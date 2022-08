Senfsalbe Erfahrungen: Verschwindet die Cellulite?

Cellulite sorgt bei vielen Frauen nach wie vor für große Unzufriedenheit, besonders in den Sommermonaten, wenn wieder kurze Hosen und Kleider auf der Tagesordnung stehen. Anders als es oft von außen suggeriert wird, sind längst nicht nur übergewichtige Frauen von den Dellen an den Oberschenkeln, dem Po oder dem Bauch betroffen. Tatsächlich kann Cellulite jede Frau jeden Alters und Gewichts treffen. Maßnahmen wie Sport und eine gesunde Ernährung können die Probleme etwas lindern. Doch auch die äußere Behandlung mit Wechselduschen, Massagen und Anti-Aging-Cremes kann sinnvoll unterstützen. In kurzer Zeit ist die Biovolen Aktiv Senfsalbe zum Trend geworden. Lesen Sie in diesem Artikel mehr über die Wirkung der pflanzlichen Körpercreme und welche Senfsalbe Erfahrungen Anwenderinnen gemacht haben.

Senfsalbe Erfahrungen: Britta testet die Körpersalbe bei Cellulite

Auf dem Markt gibt es zahlreiche Cremes und Öle, die straffere Haut ganz ohne die unliebsamen Dellen versprechen. Da Cellulite in den meisten Fällen aber ein erbliches Problem ist, erfüllen die Wundermittel die Erwartungen oft nicht. Wer jedoch auf eine gesunde Ernährung achtet, sich viel bewegt und zu Anti-Cellulite-Maßnahmen wie Wechselduschen und Massagen greift, wird in Kombination mit einer hochwertigen Creme die Cellulite sichtbar verbessern können. Die Aktiv-Salbe setzt für die Wirkung auf ein besonderes Senf-Extrakt. Wie gut Senfsalbe wirklich ist, hat eine freiwillige Testerin für uns bewertet.

Britta, 46, kam vergleichsweise früh in die Wechseljahre. In den letzten beiden Jahren hat sich die Veränderungen im Hormonspiegel nicht nur durch die typischen Wechseljahrsbeschwerden, sondern auch durch schlaffe Haut geäußert. Cellulite ist in ihrer Familie ein verbreitetes Problem und hat sich auch bei ihr schon früh am unteren Po und vor allem auch am Bauch gezeigt. Die Dellen sind mittlerweile so stark sichtbar geworden, dass sie sich gerade im Sommer unwohl in ihrer Haut fühlt - doch auch in langen Hosen drücken sich die Vertiefungen sichtbar durch.

Britta hat die Senfsalbe gemäß der Empfehlungen des Herstellers jeden Tag mindestens 1-mal angewendet - in Kombination mit ihrer Anti-Cellulite-Massage, die sie ohnehin schon regelmäßig durchführt. Den Effekt der Aktiv-Senfsalbe hat sie über 8 Wochen lang beobachtet und ihre Erfahrungen schriftlich dokumentiert. Die Endbewertung wird anhand eines Vorher-Nachher-Vergleichs gefällt.

Wie war dein erster Eindruck?

Die Verpackung ist unauffällig, wirkt aber hochwertig und erinnert an ein richtiges Medizinprodukt. Auf dem Beipackzettel sind nützliche Infos zu den Inhaltsstoffen und zur Anwendung festgehalten. Anders als erwartet ist die Textur ganz normal und nicht wachsartig, wie ich es von einer Salbe erwartet habe. Die Senfsalbe gleicht einer Bodylotion, lässt sich gut verteilen und zieht auch recht schnell ein. Zum Glück hinterlässt sie auch keinen klebrigen Film - das Gefühl finde ich bei herkömmlichen Bodylotions oft echt eklig.

Was sagst du nach 2 Wochen mit der Senfsalbe?

An den Dellen merke ich noch gar keinen Unterschied. Insgesamt fühlt sich die Haut aber gut an. Nach der Rasur sind meine Beine oft trocken, die Senfsalbe wirkt da gut dagegen. Bei anderen Cremes hatte ich oft das Gefühl, dass man cremt und cremt und die Haut sich anfühlt als hätte man nichts gemacht oder es bleibt eben ein unangenehmer Film. Aber die Senfsalbe tut echt gut, vor allem in Kombination mit der Massage. Nach dem Eincremen spüre ich für kurze Zeit immer ein Wärmegefühl - vielleicht ein spürbarer Effekt, dass die Durchblutung angeregt wird.

Sind dir Nebenwirkungen aufgefallen?

Nein, meine Haut hat gar nicht reagiert. Rötungen oder ähnliches habe ich nicht bemerkt. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass meine Haut ziemlich unempfindlich ist. Irritationen sind da selten.

Wann hast du sichtbare Veränderungen an deiner Haut bemerkt?

Ich bin ein ungeduldiger Mensch, da ist es mir echt schwer gefallen, nicht zu viel zu erwarten. Gerade das Thema Cellulite ist ja auch etwas, was nicht von heute auf morgen entsteht und deswegen natürlich auch nicht von heute auf morgen verschwindet - wenn überhaupt. Ich habe aber weiter fleißig gecremt und nach etwa 3 bis 4 Wochen die ersten Erfolge gesehen. Das hat mich natürlich motiviert, meine Anti-Cellulite-Routine mit der Aktiv-Senfsalbe und den Massagen beizubehalten.

Die Haut wirkte insgesamt gleichmäßiger und nicht mehr so unebenmäßig. Die Dellen waren nicht mehr so tief und haben sich gefühlt an die restliche Haut „angepasst“.

Wie fällt dein Fazit im Senfsalbe Test nach 8 Wochen aus?

Der Tiegel ist so gut wie leer und ich werde sie auf jeden Fall wieder bestellen! Nachdem ich ja schon nach rund 4 Wochen erste Verbesserungen gesehen habe, hat sich meine Haut durch die konsequenten Massagen und die Anwendung der Aktiv-Senfsalbe weiter verbessert. Natürlich ist die Cellulite nicht ganz verschwunden, aber die Haut ist einfach straffer und ich fühle mich wieder wohler in meiner Haut. Und die Fotos im Vorher-Nachher-Vergleich bestätigen auch, dass ich mir das nicht nur eingebildet habe. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass mich die Aktiv-Senfsalbe so überzeugen wird. Das Gute: Dank der 30 tägigen Geld-zurück-Garantie kann man die Körpercreme selbst testen und zurückschicken, falls man nicht so zufrieden sein sollte wie ich es bin.

Cellulite ist ein typisches Frauenproblem

Fast jede Frau kann mit dem Begriff Cellulite oder auch Orangenhaut etwas anfangen. Die harmlose Hautveränderung kennzeichnet sich durch sichtbare Dellen auf der Hautoberfläche - meist am Po, den Oberschenkeln und dem Bauch. Da sie optisch an die Schale einer Orange erinnert, wird die Cellulite im Volksmund als Orangenhaut bezeichnet. Cellulite kann unabhängig vom Alter und vom Gewicht auftreten, wobei sich die Problematik mit zunehmendem Alter normalerweise verstärkt. Es wird in drei unterschiedliche Stufen unterschieden, die man anhand des sogenannten Kneiftests bestimmen kann:

Stufe 1: Die Dellen sind nur sichtbar, wenn die Haut zusammengedrückt wird.

Stufe 2: Die Dellen sind im Stehen sichtbar, ohne dass die Haut gedrückt wird und wenn bestimmte Lichtverhältnisse herrschen.

Stufe 3: Die Dellen sind dauerhaft sichtbar, auch im Liegen.

Bei Cellulite handelt es sich um Fettläppchen, die sich in der Haut ausbreiten und durch das gitterförmige Bindegewebe durchdrücken. Dadurch entstehen die sichtbaren Vertiefungen und Erhebungen in der Haut. Achtung: Cellulite ist nicht mit Cellulitis zu verwechseln! Während es sich bei Cellulite um harmlose Hautveränderung handelt, ist die Cellulitis / Zellulitis eine bakterielle Infektion des Bindegewebes in der Unterhaut, die meist von Streptokokken ausgelöst wird.

Doch warum sind gerade Frauen von Cellulite betroffen, während Männer fast nie sichtbare Orangenhaut haben? Ein Grund dafür ist der unterschiedliche Aufbau des Bindegewebes. Das weibliche Bindegewebe besteht ausschließlich aus senkrechten Strängen mit dehnbaren Zwischenräumen, damit die Haut sich bei einer Schwangerschaft ausweiten kann. Demgegenüber hat das Bindegewebe bei Männern sowohl senkrechte als auch waagerechte Stränge, wodurch ein festes Gitter entsteht. Die Fettläppchen haben deutlich weniger Platz, sich auszubreiten. Die Haut ist bei Männern dadurch glatter und fester.

Hinzu kommt, dass die Haut bei Frauen auch durch die Östrogene elastischer wird und die Fettläppchen das Bindegewebe so leichter nach oben verlassen können.

Verschiedene Faktoren begünstigen Cellulite

Grundsätzlich gilt: Je mehr Fett in den Zellen gespeichert wird, desto eher drücken sich die Fettläppchen durch das Bindegewebe durch. Hierfür sind vor allem eine fett- und zuckerreiche Ernährung sowie Bewegungsmangel und dadurch entstehendes Übergewicht verantwortlich. Es bilden sich viele weiße Fettzellen, vor allem an Bauch und Po sowie den Oberschenkeln.

Weitere Einflüsse wirken sich vor allem auf das Bindegewebe aus und schwächen es, indem sie beispielsweise die stützenden Kollagenfasern beschädigen. Dazu zählt unter anderem der Konsum von Kaffee, Zigaretten und Alkohol. Er wirkt sich nachteilig auf den Stoffwechsel aus und schwächt das Bindegewebe. Auch Hormonschwankungen und Wassereinlagerungen wirken sich erheblich auf die Cellulite und schlaffe Haut aus.

Ist Biovolen Aktiv Senfsalbe die Lösung?

Wer Probleme mit Cellulite an den Beinen und dem Po hat, wird vermutlich schon einige Methoden und Maßnahmen versucht haben, diese loszuwerden. Auch wenn man auf eine gesunde Ernährung achtet und genug Sport macht, wird die größtenteils genetisch bedingte Cellulite nicht vollständig verschwinden. In Kombination mit Maßnahmen wie Wechselduschen und Anti-Aging-Cremes können die Dellen auf der Haut aber sichtbar reduziert werden.

An dieser Stelle setzt die Aktiv-Senfsalbe von Biovolen an. Die Körpersalbe beinhaltet einen pflanzlichen Wirkstoff aus Senfsprossen, der die Umwandlung von weißes in braunes Fett unterstützt und die Durchblutung der Haut verbessern kann. Während weiße Fettzellen in großen Mengen schädigend für die Gesundheit sind und bei Übergewicht im Vordergrund stehen, sind die braunen Fettzellen förderlich, indem sie überschüssige Energie verbrennen.

Wird die Senfsalbe regelmäßig angewendet, kann das Erschlaffen der Haut vorgebeugt und der Abbau von weißem Fett angeregt werden. Insbesondere in Kombination mit Anti-Cellulite-Maßnahmen wie Wechselduschen und Sport kann die Haut sichtbar gestrafft und Dellen optisch geglättet werden.

Wie wirkt Senfsalbe?

Senf ist aufgrund seiner entzündungshemmenden und durchblutungsfördernden Eigenschaften ein beliebtes Hausmittel bei verschiedenen Beschwerden. Insbesondere die durchblutungsfördernde Wirkung macht Senf auch zur Anwendung bei schlaffer Haut interessant.

In einem biotechnologischen Verfahren wird aus den Senfsprossen (Brassica alba) ein Aktiv-Wirkstoff gewonnen, der auf der Haut angewendet werden kann. Das Extrakt beinhaltet zusätzlich Capsaicin, das für die Schärfe in Chilischoten verantwortlich ist. Auf die Haut aufgetragen kann das Senf-Extrakt die Durchblutung verbessern und so Cellulite reduzieren. Eine schlechte Durchblutung zählt zu den Risikofaktoren für schlaffe Haut. Ist die Sauterstoff- und Nährstoffversorgung in Folge eingeschränkt, wirkt sich das nachteilig auf die Zellteilung und Zellerneuerung aus. Wird die Durchblutung aktiv angeregt, kann die Haut mehr straffendes Kollagen produzieren und die Straffheit erhalten.

Wie bereits erwähnt wirkt sich der Aktiv-Senf auch auf das Fettgewebe aus. Während Babys noch viel braunes Fett haben, da es für die Wärmegewinnung benötigt wird, sinkt der Anteil bis ins Erwachsenenalter stetig. Gelingt es, das braune Fett durch das Senf-Extrakt wieder zu aktivieren, können sich die Fettzellen reduzieren, wodurch nicht nur Cellulite verringert werden kann. Auch eine schlankmachende Wirkung z.B. an den Armen und am Bauch wird in vivo Studien zufolge erzielt.

Neben dem Wirkstoff sorgen weitere Inhaltsstoffe in der Aktiv Senfsalbe für gepflegte und geschmeidige Haut. Antioxidantien, Öle und Feuchtigkeitsspender können die junge Haut aufrechterhalten. Regelmäßig angewendet kann in Kombination mit dem Aktiv-Senf-Wirkstoff eine Reduzierung der Orangenhaut und eine optische Verschmälerung der Silhouette erreicht werden.

Weitere Inhaltsstoffe der Aktiv-Senfsalbe wie wertvolle pflanzliche Öle, feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe sowie Antioxidantien sorgen für gepflegte und gut durchfeuchtete Haut. In Kombination mit dem Aktiv-Senf-Wirkstoff kann sich Cellulite bei regelmäßiger Anwendung sichtbar reduzieren und die Silhouette optisch verschmälern. Folgende Effekte können auf der Haut erzielt werden:

Verbesserung der Durchblutung und dadurch auf der Sauerstoff- und Nährstoffversorgung

- Umwandlung der weißen Fettzellen in braune Fettzellen

- geschmeidige, mit Feuchtigkeit versorgte Haut

- Anti-Cellulite-Effekt

- Senfsalbe eignet sich vor allem (aber nicht nur) für Frauen jeden Alters

Wie bereits erwähnt ist Cellulite hauptsächlich bei Frauen ein weit verbreitetes Problem. Auch wenn gerade in den Sozialen Medien ein anderes Bild vermittelt wird, so haben geschätzt 90 % aller Frauen Cellulite in unterschiedlich ausgeprägter Stärke. Das Bindegewebe ist ohnehin schwächer und erschlafft mit zunehmendem Alter noch schneller. Daher eignet sich die Biovolen Aktiv-Senfsalbe vorrangig für Frauen jeden Alters, die schon unter Cellulite leiden. Doch auch Männer können erblich bedingt ein schwaches Bindegewebe haben oder im Rahmen einer Hormontherapie mit Östrogenen Cellulite entwickeln. In diesem Fall kann die Aktiv-Senfsalbe auch hier helfen.

Außerdem ist die Biovolen Senfsalbe für all diejenigen geeignet, die schon aus erblichen Gründen unter einem „schwachen Bindegewebe“ leiden und die Entstehung von Cellulite vorbeugen möchten. Ein geschwächtes Bindegewebe erkennt man nicht nur an der charakteristischen Orangenhaut, sondern auch an Dehnungsstreifen, schlaffer Haut am Körper und der frühzeitigen Faltenbildung. Nicht nur das Gesicht, sondern auch der Körper braucht Anti-Aging-Wirkstoffe, damit das Bindegewebe möglichst lang stark und die Haut straff bleibt.

Insbesondere als ergänzende Pflege im Anschluss an Wechselduschen oder Massagen ist die Senfsalbe geeignet. Auf diese Weise wird der straffende Effekt zusätzlich unterstützt. Auch für die normale Pflege reifer Haut eignet sich die Aktiv-Senfsalbe von Biovolen.

Welche Inhaltsstoffe sind in der Senfsalbe?

Wie auch die Gesichtscremes von Biovolen besteht die Aktiv-Sensalbe zum größten Teil aus pflanzlichen Inhaltsstoffen. Einen großen Anteil machen feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe wie Wasser, Glycerin und Aloe Vera aus. Sie ziehen schnell ein, ohne dass ein fettiger Film zurückbleibt und sorgen für gepflegte und weiche Haut. Ergänzend versorgen die hochwertigen Öle aus kontrolliert biologischem Anbau, wie z.B. Arganöl, die Haut mit Vitaminen und Antioxidantien. Gleichzeitig dienen sie als Träger für den Wirkstoff aus Senfsprossen, sodass dieser besser in die Haut gelangen kann. Nicht zuletzt enthält die Körpercreme zusätzliche Anti-Aging-Wirkstoffe wie Hyaluronsäure, Phytinsäure und Vitamin E.

Die Biovolen Aktiv Senfsalbe ist frei von Silikonen, Parabenen, Mineralöl und Mikroplastik. Außerdem ist sie frei von tierischen Bestandteilen und somit auch für eine vegane Lebensweise geeignet.

Folgende Inhaltsstoffe sind in der Senfsalbe enthalten:

Aqua, Glycine Soja Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Glycerin, Glyceryl Stearate, Rhus Verniciflua Peel Cera, Persea Gratissima Oil*, Cetearyl Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, Undecane, Diglycerin, Argania Spinosa Kernel Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Sodium

Cetearyl Sulfate, Tridecane, Capsaicin, Brassica Alba Sprout Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Sodium Hyaluronate, Phytic Acid, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Xanthan Gum, Parfum, Benzyl Salicylate, Geraniol, Linalool, Limonene, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, CI 40800

*aus kontrolliert biologischem Anbau

Wie wird die Senfsalbe angewendet?

Bei der Biovolen Aktiv Senfsalbe handelt es sich um eine Körpercreme. Für die Anwendung im Gesicht ist die Senfsalbe nicht geeignet. Von den Augen und Schleimhäuten sollte man sie fernhalten und die Hände nach der Anwendung gründlich waschen.

Bei Cellulite sollte die Salbe mindestens einmal täglich auf die betroffenen Areale (Po, Oberschenkel, Bauch) aufgetragen und in kreisenden Bewegungen gründlich einmassiert werden. Das kann die durchblutungsfördernde Wirkung zusätzlich verstärken und die Haut zusätzlich straffen. Die Creme wird auf die trockene Haut gegeben und ist für alle Hauttypen geeignet.

Sind Nebenwirkungen der Senfsalbe bekannt?

Die Senfsalbe von Biovolen ist gut verträglich. Die dermatologische Verträglichkeit wurde von einem unabhängigen Institut getetestet und mit der Bestnote bewertet. Dementsprechend ist die Aktiv-Senfsalbe auch für empfindliche Haut geeignet. Bekannte Nebenwirkungen gibt es laut Hersteller nicht.

Man sollte die Senfsalbe immer gemäß der Empfehlung des Herstellers anwenden. Bei bekannten Allergien oder Unverträglichkeit empfiehlt sich die genaue Prüfung der Inhaltsstoffe und der Test an einer kleinen Hautstelle. Zeigt sich an der Haut keine Reaktion, kann die Salbe problemlos am restlichen Körper genutzt werden.

Eine Überdosierung ist nicht möglich.

Senfsalbe Erfahrungen: Wie fällt die Bewertung der anderen Anwenderinnen aus?

Britta hat uns bereits von ihren guten Erfahrungen mit der Biovolen Senfsalbe berichtet. Doch wie bewerten andere Anwenderinnen im Netz die Salbe? Wie auch die anderen Produkte der Biovolen-Reihe überzeugt die Senfsalbe mit natürlichen Rohstoffen und einer reizarmen Formulierung. Zumindest, wenn man nach den Käuferinnen im Online-Shop des Herstellers geht.

Die Kundenzufriedenheit wurde kürzlich anhand einer Umfrage bestimmt. Im Test hat die Senfsalbe über 91 Prozent der Anwenderinnen begeistert. Das positive Feedback in den schriftlichen Erfahrungen bestätigt diese Bewertung. Bei regelmäßiger Anwendung scheint sich das Hautbild an den Beinen sowie am Po und auch am Bauch deutlich zu verbessern. Auch die allgemeine pflegende Wirkung der Senfsalbe wird oft hervorgehoben.

Dank der 30 tägigen Geld-zurück-Garantie des Herstellers ist ein risikofreier Test möglich. So hat jeder die Möglichkeit, eigene Senfsalbe Erfahrungen zu sammeln und die Körpercreme bei Unzufriedenheit zurückzuschicken.

Wie bewertet die Stiftung Warentest die Senfsalbe?

Die Stiftung Warentest ist eines der bekanntesten unabhängigen Testinstitute. Jährlich werden zahlreiche Produkte und Dienstleistungen verglichen und bewertet. Auch im Bereich Kosmetik wurden bislang viele Produkte untersucht. Auch einige Cellulite-Cremes unterschiedlicher Hersteller wurden bereits vor einigen Jahren getestet. Jedoch konnten diese Cremes im Test mit ihrer Wirkung nicht überzeugen.

Als neues Produkt war die Biovolen Aktiv Senfsalbe nicht unter den getesteten Cremes, weshalb es auch noch kein Testurteil der Stiftung Warentest gibt.

Wo kann man Biovolen Aktiv Senfsalbe günstig kaufen? Apotheke, dm, Rossmann…

Erhältlich ist die Biovolen Aktiv Salbe in allen deutschen Apotheken. Auch in Online-Apotheken kann die Aktiv-Senfsalbe bestellt werden. Am einfachsten findet man sie unter ihrer Pharmazentralnummer (PZN) 18117702. Entscheidet man sich für den Kauf in der Apotheke bzw. Versandapotheke, muss man jedoch mit dem höchsten Preis rechnen. Der Tiegel kostet hier ungefähr 100 Euro.

Günstiger ist die Salbe direkt beim Hersteller im Online-Shop. Dort gibt es die Aktiv-Senfsalbe (200 ml) mit tagesaktuellen Rabatten zu einem Preis von 69,90 Euro. Innerhalb Deutschlands ist der Versand kostenfrei. Außerdem erhält man nur beim Kauf im Online-Shop die Zufriedenheitsgarantie.

Bisher gibt es die Senfsalbe von Biovolen noch nicht im Douglas Online-Shop. In Drogeriemärkten wie dm oder Rossmann ist die Salbe ebenfalls nicht erhältlich - hier ist ein Verkauf laut Hersteller auch nicht geplant.

Vereinzelt findet man die Senfsalbe auf Amazon. Die Angebote stammen meist von Versandapotheken, aber auch Drittanbieter können die Körpercreme anbieten. Die Evertz Pharma GmbH verkauft die Aktiv-Senfsalbe nicht bei Amazon oder eBay.

Fazit: Lässt Senfsalbe Cellulite verschwinden?

Cellulite ist bei Frauen ein unliebsames Thema. Viele leiden unter den Dellen an den Oberschenkeln, am Po oder am Bauch. Sie sind ein optischer Makel, den man meist einfach akzeptieren muss. Viele Maßnahmen und Methoden bringen nur wenig Erfolg, bei der Senfsalbe sieht es etwas anders aus: Gerade in Kombination mit Hausmitteln wie Wechselduschen und Massagen kann der pflanzliche Aktiv-Wirkstoff aus Senfsprossen dafür sorgen, dass die Cellulite zurückgeht und die Haut wieder straffer wird. Die Durchblutung kann angeregt werden und wertvolle Inhaltsstoffe können dem Kollagenabbau im Alter entgegenwirken. Auch in unserem Test hat die Senfsalbe mit ihrer Wirkung und der Verträglichkeit überzeugt.

Die 30-tägige Geld-zurück-Garantie ermöglicht einen risikofreien Test der Senfsalbe. Um sein Geld sorgen muss man sich also nicht, weswegen sich der Selbsttest allemal lohnt.