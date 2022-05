Übergewicht im Fokus – Folgen und Lösungen

Gesundheitliche Folgen von Übergewicht

Gerade starkes Übergewicht geht mit erheblichen gesundheitlichen Risiken einher. Der erhöhte Cholesterinspiegel steigert beispielsweise das Risiko von Herzinfarkten. Das ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs, denn auch Arteriosklerose, Bluthochdruck, Diabetes mellitus Typ 2, Fettstoffwechselerkrankungen, Gelenkserkrankungen und hormonelle Störungen können von Übergewicht ausgelöst werden. Generell liegt bei Übergewichtigen ein deutliches höheres Risiko für zahlreiche Erkrankungen vor. Wer an Übergewicht leidet, sollte sich also überlegen, wie er das Problem am besten angeht. Glücklicherweise mangelt es nicht an Lösungen.

Wie Betroffene Übergewicht am besten angehen

Es gibt viele Gerüchte über das Abnehmen, weswegen wir nicht allen Informationen Glauben schenken dürfen. Schauen wir uns also einige Lösungen an, die aus gesundheitlicher Sicht unbedenklich sind und einen langfristigen Erfolg ermöglichen.

Ernährung ist das A und O

Sollte das Übergewicht nicht gerade mit bestimmten Erkrankungen zusammenhängen, ist eine gute Ernährung der beste Weg, um das Problem anzugehen. Dabei sollten wir uns jedoch nicht an irgendwelche Diäten halten, sondern ausschließlich an Ernährungstipps, die gut für unsere Gesundheit sind. Einige Diäten, die sich über die Jahre bewährt haben, wären die mediterrane Diät, das Intervallfasten, die Paleo-Diät, die Atkins-Diät und die Keto-Diät. Allerdings sollte man es nicht zu schnell angehen, sondern sich diesbezüglich realistische Ziele setzen. Eine Ernährungsumstellung braucht schließlich Zeit.

Vitamine beugen gesundheitlichen Problemen vor

Wenn es um das Abnehmen geht, sind Vitamine nicht unbedingt hilfreich, aber dafür beugen sie gesundheitlichen Problemen vor. Bereits liposomales Vitamin C kann bei regelmäßiger Einnahme ernsten gesundheitlichen Beschwerden vorbeugen. Cholesterin Herzinfarkt Vitamin C? Das ist tatsächlich möglich. Generell ist liposomales Vitamin C ein Muss für Übergewichtige, was auch daran liegt, dass es unser Immunsystem stärkt. Zudem ist liposomales Vitamin C von Liposomen ummantelt, wodurch es direkt in unsere Zellen gelangt und optimal verstoffwechselt werden kann.

Stress fördert Übergewicht

Es ist kein Geheimnis, dass Stress mit gesundheitlichen Beschwerden einhergehen kann. Tatsächlich handelt es sich sogar um eine häufige Ursache für Übergewicht. Wenn wir zu oft gestresst sind, schütten wir mehr Stresshormone wie Cortisol aus. Es ist daher wichtig, seinen Stresspegel möglichst niedrig zu halten und hierfür bieten sich diverse Entspannungsübungen wie beispielsweise autogenes Training an.

Sport gehört einfach dazu

Sportliche Betätigung gehört zu einem gesunden Lebensstil einfach dazu und auch bei Übergewicht gibt es nur wenige Dinge, die mehr helfen. Dabei geht es jedoch nicht nur um Cardio, sondern auch um Krafttraining. Krafttraining sorgt schließlich dafür, dass wir Muskeln aufbauen, wodurch sich wiederum unser Energieverbrauch erhöht. Aus diesem Grund ist eine Mischung aus Cardio- und Krafttraining die beste Wahl, wenn es um gesundes Abnehmen geht. Lediglich übertreiben sollte man es nicht, da das zu Stress führen kann und solcher Übergewicht begünstigt.