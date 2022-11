So finden Sie die richtige Hautcreme für Ihren Hauttyp

Die Haut ist das größte Organ des menschlichen Körpers und sollte daher gut gepflegt werden. Besonders das Gesicht bedarf einer intensiven Pflege, um den Einflüssen des Alltags stand zu halten - denn Sonnenstrahlung und Unreinheiten in der Luft können die Gesichtshaut nicht nur schneller altern lassen, sondern beanspruchen sie im Allgemeinen. Jedoch ist das Finden der richten Hautcreme nicht ganz einfach, denn unterschiedliche Hauttypen brauchen unterschiedliche Pflege. Wie Sie die richtige Hautcreme für Ihren Hauttyp inmitten eines Dschungels der Pflegeprodukte auf dem Markt finden, erklären wir Ihnen in diesem Artikel.

So wählen Sie die richtige Gesichtscreme für Ihre Haut

Die Gesichtscreme ist ein wesentlicher Bestandteil der täglichen Hautpflege und sollte daher sorgfältig ausgewählt werden. Die Wahl der richtigen Gesichtscreme hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise dem eigenen Hauttyp, dem Alter und den Jahreszeiten.

In den meisten Drogerien und Parfümerien gibt es eine große Auswahl an Gesichtscremes, die für jeden Hauttyp und jede Altersgruppe geeignet sind. Die Preise variieren dabei von sehr preiswert bis hin zu sehr teuer. Meist empfiehlt es sich jedoch, Gesichtscreme in Onlineshops, wie beispielsweise dem Webshop asambeauty, zu kaufen, da diese nicht nur verschiedene Gesichtscremes anbieten, sondern oftmals auch günstiger ist als in regulären Läden. Wer seinem Gesicht etwas Gutes tun möchte, sollte auf den täglichen Gebrauch der Sonnencreme nicht verzichten. Diese schützt nicht nur vor der vorzeitigen Alterung, sondern auch vor der Entwicklung von Hautkrebs und kann für jeden Hauttyp angewandt werden. Bei weiterer Pflege sollte darauf geachtet werden, ob die eigene Haut fettend oder trocken ist, oder gar beides vorweist. Um dies zu testen kann das Gesicht mit lauwarmen Wasser gewaschen werden und anschließend lufttrocknen. Spannt die Haut, neigen Sie zu einem trockenen Hauttypen. Ist sie hingegen fettend, sollten Sie Produkte für fettende Haut verwenden.

Diese Inhaltsstoffe pflegen die Haut

Um die Gesichtshaut richtig zu pflegen, gibt es verschiedene Inhaltsstoffe, die die Haut pflegen und nähren. Zu den wichtigsten Inhaltsstoffen für die Hautpflege gehören die Feuchtigkeitsspender und Vitamine. Diese können in simplen Gesichtscremes vorgefunden werden.



Feuchtigkeitsspender sind wichtig, um die Haut vor Austrocknung zu schützen. Sie helfen dabei, die Feuchtigkeit in der Haut zu binden und sie hydriert zu halten. Die häufigsten Feuchtigkeitsspender sind Glycerin, Hyaluronsäure und Urea. Diese Inhaltsstoffe sind in einer Vielzahl der Gesichtscremes bei asambeauty vorzufinden. Aber auch gehypte Wertstoffe wie Retinol und Vitamin C sollten in der Hautpflege nicht fehlen, denn sie versorgen die Haut mit wichtigen Vitaminen, die für ein glatteres Hautbild sorgen.

Wer die Haut zwischendurch peelen möchte, sollte nicht zu herkömmlichen, körnigen Peelings, sondern zu den chemischen Peelings greifen. Hierfür bieten sich die Inhaltsstoffe AHA und BHA an, die leicht in die Hautpflegeroutine integriert werden können.



Das kann man, neben der richtigen Pflege, außerdem für die Haut tun

Sobald die richtige Gesichtspflege in Ihren Alltag etabliert ist, gibt es außerdem einige andere Dinge, die die Haut gesund und jung halten können. Zum einen sollte man auf eine ausgewogene Ernährung achten, da die Nährstoffe, die in den Lebensmitteln enthalten sind, auch an die Haut weitergegeben werden. Hierbei ist die Einnahme von Vitamin C-haltigen Lebensmitteln von Vorteil. Zum anderen ist es wichtig, viel Wasser zu trinken, damit die Haut nicht austrocknet. Auch regelmäßige Bewegung hilft dabei, die Durchblutung anzuregen und so die Haut zu straffen.

Das A und O einer gepflegten Haut ist, neben der richtigen Ernährung, jedoch der Gebrauch der richtigen Gesichtscreme.