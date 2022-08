Vitalrin Warnung? Das sagen Ärzte dazu

Die Suche nach dem besten Abnehmmittel gestaltet sich bei der riesigen Auswahl oft schwierig. Fatburner, Diät-Shake oder doch lieber Appetitzügler - womit kann man am schnellsten abnehmen? Nicht alle Diätmittel halten auch, was sie versprechen. Viele Präparate, die es online zu kaufen gibt, enthalten sogar bedenkliche oder verbotene Inhaltsstoffe. Erfahren Sie in diesem Artikel, bei welchen Wirkstoffen Sie vorsichtig sein sollten und welche offiziellen Warnungen und Nebenwirkungen es zu den beliebten Vitalrin Sonnenkomplex Kapseln gibt.

Vitalrin Warnung: Existieren offizielle Warnberichte?

Vitalrin Sonnenkomplex hat sich auf dem Markt für Abnehmkapseln längst einen Namen gemacht. Doch gerade bei Mitteln zum Abnehmen ist die Skepsis oft groß: Oft hat man schon erschreckende Berichte zu teils lebensgefährlichen Risiken oder Nebenwirkungen gelesen. Tatsächlich enthalten viele Abnehmprodukte, die es online zu kaufen gibt, bedenkliche Inhaltsstoffe, für die offizielle Warnungen vorliegen. Gibt es solche Warnungen auch für Vitalrin Sonnenkomplex?

Vitalrin Warnung Verbraucherzentrale

Bezüglich offizieller Warnungen oder Produktrückrufen sind die Verbraucherzentralen oft die erste Anlaufstelle. Die Vereine widmen sich dem Verbraucherschutz und erfüllen auf Landesebene eine beratende und informierende Funktion. Online findet man auch über Diätmittel und verschiedene Wirkstoffe ausführliche Hinweise der Verbraucherzentralen.

Die Vitalrin Sonnenkomplex Kapseln sind unbedenklich und ohne jegliche gesundheitliche Gefahr. Daher gibt es auch von den Verbraucherzentralen in Deutschland keine offiziellen Warnungen. Der Bericht über den enthaltenen Wirkstoff aus Glucomannan klärt darüber auf, dass eine Wirkung nur dann erzielt wird, wenn täglich 3 Gramm Glucomannan eingenommen wird - sofern man sich kalorienarm ernährt. Der Wirkstoff wird auch von den Verbraucherzentralen als unbedenklich eingestuft.

Vitalrin Warnung Stiftung Warentest

Stiftung Warentest ist eine unabhängige Verbraucherorganisation, die schon seit den 60er Jahren verschiedene Produkte und Dienstleistungen untersucht und anhand ausgewählter Kriterien bewertet. Ziel ist es, den Verbraucher bei seiner Kaufentscheidung mit relevanten Hinweisen zur Qualität und Wirkung zu beraten. Das offizielle Urteil im Test der Stiftung Warentest ist für viele Verbraucher*innen ein wichtiges Entscheidungsmerkmal beim Kauf oder Nichtkauf.

In den vergangenen Jahren wurden unterschiedliche Schlankheitsmittel untersucht. Sowohl rezeptpflichtige, als auch rezeptfreie Fatburner, Kohlenhydratblocker und Sättigungskapseln waren unter den getesteten Abnehmprodukten. Die Mittel waren nicht bedenklich, aber aufgrund der unzureichenden Wirkung teils nur wenig geeignet. Vitalrin Sonnenkomplex war kein Gegenstand dieser Untersuchungen. Daher gibt es auch keine offizielle Warnung der Stiftung Warentest vor den Appetitzüglern.

Vitalrin Warnung Öko-Test

Auch beim Öko-Test handelt es sich um eine Verbraucherorganisation. Der Fokus hier liegt insbesondere auf der Unbedenklichkeit - sowohl für den Menschen als auch für die Umwelt. Nicht nur Lebensmittel, sondern auch andere Produkte werden unter anderem auf gesundheitsbedenkliche Schadstoffe untersucht.

Öko-Test hat bekannte Diätpillen und Abnehmtabletten untersucht. Nicht nur die Wirkung scheint oft auszubleiben, die Organisation warnt außerdem vor verbotenen Substanzen in unseriösen Schlankheitsmitteln aus dem Internet. Teils seien dort längst verbotene Wirkstoffe verarbeitet, obwohl die Produkte als „rein pflanzlich“ beworben werden.

Vitalrin wurde vom Öko-Test bisher noch nicht untersucht. Eine offizielle Warnung gibt es daher auch nicht. Da die Vitalrin Kapseln auch in stationären Apotheken erhältlich sind, ist die Unbedenklichkeit gewährleistet. Bedenkliche oder verbotene Substanzen dürfen in den Kapseln nicht enthalten sein.

Die 30-Tage Geld-zurück-Garantie des Herstellers ermöglicht jedem einen eigenen, risikolosen Vitalrin Test. Auf diese Weise kann sich jeder selbst von der Wirkung und Verträglichkeit der Kapseln überzeugen. Sollte man mit Vitalrin Sonnenkomplex nicht zufrieden sein, bekommt man den Kaufpreis zurückgezahlt. Die Zufriedenheitsgarantie gilt nur beim Kauf im Online-Shop.

Vor welchen Abnehmmitteln wird gewarnt?

Bei Vitalrin Sonnenkomplex handelt es sich um gut verträgliche Abnehmkapseln, die vor allem in der Apotheke verkauft werden. Hinter Vitalrin steckt mit der Evertz Pharma GmbH ein seriöses Pharmaunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Kapseln erfüllen die notwendigen pharmazeutischen Richtlinien, um für den Verkauf in Deutschland zugelassen zu sein. Die Kapseln sind daher unbedenklich. Aber das gilt noch längst nicht für alle Abnehmmittel.

Im Internet findet man die verschiedensten Abnehmprodukte, die ganz ohne Zutun dafür sorgen sollen, dass die Menschen an Gewicht verlieren. Der Markt ist groß, von Kapseln über Abnehmtees bis hin zu exotischen Kräutermischungen. Problematisch sind besonders die Mittel aus dem Ausland. So gibt es zahlreiche Inhaltsstoffe, die in Deutschland verboten sind, aber in anderen Ländern erlaubt und dadurch sehr gefragt sind. Beispielsweise gibt es in Brasilien Tabletten auf Basis von Amphetamin, die mit starken Nebenwirkungen verbunden sind und mit hohen Suizidraten und einer starken Abhängigkeit in Verbindung stehen. Werden online Mittel aus dem Ausland angeboten, kann man sich nicht über die enthaltenen Inhaltsstoffe sicher sein. Teils werden die Abnehmprodukte als Kräutermischung oder pflanzliche Heilmittel aus Asien deklariert. Manchmal stecken jedoch verbotene Substanzen oder gefährlich hohe Dosierungen dahinter.

Viele Substanzen sind in Deutschland und in Europa verboten, da sie zu schweren Erkrankungen oder sogar zum Tod führen können. Zu den folgenden Inhaltsstoffen existieren offizielle Warnungen und Verbote:

Reductil (Sibutramin): Der Arzneistoff (auch unter dem Handelsnamen „Reductil“ bekannt) soll den Appetit hemmen und wurde zur Reduktion von starkem Übergewicht eingesetzt. Seit 2010 ist Sibutramin in Deutschland aufgrund der starken Nebenwirkungen, die insbesondere das Herz-Kreislauf-System betreffen, nicht mehr zugelassen. Es hat mehrere Todesfälle gegeben. Im Internet findet man dennoch immer wieder Abnehmprodukte, die den Wirkstoff trotzdem enthalten.

Acomplia (Rimonabant): Wie bei Sibutramin handelt es sich auch beim Wirkstoff Rimobanant um einen gefährlichen Appetitzügler. Insbesondere aufgrund der starken psychischen Nebenwirkungen rät die Europäische Arzneimittelagentur seither, die Zulassung ruhen zu lassen und das unter dem Handelsnamen Acomplia bekannte Medikament nicht weiter zu verordnen.

DNP-Kapseln: 2,4-Dinitrophenol, kurz DNP, zählt zu den gefährlichsten Fatburnern. Der Stoff ist vor allem bei Bodybuildern beliebt, da er den Stoffwechsel stark anregt und für definierte Muskeln sorgen soll. Aber: Vor Diät-Pillen mit DNP wird eindringlich gewarnt. In Deutschland ist die Verwendung verboten. DNP ist hoch toxisch, zu den Nebenwirkungen zählt neben Atemnot sogar ein Multiorganversagen, das im schlimmsten Fall zum Tod führt. Auch sehr geringe Dosierungen können lebensbedrohlich sein, da sich das Dinitrophenol im Körper anreichert.

Synephrin-Kapseln: Auch der Wirkstoff Synephrin wird als Fatburner und wahres Abnehmwunder vermarktet. Der pflanzliche Stoff regt den Stoffwechsel an und fördert die Thermogenese. Synephrin wird oft in Kombination mit Koffein als hochdosierte Kapseln verkauft. Zu den Nebenwirkungen zählen eine riskante Blutdruckerhöhung, akute Herzerkrankungen wie Herzinfarkte oder psychische Erkrankungen. Schon vor einigen Jahren wurde in vermeintlich harmlosen pflanzlichen Abnehmpillen aus China Synephrin nachgewiesen, und zwar in deutlich höheren Mengen als der Stoff in Deutschland für verschreibungspflichtige Arzneimittel zugelassen ist. Besonders bei starkem Übergewicht oder Blutdruckerkrankungen kann der Stoff den Körper schnell überlasten.

Phenolphthalein: Im Grunde handelt es sich um einen Farbstoff, der zur Bestimmung des pH-Wertes eingesetzt wird. In der Vergangenheit war der Stoff aber auch in zahlreichen Abführmitteln enthalten. Studien ergaben jedoch, dass Phenolphthalein krebserregend ist. Auch Nebenwirkungen auf die Haut sind bekannt.

Mediator (Benfluorex): Das Diabetesmedikament kam als Appetitzügler auf den Markt und sollte Übergewicht reduzieren und erhöhte Blutfettwerte behandeln. Jedoch war die Einnahme mit starken Nebenwirkungen wie z.B. Herzklappenschäden verbunden. Allein in Frankreich sind über 500 Menschen an der Einnahme von Mediator gestorben. Seit 2009 ist das Medikament mit dem Wirkstoff Benfluorex europaweit verboten.

Was ist Vitalrin Sonnenkomplex?

Vitalrin Sonnenkomplex zählt zu den sogenannten Appetitzüglern. Der natürliche Ballaststoff Glucomannan sorgt für eine früher eintretende und langanhaltende Sättigung. Die Einnahme der Kapseln soll so erleichtern, kleinere Portionen zu essen und dabei auch Heißhunger eindämmen. Ergänzend sorgen essentielle Mikronährstoffe wie Vitamine (z.B. Vitamin D), Mineralstoffe und Spurenelemente für einen normalen Stoffwechsel und Energiehaushalt. Einen Namen gemacht haben sich die Vitalrin Kapseln als Alternative zum Diät-Shake.

Als zugelassenes Apothekenprodukt gibt es die Vitalrin Kapseln rezeptfrei in deutschen und österreichischen Apotheken zu kaufen. Online wird man außer in Versandapotheken auch im herstellereigenen Online-Shop fündig.

Was taugen die Kapseln beim Abnehmen?

Mit einem 3-fach-Wirkkomplex sollen die Vitalrin Kapseln den Körper gezielt beim Abnehmen unterstützen. Jeder der drei Wirkkomplexe besteht aus unterschiedlichen Inhaltsstoffen, die dem Körper bei der Gewichtsabnahme helfen können. So kann Vitalrin Sonnenkomplex im Rahmen einer kalorienreduzierten Ernährung zum Gewichtsverlust beitragen.

Sättigungs-Komplex: Hauptbestandteil der Vitalrin Kapseln ist der Ballaststoff Glucomannan, der aus der gemahlenen Konjakwurzel gewonnen wird. Glucomannan kann sehr viel Wasser binden und quillt im Magen zu einem Gel auf. Der Magen wird gedehnt und dem Gehirn so das Signal vermittelt, dass man satt ist. Durch Glucomannan wird entsprechend ein schnelles und lang anhaltendes Sättigungsgefühl erzielt. Gleichzeitig fördert der Ballaststoff die Verdauung und kann sich positiv auf die Darmgesundheit auswirken. Da durch den Sättigungs-Komplex Heißhunger verhindert werden kann, wird eine Ernährungsumstellung erleichtert.

Fettstoffwechsel-Komplex: Auch ein normaler Fettstoffwechsel spielt beim Abnehmen bzw. einem gesunden Gewicht eine wichtige Rolle. Die Vitalrin Sonnenkomplex Kapseln enthalten hierfür die B-Vitamine, besser gesagt Vitamin B6, Vitamin B9 und Vitamin B12.

Sommermodus-Komplex: Der Sommermodus-Komplex ist auf das sogenannte Sonnenvitamin,Vitamin D3, ausgerichtet. Der Zusammenhang zwischen Vitamin D und Übergewicht wird immer wieder untersucht und diskutiert. Vermutlich wird Fett leichter eingespeichert und der Gewichtsverlust fällt schwerer, wenn es dem Körper an Vitamin D fehlt. Besonders bei Frauen mittleren Alters liegt in Deutschland oft ein Vitamin D-Mangel vor. Dadurch kommt es oft zu Lustlosig- und Antriebslosigkeit. Die Einnahme von Vitalrin soll den Körper wieder in den Sommermodus versetzen. Das verbesserte Wohlbefinden kann zur Gewichtsabnahme durch mehr Aktivität beitragen.

Wer denkt, dass er einfach nur durch die Einnahme von Vitalrin und ohne jegliches Zutun abnehmen wird, wird von den Kapseln enttäuscht werden. Der enthaltene Wirkstoff Glucomannan kann zum Gewichtsverlust beitragen, sofern er im Rahmen einer kalorienreduzierten Ernährung und ausreichend Bewegung eingenommen wird. Ziel ist es nicht, innerhalb von kürzester Zeit sehr viel Gewicht zu verlieren, sondern den Körper bei einer Ernährungsumstellung zu unterstützen und z.B. den Verzicht auf Süßigkeiten oder Fast Food zu erleichtern. Auch während einer Diät kann Vitalrin eingenommen werden, um das Gewicht zu halten oder den Jojo-Effekt zu verhindern.

Enthält Vitalrin schädliche oder verbotene Inhaltsstoffe?

Vitalrin Sonnenkomplex besteht laut Hersteller ausschließlich aus reinen und lang erforschten Inhaltsstoffen. Auf minderwertige Füllstoffe oder Aromen wird verzichtet. Die Vitalrin Sonnenkomplex Kapseln werden nach vorgeschriebenen Richtlinien für die Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln in Deutschland hergestellt. Das bedeutet auch, dass sie regelmäßigen Qualitätskontrollen unterliegen.

In Vitalrin sind keine schädlichen oder verbotenen Inhaltsstoffe enthalten. Vitalrin Sonnenkomplex setzt sich wie folgt zusammen:

69,5% Konjakwurzelpulver (Amorphophallus konjac, enthält 95 % Glucomannan und Sulfite), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle), Magnesiumcarbonat, Cholinbitartrat, Calcium-L-ascorbat, Eisencitrat, Menachinon-7 (Soja), Ingwerwurzelstockextrakt (Zingiber officinale, enthält 5 % Gingerole), Zinkcitrat, Natriummolybdat (Molybdän(VI)), Cholecalciferol (Vitamin D3), Cyanocobalamin (Vitamin B12), Mangancitrat, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure)

Gibt es Nebenwirkungen und Wechselwirkungen?

Immer wieder hört man bei Abnehmprodukten von unangenehmen Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Teils waren die Nebenwirkungen so stark, dass die Präparate in Deutschland deshalb verboten wurden. Insbesondere bei nicht zugelassenen Abnehmpillen oder Produkten aus dem Ausland wird immer wieder vor gefährlichen Risiken und Nebenwirkungen gewarnt.

Laut Hersteller sind für Vitalrin Sonnenkomplex keine Nebenwirkungen bekannt. Es kann Erfahrungen zufolge aber zu Verdauungsbeschwerden wie Blähungen oder Völlegefühl kommen. Zurückzuführen ist das auf das enthaltene Glucomannan. Der natürliche Ballaststoff regt die Darmaktivität an. Bei einer zuvor eher ballaststoffarmen Ernährung muss sich die Verdauung erst daran gewöhnen.

Solche Begleiterscheinungen können auch auftreten, wenn man sich nicht an die empfohlene Vitalrin Einnahme und Dosierung hält. Dazu zählt beispielsweise auch, genug Wasser zu trinken. Auch wenn man die empfohlene Tagesdosis überschreitet, kann es zu Verdauungsbeschwerden oder Überdosierungserscheinungen kommen.

Personen mit Schluckbeschwerden wird von der Einnahme von Vitalrin abgeraten, da Erstickungsgefahr besteht. Es ist möglich, den Inhalt der Kapseln in ein Glas Wasser zu rühren. Jedoch muss man die angerührte Flüssigkeit sofort verzehren, da sonst aus dem Wasser ein Gel wird.

Wie sind die Erfahrungen von Vitalrin Anwendern?

Zwar gibt es für die Vitalrin Kapseln eine 30-Tage Geld-zurück-Garantie, viele verlassen sich vor dem eigenen Test aber doch auf die Erfahrungen von anderen Anwender*innen. Zu Vitalrin Sonnenkomplex findet man online zahlreiche Erfahrungsberichte und Bewertungen. Dazu zählen beispielsweise Erfahrungen in sozialen Medien, Blogs oder Zeitungen. Auch in den Online-Apotheken bewerten viele Anwender*innen die Kapseln anhand ihrer Erfahrungen. Oft findet man auch Vorher-Nachher-Vergleiche in Form von Videos oder Fotos, anhand derer die Personen ihren Abnehmerfolg mit Vitalrin festhalten.

Der Vitalrin Test ergibt in den meisten Fällen, dass die Einnahme der Kapseln tatsächlich eine Sättigung bewirkt. Das Nahrungsergänzungsmittel hilft dabei, Heißhunger einzudämmen, wodurch überflüssige Zwischenmahlzeiten vermieden werden. Viele der Anwender*innen konnten nach einigen Wochen im Selbsttest einige Kilos an Gewicht verlieren. Manche bemerkten keine Veränderungen. Mit längerer Einnahme wurde der Abnehmerfolg meist größer, die Erfahrungen haben gezeigt, dass Vitalrin Sonnenkomplex besonders in Kombination mit ausreichend Bewegung und Ernährungsformen wie dem Intervallfasten eine sehr gute Wirkung zeigt. Von anfänglichen Blähungen oder Magenproblemen zu Beginn der Einnahme wird ab und an berichtet. Die Beschwerden scheinen sich aber nach einigen Tagen von allein zu beruhigen.

Fazit: Vitalrin ist ungefährlich

Mögliche Bedenken bezüglich der Vitalrin Sonnenkomplex Kapseln sind unbegründet. Es gibt keinerlei offizielle Warnungen von Verbraucherinstitutionen oder dem Bundesamt für Risikobewertung.

Die Kapseln stammen von einem seriösen deutschen Hersteller mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Apothekenprodukten spezialisiert. Außerdem sind die Vitalrin Kapseln frei von bedenklichen oder gar verbotenen Substanzen. Stattdessen sind Wirkstoffe enthalten, für die offiziell zugelassene, gesundheitsbezogene Aussagen getroffen werden dürfen. Erfahrungen von Anwender*innen bestätigen die gute Verträglichkeit. Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen sind nicht bekannt. Wer sich selbst von Vitalrin überzeugen möchte, erhält vom Hersteller die 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Dort im Shop kann man Vitalrin Sonnenkomplex günstig kaufen.