Trockene Haut im Alter: Vorbote einer Krankheit?

Was sind die Ursachen für trockene Haut im Alter?

Unsere Haut ist ein sehr komplexes und robustes Organ. Im Laufe des Lebens wandelt sich der Hautzustand und damit auch ihre Bedürfnisse. Der Alterungsprozess bewirkt Hautveränderungen und bringt in vielen Fällen Beschwerden hervor.



Typisch für die alternde Haut ist Trockenheit. Mit zunehmendem Alter dünnt die Haut aus und verliert die Fähigkeit, Feuchtigkeit zu halten. Das schwächt die hauteigene Schutzbarriere und die Haut wird sensibel. Es bilden sich vermehrt trockene Stellen und Irritationen, die schuppig werden und Juckreiz verursachen können. Ursache dafür sind verschiedene innere und äußere Einflussfaktoren.



Innere Einflüsse



Genetik: Jeder Mensch hat einen anderen Hauttypen. Während die einen über einen eher öligen Hauttypen mit großporiger Haut klagen, haben die anderen von Natur aus eher trockene Haut. Der Hauttyp hängt maßgeblich von der Talgdrüsenaktivität ab, die in erster Linie genetisch festgelegt ist und durch hormonelle Schwankungen beeinflusst wird.

Alterungsprozess: Der natürliche Hautalterungsprozess setzt mit ca. 30 Jahren ein. Ab diesem Zeitpunkt verlangsamen sich die Stoffwechsel- und Wachstumsprozesse von Jahr zu Jahr. Der Anteil an Kollagen und Hyaluronsäure nimmt ab, was den Feuchtigkeitsgehalt in der Haut absenkt. Die Haut kann weniger Wasser speichern und trocknet ohne Pflege von außen aus. Es entstehen Verhornungen auf der Hautoberfläche, die zu schuppigen Hautstellen werden.

Hormone: Im Alter durchläuft der Körper zahlreiche Veränderungsprozesse. Dazu gehört auch die Zusammensetzung des Hormonspiegels. Diese Schwankungen lösen vor allem bei Frauen während der Wechseljahre zahlreiche Beschwerden aus - so auch auf der Haut. Der sinkende Östrogenspiegel trägt zum Abbau von Kollagen in der Haut bei und fördert somit die Entstehung von trockener Haut.

Stress: Stress ist für die meisten Menschen Teil des Alltags. Der Einfluss von Stresshormonen hat zahlreiche negative Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit und auch die Haut leidet darunter. Stress löst Entzündungsreaktionen aus, bringt den Hormonspiegel durcheinander und sorgt für einen Anstieg von Blutzucker und Blutfetten. All das verursacht auch Hautschäden im Alter, die zu Trockenheit, Irritationen und Juckreiz führen können.

Ernährung: Auch die Ernährung spielt bei trockener Haut im Alter eine entscheidende Rolle. Eine einseitige und vitalstoffarme Ernährung fördert die Hautalterung und damit die Austrocknung der Haut. Besonders schädlich ist Zuckerkonsum. Zucker verursacht eine Verhärtung der Kollagenfasern, wodurch die Haut ihre Elastizität und Festigkeit verliert. Mit dem Verlust von Kollagen schwindet auch die Speicherkapazität von Feuchtigkeit und die Haut beginnt auszutrocknen. Auch Dehydrierung durch zu wenig Flüssigkeitszufuhr zeigt sich u.a. in Form von ausgetrockneter Haut.

Äußere Einflüsse

UV-Strahlung: UV-Strahlen sind der größte Feind der Haut. Die Sonneneinstrahlung trägt maßgeblich zur Hautalterung, denn die UV-Strahlen dringen tief in die Hautschichten ein. Dort entstehen freie Radikale, die oxidativen Stress verursachen und die Zellen unumkehrbar zerstören. Der Anteil an Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure sinkt und die Hautbarriere wird beschädigt. Ist die Haut über viele Jahre hinweg oft ungeschützt der Sonne ausgesetzt, führt das zu einer Altershaut. Diese ist durch Knitterfalten, Trockenheit und ein ledriges Erscheinungsbild gekennzeichnet. Typisch sind auch Altersflecken und verhornte, schuppige Stellen.

Luftverschmutzung/ Umweltgifte: Trockene Haut kann auch durch schädliche Umweltreize bzw. Abgase hervorgerufen werden. Umweltgifte beeinträchtigen die natürliche Schutzbarriere der Haut und es entstehen freie Radikale. Diese freien Radikale führen zu oxidativem Stress, der einen schnellen Zelltod herbeiführt. So entstehen Hautirritationen sowie schuppende und juckende Hautstellen.

Klima: Die Haut bildet die Verbindungsstelle zwischen dem Körperinneren und der Außenwelt. Dementsprechend ist die Haut tagtäglich den wechselnden klimatischen Einflüssen ausgesetzt, denen sie sich im Alter immer schlechter widersetzen kann. Vor allem der Wechsel von warmer, trockener Heizungsluft und kalter Luft im Winter beansprucht die Hautbarriere und irritiert sie. Feuchtigkeit verdunstet schnell aus der Haut und das führt zu einer trockenen, schuppigen Hautoberfläche.

Aggressive Waschsubstanzen: Hygiene ist eine wichtiger Faktor für eine intakte, gesunde Haut. Allerdings kann häufiges Waschen auch das Gegenteil bewirken und der Haut schaden. Wer z.B. regelmäßig Sport treibt, muss sich öfter duschen - was der Hautbarriere schadet. Insbesondere die empfindliche Gesichtshaut kommt häufig aggressiven Tensiden aus Waschlotionen oder -gelen in Verbindung, die das hauteigene Mikrobiom angreifen und den Schutzmantel zerstören. Vor allem alternde Haut reagiert unter Umständen sensibel auf Alkohole und Tenside und trocknet schnell aus.

Medikamente: Im Alter ist häufig die Einnahme verschiedener Medikamente erforderlich, denn nicht nur die Haut altert, sondern auch der Körper. Unter Umständen kann die Einnahme bestimmter Medikamente trockene Haut, Hautirritationen sowie Rötungen und Schuppungen verursachen.

Trockene Haut im Gesicht durch Krankheiten?

Wenn die Haut im Alter immer trockener wird, ist das zunächst kein Grund zur Sorge. Trockenheit ist ein typisches Zeichen der Hautalterung, denn die Haut wird dünner und kann die Feuchtigkeit nicht mehr vollständig im Hautinneren halten. Allerdings wird die Haut im Alter häufig auch sensibler, sowohl im Gesicht, als auch am Rest des Körpers. Das führt dazu, dass Hauterkrankungen auftreten können.

Trockene Haut ausgelöst durch Krankheiten geht meist mit weiteren Symptomen einher, die ein Dermatologe oder eine Pflegekraft genauer beurteilen und dementsprechend eine Hautkrankheit diagnostizieren kann. Zu diesen krankhaften Symptomen gehören auch starke Schuppenbildung, Juckreiz und Hautrisse sowie Rötungen und Pustelbildung.

Mögliche Ursachen für krankhaft trockene Haut im Alter sind:

Kontaktekzeme

Neurodermitis

periorale Dermatitis

Schuppenflechte

allergische Reaktionen

Ichthyosis (Fischschuppenkrankheit)

Abgesehen von Hauterkrankungen kann trockene Haut auch als Folge von inneren Erkrankungen auftreten. Dazu gehören z.B. Diabetes sowie Leber- und Nierenerkrankungen. Besteht der Verdacht auf krankheitsbedingt trockene Haut, sollte ein Arzt konsultiert werden. Dieser kann abgestimmt auf die Ursache der trockenen Haut im Gesicht oder am Körper Medikamente verschreiben oder eine sogenannte Nulltherapie verordnen.



Was hilft bei trockener Haut im Alter?

Trockene Stellen im Gesicht sind nicht nur ein kosmetisches Problem. Die betroffenen Stellen sind oftmals empfindlich und jucken oder schuppen. Aus diesem Grund spielt die Hautpflege im Alter eine entscheidende Rolle. Wenn die Haut nicht mehr selbst in der Lage ist, die Schutzbarriere wiederherzustellen und die Feuchtigkeit im Inneren zu halten, muss diese Aufgabe von effektiven Wirkstoffen und Pflegeprodukten übernommen werden.



Urea

Urea ist ein körpereigener Stoff, der auch unter der Bezeichnung Harnstoff bekannt ist. Eigentlich ist Urea ein Abbauprodukt des Stoffwechsels, der über den Urin und Schweiß ausgeschieden wird. Doch bei trockener Haut im Alter kann dieser Wirkstoff Wunder bewirken, denn er ist auch ein natürlicher Hautbestandteil.

Urea hat viele positive Eigenschaften: Sie verbessert die Feuchtigkeitsbindung in der Haut und wirkt so befeuchtend von innen und außen. Durch die Steigerung der Hautfeuchtigkeit wird die Haut geglättet und Verhornungen gelöst. Urea ist sehr gut hautverträglich und sorgt vor allem bei rissiger und sensibler Haut schnell für Linderung.

Moos-Extrakt

Moos-Extrakt ist ein Wirkstoff, der an die Eigenschaften von echtem Moos angelehnt ist und tatsächlich aus echtem Moos gewonnen wird. Moose sind die ältesten Landpflanzen der Erde und besitzen eine außerordentliche Widerstandsfähigkeit. Mit dem Moos-Extrakt oder auch Aktivmoos können diese Fähigkeiten auf die alternde Haut übertragen werden. Der Wirkstoff verbessert die Anpassungsfähigkeit der Haut gegenüber äußeren Einflüssen und verhindert so einen Feuchtigkeitsverlust. Moos-Extrakt ist in der Moossalbe enthalten, die den schützenden Wirkstoff mit feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen verbindet. Auf diese Weise können Trockenheit und Fältchen bei reifer Haut vorgebeugt werden.

Panthenol

Panthenol oder auch Provitamin B5 ist ein wichtiger Wirkstoff in der Hautpflege. Sowohl in Cremes und Salben aus der Apotheke, als auch in Pflegeprodukten aus der Drogerie ist Panthenol zu finden.

Der Wirkstoff hat wissenschaftlich erwiesen zahlreiche positive Effekte auf die Haut. Es wirkt entzündungshemmend, hautberuhigend und fördert die Wundheilung. Daher wird Panthenol häufig in Wundheilsalben verwendet, aber auch altersbedingt trockene und empfindliche Haut profitiert davon. Panthenol ist außerdem feuchtigkeitsspendend und unterstützt die hauteigene Schutzbarriere. Auf diese Weise wird trockene Haut im Gesicht nicht nur gemildert, sondern gleichzeitig vorgebeugt.

Pflanzenöle

Pflanzenöle sind in der Hautpflege essentiell. Sie sind sehr vielseitig und einer der wichtigsten Inhalte in reichhaltigen Hautpflegeprodukte trockener Haut. Speziell für trockene Haut eignen sich rückfettende Öle, die die Feuchtigkeit in der Haut einschließen und die Schutzbarriere der Haut unterstützen. Zudem sind natürliche Öle reich an Fettsäuren, Vitaminen und Antioxidantien.

Bei sehr trockener Haut im Alter empfehlen sich Öle, die ähnlich wie das eigene Hautfett zusammengesetzt sind und entzündungshemmende Eigenschaften haben. Dazu gehören z.B. Arganöl, Olivenöl und Traubenkernöl. Im besten Fall wird vorher ein Serum angewendet, dessen Feuchtigkeit dann durch das Öl eingeschlossen wird. Öle können auch mit einer Gesichtscreme gemischt werden, um diese noch reichhaltiger zu machen.

Glycerin

Glycerin wird in der Kosmetikindustrie häufig verteufelt - jedoch zu Unrecht.

Bei Glycerin handelt es sich chemisch gesehen um ein Alkohol, allerdings zählt es zu den “guten” Alkoholen. Es hat feuchtigkeitsbindende Eigenschaften und ist Teil der natürlichen Feuchthaltefaktoren der Haut. Glycerin ist auch am Aufbau und Erhalt der hauteigenen Schutzbarriere beteiligt und wirkt Hautirritationen und Schuppungen entgegen. Aus diesem Grund ist dieser Stoff sehr gut für die Behandlung von trockener Haut im Gesicht und am Körper geeignet.

Für eine pflegende Wirkung darf die Glycerin-Konzentration maximal 10 Prozent betragen - alles darüber wirkt immer mehr austrocknend und kann die Trockenheit der Haut im Alter verstärken. Eine Konzentration über 10 Prozent ist in Pflegeprodukten - speziell für trockene Haut - aber so gut wie nie zu finden.

Fazit

Trockene Haut im Gesicht und am Körper kann Menschen jeden Alters betreffen, ist vor allem aber mit zunehmendem Alter ein Problem. Die Haut wird immer dünner und Feuchtigkeit verdunstet schneller aus dem Hautinneren. Das führt zu unangenehmen Symptomen wie trockene und schuppende Hautstellen, Rötungen und Juckreiz. Auch Hauterkrankungen verursachen oft trockene haut im Alter. Mithilfe von rückfettenden und feuchtigkeitsspendenden Wirkstoffen lässt sich die Hautbarriere wiederherstellen und der Hautzustand verbessern.