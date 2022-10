Photo by Christian Lue on Unsplash

Warum ist Sport im Winter so wichtig für die Gesundheit?

Winterzeit ist Erkältungszeit. Der ständige Wechsel zwischen kühlen Außentemperaturen und trockener Heizungsluft macht dem Immunsystem schwer zu schaffen. Durch sportliche Aktivität lassen sich die Abwehrkräfte effektiv stärken, sodass es seltener zu grippalen Infekten kommt. Darüber hinaus hilft regelmäßige Bewegung nachweislich gegen Stimmungstiefs. Der gefürchtete Winterblues lässt sich durch Sport vermeiden, da während des Sporttreibens Glückshormone ausgeschüttet werden. Dieser Effekt verstärkt sich, wenn du dich im Freien betätigst. Sonnenlicht kurbelt die körpereigene Produktion von Vitamin D an. Vitamin D hellt die Stimmung auf und ist außerdem für den Erhalt gesunder Knochen essenziell.

Wie komme ich sportlich durch den Winter?

Wie bereits erwähnt, ist körperliche Aktivität an der frischen Luft in den Wintermonaten überaus gesundheitsfördernd. Dennoch muss selbstverständlich niemand bei Schneesturm und Eishagel joggen gehen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um sich sowohl Indoor als auch Outdoor sportlich zu betätigen. Denkbar wäre beispielsweise eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio oder Sportverein. Bei vielen Anbietern gibt es die Möglichkeit, nur für das Winterhalbjahr einzutreten. Eine vollkommen wetterunabhängige und zudem gelenkschonende Alternative ist Schwimmen.



Weiterhin bietet die kalte Jahreszeit die Möglichkeit, verschiedene Wintersportarten auszuprobieren. Wie wäre es beispielsweise mit Skifahren, Snowboarden oder Schlittschuhfahren? Auch Rodeln (mit oder ohne Kinder) zählt natürlich zur Sportbilanz dazu. Wanderungen durch verschneite Wälder bringen Körper und Seele in Einklang.



Sofern du dich in den Wintermonaten bzw. bei schlechtem Wetter gar nicht dazu motivieren kannst, zum Sport zu gehen, dann richte dir daheim dein persönliches kleines Fitnessstudio ein. Dies gelingt beispielsweise mit den vielfältigen Maxxus Cardiogeräten.

3 Tipps für Sport im Winter: Was ist zu beachten?

Um im Winter sicher Sport zu treiben, gilt es einige Verhaltensregeln zu beachten, um die Verletzungsgefahr zu minimieren. Nachfolgend haben wir die drei wichtigsten Tipps zusammengefasst:

1. Die richtige Kleidung



Wer im Winter draußen joggen oder wandern geht, sollte unbedingt auf festes und wasserabweisendes Schuhwerk achten. Rutschfeste Sohlen verhindern Unfälle. Was die Kleidung anbetrifft, ist Funktionskleidung oder der „Zwiebellook“ empfehlenswert.



2. Das richtige Aufwärmen



Aufwärmen vor dem Sport ist generell wichtig. Beim winterlichen Outdoor-Training kommt dem Warm-up jedoch eine ganz besondere Bedeutung zu. Um Verletzungen zu vermeiden, solltest du dich vor deinem Training etwa 5 Minuten aufwärmen. Gut geeignet sind leichtes Jogging oder Dehnübungen.



3. Die richtige Atmung



Wenn du draußen Sport machst, solltest du darauf achten, durch die Nase zu atmen. Atmest du hingegen durch den Mund, strömt die kalte Luft direkt in die Lunge. Dies kann zu einer Reizung von Schleimhäuten und Bronchien führen. Bei der Nasenatmung ist zudem die Sauerstoffaufnahme optimiert.