Sport im Alltag integrieren – für ein gesünderes Jahr 2022

Neben den offensichtlichen, negativen Veränderungen im Bereich der Wirtschaft kann jedoch auch eine negative Tendenz im gesundheitlichen Bereich festgestellt werden: Immer mehr Deutsche greifen zur Zigarette, konsumieren mehr Alkohol und/oder bewegen sich durch Lockdowns und Co. weniger. Dies zeigen beispielsweise Studien, in denen festgestellt wurde, dass der Anteil der rauchenden Bevölkerung bei 31 Prozent liegt, obwohl dieser im Jahr 2019 nur noch 27 Prozent betrug.

Tatsache ist, dass die Pandemie die körperliche und psychische Gesundheit nicht positiv fördert. Gleichzeitig ist jeder Mensch jedoch für sein Leben selbstverantwortlich und entscheidet sich für oder gegen einen gesunden Lebensstil. Der Besuch eines der Fitnessstudios in Gescher und Umgebung erleichtert die Integration vom Sport im Alltag enorm. Einerseits ist der Vertrag bindend und motiviert dahingehend auch, das Angebot längerfristig in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus stehen professionelle Berater zur Verfügung, die die richtige Ausführung der Übungen bei Bedarf vorzeigen und mit Rat und Tat zur Seite stehen, sobald Fragen auftauchen. Auch wird jeder stets in der Gemeinschaft der Mitglieder des Fitnessstudios willkommen geheißen, wodurch abermals die Regelmäßigkeit des Besuchs begünstigt und der innere Schweinehund leichter überwunden wird.

Folgende Tipps helfen, Sport im Alltag zu integrieren:

· Kleine Schritte führen zu großen Ergebnissen

Zwar ist der Traumkörper das Ziel, jedoch in den meisten Fällen nicht innerhalb kürzester Zeit zu erreichen. Daher sollten kleine Teilziele gesetzt und auch diese angemessen wertgeschätzt werden. Der Weg ist das Ziel und jeder Schritt trägt maßgeblich zu seiner Erreichung bei. Für einen zusätzlichen Motivationsschub können in wöchentlichen Abständen Bilder in derselben Position, ähnlicher Tageszeit und Lichtverhältnissen gemacht werden. Täglich sollte davon abgesehen werden, da Veränderungen hier nicht so gut sichtbar sind und gegenteilige Effekte in Hinblick auf die Motivation hervorrufen können.

· Die ersten Male kosten die größte Überwindung

Darüber hinaus ist es wichtig, dass sich jeder „Fitnessstudio-Neuling“ dessen bewusst ist, dass die ersten Schritte häufig am schmerzhaftesten sind. Die Überwindung, sich Neuem zu stellen und noch dazu Sport zu betreiben, erweist sich oftmals als eine der größten Hürden. Je öfter diese Herausforderungen angenommen werden, desto eher kann sich eine Routine einstellen, alte Gewohnheitsmuster abgelegt und ein neues Lebensgefühl erlangt werden.

· Planung

Die Entwicklung einer Regelmäßigkeit des Fitnessstudiobesuchs kann unter anderem dadurch begünstigt werden, dass fixe Tage in der Woche für diesen eingeplant werden. Dadurch kann sichergestellt werden, dass genügend Zeit vorhanden ist und Ausreden gar nicht erst als eine Option wahrgenommen werden.

· Nicht übertreiben

Wenn sich langsam eine Routine einzustellen beginnt, streben viele Menschen danach, das Wunschgewicht oder die Wunschfigur so schnell wie möglich zu erreichen. Der Körper ist jedoch keine Maschine oder ein Gerät, das einfach umprogrammiert werden kann. Muskeln brauchen Zeit, um sich zu regenerieren. Überbelastung kann zu einer monatelangen Trainingspause führen und nicht selten dazu verleiten, in alte Muster zurückzufallen. Aus diesen Gründen sollten zu Beginn nicht mehr als drei Trainingseinheiten pro Woche eingeplant werden. Selbstverständlich können diese im Laufe der Zeit gesteigert werden, jedoch sollte dies erst dann geschehen, sobald sich der Körper an die sportliche Betätigung gewöhnen konnte.

Körperliche Aktivität trägt wesentlich zu unserer Gesundheit bei. Neben dem Verzicht auf ungesunde und schädliche Gewohnheiten kann ein Training nicht nur zu einer Verbesserung des Wohlbefindens, sondern auch des Gesundheitszustandes führen. Die Möglichkeiten, eine bestimmte körperliche Fitness zu erreichen oder diese zu verbessern, sind in jedem Fall durch Fitnessstudios gegeben. Die ersten Schritte in ein neues Leben sind gewiss anstrengend und kosten große Überwindung, jedoch werden diese mit dem höchsten Preis belohnt: einer gesteigerten Lebensqualität als Konsequenz eines verbesserten Gesundheitszustandes.