Was kann ein Corona Selbsttest?

Corona Selbsttests sind dazu da, SARS-CoV-2 nachzuweisen. Dabei erkennt der Test einen Teil des Virus, zum Beispiel das Spike-Protein oder das N-Eiweiß. Es sind sogenannte Antigen-Schnelltest und beruhen auf dem gleichen Prinzip wie die Antigen-Schnelltests, die an Teststationen durchgeführt werden. Die Selbsttests sind so sicher und einfach, dass jeder sie alleine zu Hause machen kann. Das Ergebnis hat man bereits nach 15 - 30 Minuten.

Wenn man einen Corona Selbsttest kaufen will, sollte einem bewusst sein, dass sie nur dazu geeignet sind, eine hohe Viruslast zu erkennen. Sie sind also nicht so zuverlässig wie PCR-Tests. Beim PCR-Test wird die Viruslast im Labor genauestens getestet. Manchmal erkennen Schnelltests, egal, ob von medizinischem Personal oder vom Laien durchgeführt, das Corona Virus nicht, da die Infektion noch zu frisch ist und somit zu wenig Viren im Speichel sind. Da es gerade bei Selbsttests immer eine Unsicherheit gibt, dienen sie nur als Orientierung. Auch bei einem negativen Ergebnis sollte man sich an Hygiene- und Abstandsregeln halten. Ein negatives Ergebnis ist keine Garantie, dass man andere nicht anstecken könnte. Außerdem sollte man bei Verdacht mindestens einen zweiten Test nach 3 Tagen machen. Oft ist die Viruslast anfangs noch zu niedrig und steigt nach ein paar Tagen an, sodass der Test positiv ausfällt. Bei einem positiven Ergebnis, sollte man sich sofort bestmöglich isolieren. Außerdem ist ein Termin zum PCR-Test empfehlenswert, um das positive Testergebnis zu bestätigen. Selbsttests können selten auch falsch positive Ergebnisse anzeigen. Wichtig zu beachten ist noch, dass Selbsttests nicht ausreichen, um sich aus der Quarantäne „freizutesten“. Dazu ist ein PCR-Test nötig.

Wo kann man einen Corona Selbsttest kaufen?

Tests für zu Hause sind frei verkäuflich und man kann sie in Apotheken, Drogerien, online und meistens auch in Supermärkten erwerben. Je nach Zuverlässigkeit, Handhabung und Hersteller liegt der Preis zwischen ein paar Cent und 10 Euro. Die gängigsten Tests liegen zwischen 1 und 2 Euro. Wenn man symptomfrei ist, kann man einen Schnelltest auch in der Apotheke durchführen lassen. Gerade für ältere oder behinderte Menschen ist das sicherer, als ihn selbst zu machen. Um den richtigen Corona Selbsttest zu kaufen, sollte man vor allem auf die Sensitivität achten. Auf der Seite des Paul-Ehrlich-Instituts gibt es eine Liste mit allen Tests und ihrer Sensitivität. Je höher die Sensitivität, umso eher identifiziert der Test das Virus. Tests mit niedriger Sensitivität erkennen leichte oder frische Infektionen nicht. Nur Selbsttests mit dem CE-Kennzeichen auf der Verpackung oder dem Aufdruck mit der Sonderzulassung vom BfArM werden als zuverlässig genug eingestuft. Weiterhin zu beachten ist, dass es mittlerweile auch Selbsttests gibt, die Antikörper nachweisen. Diese eignen sich nicht, um frische Infektionen zu erkennen, sondern eher eine, die fast vorbei oder schon vergangen ist.

Wie führt man einen Selbsttest korrekt durch?

Die korrekte Durchführung des Tests ist mindestens genauso ausschlaggebend wie die Qualität des Tests. Nicht jeder Test funktioniert gleich, daher ist es wichtig, die komplette Gebrauchsanweisung gründlich und in Ruhe durchzulesen. Im Idealfall wird der Test direkt nach dem Aufstehen durchgeführt. Zu dieser Zeit ist die Viruslast am höchsten. Man sollte es vermeiden, vorher den Mund auszuspülen, zu essen oder zu trinken. Außerdem sollte man sich vorher und hinterher die Hände waschen und desinfizieren. Wie der Test genau gemacht wird, steht in der Gebrauchsanweisung. Bei den gängigsten wird etwas Speichel aus dem Mund oder Sekret aus der Nase mit einem Wattestäbchen entnommen und mit einer Flüssigkeit vermischt. Diese wird dann auf eine Testkassette getropft. Davon liest man dann das Ergebnis nach 15 - 30 Minuten ab. Wichtig ist, dass keine andere Person damit in Berührung kommt und alles sorgfältig entsorgt wird. Kinder benötigen die Hilfe einer erwachsenen Person bei der Durchführung.