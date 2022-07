Studie untersucht Fitness und Ernährung im eSport

eSport, also das wettbewerbsmäßige Spielen von Computerspielen, hat sich in den letzten Jahren zu einem globalen Massenphänomen entwickelt. In Deutschland gibt es laut Daten des eSport-Bunds Deutschland e.V. (ESBD) inzwischen etwa drei Millionen eSport-begeisterte Menschen. Besonders bei älteren Menschen existiert trotzdem noch immer das Klischee des ungesund lebenden Zockers. Ob dies tatsächlich der Realität entspricht, untersucht die Deutsche Sporthochschule Köln (DSHS) gemeinsam mit dem Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) und der AOK Rheinland/Hamburg seit 2019.

Allgemeine Zeitung