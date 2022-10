Steigende Krankenkassenprämien für 2023 erwartet

Photo by National Cancer Institute on Unsplash

Laut einer Studie der Unternehmensberatung Accenture wartet auf die Eidgenossen 2023 nach zahlreichen Belastungen durch Inflation und steigende Energiepreise die nächste Herausforderung für die Geldbörse: eine kräftige Steigerung der Krankenkassenbeiträge um bis zu 10%. Begründet wird dies vor allem mit gestiegenen Kosten durch die Corona-Pandemie, die mit rund 600 Millionen Franken veranschlagt werden. Erwartet wird zudem, dass verschobene Eingriffe und Operationen verstärkt nachgeholt würden. Und auch die steigenden Energiepreise sorgen in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen für höhere Kosten, die allerdings zum Teil noch gar nicht für die Studie berücksichtigt wurden.

In Deutschland sind höhere Krankenkassenbeiträge für 2023 auch ein Thema.

BAG bestätigt gestiegene Kosten und Prämiensteigerungen

Thomas Christen, stellvertretender Direktor des Schweizer Bundesamtes für Gesundheit (BAG), hat die gestiegenen Kosten und damit auch eine mutmaßliche Erhöhung der Krankenkassenprämien bereits im Interview mit der NZZ am Sonntag bestätigt. Man habe die Versicherten in der Pandemie nicht weiter belasten wollen und eher auf die Krankenkassenreserven zurückgegriffen. Ein Schritt, der nun umso mehr zu einer notwendigen Erhöhung beitragen könnte. Christen bestätigte allerdings ebenfalls, dass man durch eine Anpassung der Medikamentenpreise und Labortarife eventuell gegensteuern wolle, sodass die Steigerung letztlich moderater ausfallen könnte. Größere Reformen, wie etwa die einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Behandlungen, könnten zwar ebenfalls zu einer Entlastung beitragen, sind aufgrund der unterschiedlichen politischen Positionen im Gesundheitswesen jedoch nur schwer durchsetzbar.

Unterschiede bei Krankenkassen – ein Vergleich lohnt sich

Mit bis zu 10% handelt es sich voraussichtlich um die stärkste Prämienerhöhung seit 20 Jahren. Doch könnte die Steigerung in den einzelnen Kantonen sehr unterschiedlich ausfallen. Während für Tessin und Graubünden eine Steigerung 9,2% bzw. 8,1% vorausgesagt werden, wird die Erhöhung in den Kantonen Glarus und Jura mit etwa 1% eher moderat ausfallen. Generell fallen die Beiträge für die eidgenössischen Versicherten unterschiedlich aus, sodass sich ein Krankenkassenvergleich durchaus lohnen könnte. Je nach Ort, Alter und Bedürfnissen könnten Versicherte bei der Wahl des richtigen, für sie passenden Tarifs durchaus noch Optimierungspotenzial haben. Auch die Weitergabe der Kosten an die Versicherten fällt ungleich aus, weshalb sich ein Vergleich ebenfalls lohnt. Überstürzen sollten Versicherte ihre Entscheidung dennoch nicht, sondern die geplanten Erhöhungen abwarten und sich vorab informieren.