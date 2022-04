Versteckte Schadstoffe in Textilien erkennen und vermeiden

Jeden Tag kommt unsere Haut fast pausenlos mit Textilien in Kontakt. Ob Kleidung, Handtücher oder Bettwäsche – deren Qualität beeinflusst unsere Gesundheit. Besonders bedenklich sind Schadstoffe in Textilien. Zwar sind giftige chemische Stoffe verboten. Dennoch ergeben Verbrauchertests immer wieder, dass ungesunde Inhaltsstoffe in Kleidung & Co. gefunden werden. Wie kommt das? Und wie lässt sich der Kauf gesundheitsgefährdender Textilien vermeiden?

Warum können Textilien giftig sein?

Wer sich abends in ein kuscheliges Bett schmiegt und herrlich weiche Bettwäsche auf der Haut spürt, möchte gesunden Schlaf genießen. Niemand wünscht sich Chemiereste in Pyjama, Nachthemd und Bettbezügen. Vertrauen und Sicherheit in gesunde Textilien sind wichtig.

Die moderne Bekleidungs- und Textilindustrie hat leider viele Berührungspunkte mit der chemischen Industrie. Gewünschte Textileigenschaften lassen sich mit Chemieeinsatz einfach ermöglichen. Dazu gehören Weichmacher für Funktionskleidung, knitterfreie Eigenschaften mit Hilfe von formaldehydhaltigen Substanzen oder Biozide für antibakterielle Kleidung. Solche Giftstoffe beeinflussen den Hormonhaushalt, lösen Allergien aus oder sind krebserregend. Selbstverständlich verbietet die EU-Gesetzgebung solche Chemikalien in Textilien. Um die Sicherheit der Bürger zu schützen, gibt es die Europäische Chemikalienagentur (ECHA). Dort müssen alle Unternehmen angeben, wenn sie Produkte mit gefährlichen Chemikalien in der Europäischen Union herstellen oder verkaufen.

Gesunde Textilien – vieles hängt von Sorgfalt der Hersteller ab

Allerdings müssen Unternehmen selbst nachweisen, wie sie Umwelt und Mensch vor gefährlichen Inhaltsstoffen schützen. Das geht nur, wenn ihnen die Produktionsbedingungen in der gesamten Lieferkette bekannt sind. Schon ein weißes Hemd hat jedoch 140 einzelne Herstellungsschritte hinter sich. Das ist meistens mit einer Reise quer über den Globus verbunden. Rohstoffe müssen produziert, gereinigt, gefärbt werden, die Verarbeitung erfolgt oft in mehreren Ländern außerhalb der Europäischen Union – zum Beispiel Asien oder Lateinamerika. Nicht immer besteht ein genauer Überblick, was im fernen Ausland mit anderen Gesetzen genau geschieht. So kommt es zu Lücken in der Überprüfung.

Textilsiegel und freiwilliges Textilbündnis

Um die Situation insgesamt zu verbessern, wurde in Deutschland vor einigen Jahren das „Bündnis für nachhaltige Textilien“ gegründet. Dazu gehören die Bundesregierung, Gewerkschaften, Unternehmen und Prüfinstitute. Ihre Vernetzung soll den Sicherheitsstandard heben und Bedingungen für die Textilproduktion im Ausland verbessern. Um den Verbrauchern eine Orientierung zu ermöglichen, gibt es viele Textilsiegel. Sie zeigen an, ob Textilien auf Schadstoffe geprüft wurden und die Liefer- und Produktionsketten durchgängig ohne gefährliche Chemie arbeiten. Zum Vergleich der Textilsiegel hat die Bundesregierung die Website „Siegelklarheit“ ins Leben gerufen.

So gelingt der Einkauf gesunder Textilien

Um sich als Verbraucher beim Einkauf zu orientieren, helfen diese Tipps:

1. An den Textilien vor dem Kauf schnuppern. Riechen sie stark nach Chemikalien, sind auch welche drin. Gesunde Textilien haben keinen Chemiegeruch.

2. Auf das Herstellerland achten. Es wird auf dem weißen Etikett angezeigt. Stehen dort Bezeichnungen wie „Made in Germany“ an, sind die Textilien tatsächlich hier vor Ort nach gültigen Gesetzen hergestellt worden.

3. Textilsiegel beachten. Typische Siegel sind OEKO TEX Standard 100 für geprüfte Schadstofffreiheit und OEKO TEX Made in Green für Lieferketten ohne ungesunde Chemie.

Verbrauchertests prüfen. Sie zeigen regelmäßig, ob ungesunde Textilien entdeckt wurden und welche empfehlenswert sind.