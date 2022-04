Sagen Sie „Nein!“ zu Stress – Mit einfachen Mitteln zu mehr innerer Ruhe

Sport treiben: Auspowern für Körper und Geist

Sport zu treiben ist eine optimale Möglichkeit, um Stress und Nervosität abzubauen. Dabei gilt es darauf zu achten, welche Art von Stress Sie empfinden und wie Sie sich Ihre Freizeit vorstellen. Manche Menschen sind täglich körperlich belastet und suchen im Sport einen Ausgleich. In einem solchen Fall sollten Sie sich an Yoga versuchen. Diese Sportart ist darauf ausgerichtet, dem Menschen körperliche sowie geistige Entspannung zu bieten. Wer hingegen täglich sitzend arbeitet und sich einen aktiven sportlichen Ausgleich wünscht, sollte sich an einer Laufsportarte orientieren. Dazu zählt beispielsweise der Fußball oder Handball. Besteht Ihre Arbeit täglich aus viel Verantwortung, wichtigen Entscheidungen und wenig Zusammenarbeit mit Kollegen und Kolleginnen wünschen Sie sich beim Sportstreiben einen Zusammenhalt zwischen den Mannschaftsmitgliedern? All das erfüllt Ihnen der Mannschaftsport. Wenn Sie gemeinsam aufs Feld gehen und Ihr Trikot tragen, knistert die Luft vor Adrenalin. Ein Gefühl von Zusammengehörigkeit macht sich breit.

Die Mittagspause präventiv gestalten

Die Mittagspause geht für viele Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen mit weiterer Hektik einher. Das Mittagsessen aufgewärmt oder schnell im Supermarkt einen leichten Snack erworben, geht es auch schon wieder an die Arbeit. Die freie Zeit wird genutzt, um durch die sozialen Medien zu scrollen, WhatsApp-Nachrichten zu beantworten oder die Zeit bis zum Weiterarbeiten zu überbrücken. Doch in der Pause können Sie aktiv gegen die Auswirkungen des Stresses arbeiten und präventive Arbeit leisten.

Dazu können Sie beispielsweise Atmungsübungen nutzen.

Eine der modernsten Methoden zum Stressabbau ist die Trance. Eine einfache Selbsthypnose-Übung wird Sie schnell aus einem Zustand übermäßiger Nervosität herausholen und Sie wieder aufatmen lassen. Dazu müssen Sie sich an einen ruhigen, bequemen Ort setzen, an dem Sie mit den Füßen flach auf dem Boden sitzen können. Atmen Sie tief durch die Nase ein und schauen Sie dann so weit wie möglich nach oben, aber nicht mit dem Kopf. Zählen Sie mit aufrechtem Kopf und geschlossenen Augen bis drei, dann senken Sie langsam den Blick, während Sie durch den Mund ausatmen.

Wiederholen Sie diese Schritte so oft wie nötig, bis Sie das Gefühl haben, in Trance zu sein.

Ebenso können Sie sich an einer Meditation versuchen. Übungen, die Ihnen helfen, in einen Zustand der Entspannung zu gelangen, sind sehr wirksam, um den Alltagsstress abzubauen. Wenn Sie sich erschöpft fühlen, machen Sie eine Pause und atmen Sie 60 Mal durch, vor allem dann, wenn Sie denken, dass Sie eine Situation nicht bewältigen können. Konzentrieren Sie sich auf die Art und den Rhythmus Ihrer Atmung, bis Sie sich beruhigen können.