ist seit Jahren ein gelistetes Apothekenprodukt, welches dementsprechend gewisse Ansprüche hinsichtlich der Herstellung, Qualität und Wirksamkeit erfüllt. Während in der Drogerie deutlich mehr Lifestyle-Produkte zu finden sind, besitzen die Mittel aus der Apotheke einen medizinischen Hintergrund. Dieser ist vor allem bei Haarausfall von Bedeutung. Dadurch unterscheidet sich auch der Kundenstamm.

Die Entwicklung des Drogerie-Sortiments lässt aber hoffen: Schaut man sich die Regale bei dm und Rossmann aber genauer an, findet man immer häufiger auch Apothekenprodukte von bekannten Markenherstellern. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass auch Rezilin in Zukunft in der Drogerie erhältlich sein wird.

Bis die originale Rezilin Basilikum-Extrakt Haarkur bei dm oder Rossmann verkauft wird, ist ein risikofreier Rezilin Test beim Kauf im herstellereigenen Online-Shop möglich. Dank der 60 Tage Geld-zurück-Garantie kann jeder seine eigenen Erfahrungen mit dem Mittel sammeln.

Was ist Rezilin?

Haarausfall kann jeden treffen, ganz egal ob Mann oder Frau, jung oder alt. Es sind vor allem Frauen, die sehr unter dem Verlust bzw. dem Ausdünnen der Haare leiden. Meist sind die Hormone schuld daran, dass das Haar ausgeht. Das trifft vor allem Frauen in den Wechseljahren oder nach einer Schwangerschaft. Es entstehen Geheimratsecken und der Scheitel lichtet sich zunehmend. Aber auch Stress, ein Mangel an Vitaminen oder zu viel Beanspruchung können dafür sorgen, dass das Haar ausgeht. Der Glanz und die Geschmeidigkeit gehen verloren und das Haar wird brüchig und spröde.

Für viele Betroffene kommen apothekenpflichtige Mittel gegen Haarausfall nicht in Frage. Zu groß ist die Angst davor, dass noch mehr Haare ausfallen, bevor es wieder besser wird. An dieser Stelle kommt Rezilin ins Spiel. Die Haarkur auf natürlicher Basis von Basilikum kann nicht krankheitsbedingtem Haarausfall ganz ohne Nebenwirkungen vorbeugen. Anstelle von chemischen Haarwuchsmitteln wird ein kosmetisches Extrakt aus der Basilikumpflanze verwendet. Dieses wird in einem biotechnologischen Verfahren hergestellt und anschließend mit pflegenden Ölen und Pflanzenextrakten zu einer reichhaltigen Haarkur verarbeitet. Rezilin kann angewendet werden bei:

• Haarausfall (nicht krankheitsbedingt)

• dünner werdendem Haar

• trockenem, strohigem Haar

• Haarbruch

• trockener Kopfhaut

Mit der Rezilin Basilikum-Extrakt Haarkur kann jede Haarpflege-Routine ergänzt werden. Das Öl wird 3 Mal pro Woche in die Kopfhaut einmassiert und bei Bedarf in den Haarlängen verteilt. Am besten wirkt das Basilikum-Extrakt über Nacht. So können auch die reichhaltigen Öle tief in die Kopfhaut und das Haar eindringen. Eine Anwendungsstudie* hat gezeigt: Bereits nach wenigen Wochen kann sich die Anzahl der ausgefallenen Haare verringern. Zufriedene Anwender berichten in Vorher-Nachher-Vergleichen und Erfahrungsberichten im Netz über ihre Erfolge mit der Rezilin Haarkur. Die Haarkur überzeugt vor allem durch ihre gute Verträglichkeit.

Rezilin Basilikum-Extrakt ist online und in der Apotheke erhältlich (PZN: -14299505)

Wie wirkt Rezilin?

Wenn die Haare ausfallen, verändert das nicht nur die Optik der Betroffenen. Volles und langes Haar ist für viele ein Zeichen von Attraktivität und Jugendlichkeit. Mit dem Haarverlust schwindet deshalb auch das Selbstwertgefühl - insbesondere bei Frauen.

Nur selten ist die Ursache für den Haarausfall krankheitsbedingt. Meistens spielen viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Einen besonders großen Einfluss auf den Haarwuchs haben hormonelle Veränderungen, die Vitaminzufuhr und die Pflege. Wenn diese Faktoren aus dem Gleichgewicht geraten, leiden auch die Haarwurzeln darunter.

Frauen haben besonders oft mit hormonell bedingtem Haarverlust zu kämpfen. Die weiblichen Hormone werden nicht umsonst als Schönheits-Hormone bezeichnet. Ein normaler Östrogenspiegel sorgt für glänzendes und volles Haar und ein gesundes Haarwachstum. Wenn der Hormonspiegel absinkt und die männlichen Hormone stärker wirken, wird das Haarwachstum unterbrochen. Auch Stresshormone und ein Vitaminmangel können den Wachstumsprozess vorzeitig stoppen und plötzlich fallen die Haare aus.





Rezilin beugt mit Hilfe des Basilikum-Wirkstoffs nicht krankheitsbedingtem Haarausfall vor. In vitro Studien haben gezeigt, dass der Wirkstoff „Ocimum basilicum extract“ die Zellteilung in den Haarzellen anregt und so zum Haarwachstum beitragen kann. Das Basilikum-Extrakt wirkt zudem hemmend auf ein Enzym, das Testosteron in Dihydrotestosteron umwandelt.

Für die reichhaltige Pflegewirkung sind die enthaltenen Öle zuständig. Sie enthalten Antioxidantien und Vitamine, die die Haarwurzeln vor oxidativem Stress schützen. Außerdem umgeben die wertvollen Öle das Haar mit einem pflegenden Film und schließen die raue Haaroberfläche. Das sorgt für mehr Geschmeidigkeit und Glanz. Das enthaltene Koffein fördert die Durchblutung und unterstützt somit die Nährstoffversorgung in der Kopfhaut. Eine regelmäßige Anwendung kann trockene und juckende Kopfhaut auf diese Weise lindern.

Welches Basilikumöl ist der Testsieger?

Die wachsende Bekanntheit und Beliebtheit der originalen Rezilin Basilikum-Extrakt Haarkur hat viele Anhänger gefunden. Sucht man im Internet nach Basilikumöl für die Haare, wird die Auswahl immer größer. Verschiedene Hersteller bieten ihre Basilikum-Tinktur zu unterschiedlichen Preisen an. Hier die richtige Wahl zu treffen ist nicht einfach. Um die Kaufentscheidung zu vereinfachen, gibt es im Netz zahlreiche Vergleiche. Dabei werden unterschiedliche Basilikum-Haarkuren anhand verschiedener Kriterien miteinander verglichen. Zu den wichtigsten Testkriterien gehören die Qualität der Inhaltsstoffe, die Seriosität des Herstellers und die Bewertungen der Anwender. Klarer Testsieger in nahezu allen Vergleichen: Rezilin Basilikum-Extrakt.

Die Rezilin Basilikum-Extrakt Haarkur punktet gegenüber der Konkurrenz mit der gut verträglichen Formulierung und hochwertigen Inhaltsstoffen. Oft enthalten die Vergleichsprodukte nicht den biotechnologischen Wirkstoff, sondern lediglich Basilikum Aroma oder ätherische Öle aus Basilikum, die in der Wirkung nicht vergleichbar sind.

In einem dermatologischen Test konnte die Hautverträglichkeit mit einem sehr guten Testergebnis bestätigt werden. Das Mittel stammt von einem vertrauenswürdigen Unternehmen mit Sitz in Deutschland. Rezilin ist eines der wenigen Produkte, das auch in der Apotheke verkauft wird. Und auch in den Erfahrungsberichten kann die originale Basilikum-Haarkur mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen.

Auf der Suche nach einem offiziellen Testurteil wird man bei keinem der Basilikum-Haartinkturen fündig - außer bei Rezilin. Der TÜV Saarland zeichnete die Kundenzufriedenheit des Unternehmens mit der Note 1,6 aus. Die Bestnote 1,3 konnte in der Umfrage in der Kategorie „Produktqualität“ erreicht werden. Weitere offizielle Testurteile von der Stiftung Warentest oder vom Magazin Öko-Test bleiben abzuwarten.

Wo kann man Rezilin zu welchem Preis kaufen?

Eine Sache unterscheidet die Rezilin Haarkur von den meisten Produkten aus der Drogerie: Der Preis. Während Koffeinshampoos schon für kleines Geld erhältlich sind, muss man für die Haarkur mit Basilikum schon etwas tiefer in die Tasche greifen. Dafür erhält man ein Produkt mit hochwertigen, wirksamen und geprüften Inhaltsstoffen. Vor dem Kauf der Haarkur lohnt sich in jedem Fall ein Preisvergleich. Denn auch wenn es Rezilin nicht bei Rossmann, Müller oder dm gibt, kann man sparen.

Online-Shop

Den günstigsten Preis bietet der Rezilin Online-Shop. Mit einem Herstellerrabatt bis zu 27 Prozent ist eine Flasche (100 ml) schon ab 39,95 Euro erhältlich. Beim Kauf von zwei Flaschen der Haarkur werden zusätzlich 10 Euro abgezogen. Der Versand innerhalb Deutschlands ist kostenfrei. Nur beim Kauf im Online-Shop gilt außerdem die 60 Tage Geld-zurück-Garantie, mit der das Basilikum-Extrakt risikofrei getestet werden kann.

Apotheke

Rezilin überzeugt außerdem mit einer hohen Verfügbarkeit in zahlreichen bekannten Versandapotheken. Sie bieten die Haarkur ab ca. 45 Euro an. Die 60-tägige Zufriedenheitsgarantie gilt beim Kauf in den Online-Apotheken nicht.

In der Apotheke ist Rezilin in der Regel am teuersten. Eine Flasche ist im stationären Handel für rund 55 Euro erhältlich. Die Preise unterscheiden sich von Apotheke zu Apotheke. Auch hier gilt die Geld-zurück-Garantie nicht.

Douglas

In die Drogeriemärkte hat es Rezilin noch nicht geschafft, dafür aber in die Parfümerie. Im Douglas Online-Shop kostet eine Flasche der Basilikum-Haarkur 54,90 Euro.

Fazit

Es bleibt abzuwarten, ob die Rezilin Basilikum-Extrakt Haarkur noch Einzug in die deutschen Drogeriemärkte hält. Online ist und bleibt das Haarausfall-Mittel auf natürlicher Basis ein Verkaufsschlager mit vielen zufriedenen Kunden. Bis Rezilin auch bei dm, Rossmann und Co. erhältlich ist, kann jeder das Haaröl online zum günstigsten Preis bestellen und seine Bewertung abgeben. Dank Geld-zurück-Garantie und Rechnungskauf geht das sogar ganz ohne Risiko.